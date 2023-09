[Golden Goose Japan 株式会社]

発売を記念し、ロンドンのセレクトショップ「ブラウンズ」にて没入型テイクオーバー イベントを開催





イタリアのラグジュアリーブランド Golden Goose(ゴールデングース)は、女優でありシンガーソングライターとしても活躍するスキ・ウォーターハウスとのコラボレーションによる「Dream By Suki Waterhouse」を発売します。イタリア・ヴェネツィアで開催された初の「HAUS of Dreamers」イベントに続く「Dream By」コレクション第5弾としてシリーズの最後を飾るこのコレクションは、ロンドンを代表するセレクトショップ「ブラウンズ」にて特別な没入型体験とともにローンチされます。





ブランド発祥の地であるヴェネツィアの工業港マルゲーラに創設された「HAUS」 は、ブランドのコミュニティであるドリーマーたちの新たな拠点として、多様な分野、アイデンティティ、バックグラウンドを持つクリエイティブな人々を結びつけることを目指すグローバルな文化プラットフォームです。また、グローバルなイベント シリーズ「HAUS of Dreamers」を通じて、HAUS のフィジカルな体験を世界各地にもたらします。







5月22日に開催されたHAUS of Dreamers ヴェネツィア編では、ファビオ・ノヴェンブレ、クアンナ・チェイシングホース、ドクター・ウー、ソンミ、そしてスキ・ウォーターハウスといった、多様な分野から世界を舞台に活動する5人のアーティストを起用。各アーティストが古典的なヴェネツィアのアイコンを現代的な視点で再解釈し、ヴェネツィアでの体験を永遠に残る作品として形にしたウェアやシューズ、ユニークなオブジェなど、特別なリミテッド エディション コレクションを創りだしました。



3つの特別なアイテムからなる「Dreamed By Suki Waterhouse」コレクションのインスピレーション減となったのは、ヴェネツィアでの HAUS of Dreamers で披露されたパフォーマンスです。ヴェネツィアの街を自身の視点で捉えたユニークな写真の数々をホテルのエントランスに並べた彼女は、訪れたゲストたちを次々と撮影。その写真をヴェネツィアの「ブリコラ(水路の目印となる木の杭)」をイメージしたメタルポールのインスタレーションに加えていくことで、忘れられない一夜の思い出をアーティスティックに演出しました。







カプセルコレクションの1つ目のアイテムは、その特別な瞬間をスキがカメラでとらえた写真です。ヴェネツィアの街に宿る魂と本質をとらえた20枚限定の写真は、リミテッドエディションの証として彼女の手書きサインがほどこされたコレクターズ アイテムです。





このコレクションには、スキ・ウォーターハウスならではのナチュラルでグラマラスなテイストが効いたノースリーブのクロップドTシャツも登場。ショルダーパッドを入れたテーラードスタイルのトップスは、クラシックなブレザーのボリューム感を想起させます。前後ともに、4つの異なるサイズの円形と楕円形のスワロフスキークリスタルが、グラデーションを成すように手縫いでふんだんにあしらわれています。





そして3つ目のアイテムは、アイコニックな Wish Star ニーハイブーツです。鷲のインターシャモチーフが施された、レザーのアート作品とも言えるこのブーツは、スキとゴールデングースがともに重要なインスピレーションの源としているウエスタン カルチャーにオマージュを捧げています。





「Dreamed By Suki Waterhouse」コレクションは、ロンドン ファッションウィークの初日でもある9月15日より世界各国の厳選された店舗と日本では公式オンラインストア www.goldengoose.com で発売されます。また、コレクション発売と初の HAUS of Dreamers イベントを記念して、ロンドンのセレクトショップ「ブラウンズ」にて、スキとゴールデングースによる没入型テイクオーバー イベントが開催されます。



