［一般社団法人奉納プロジェクト］

大仏さまの手のひらに浮かんだ太陽





Press Release

「一般社団法人奉納プロジェクト、東大寺にアート作品を奉納」











１：東大寺にアート作品を奉納

令和５年１０月１１日（水）東大寺開山良弁僧正１２５０年御遠忌法要を記念して、

太陽モチーフの木製アート作品『鎮める火群（ほむら）』を奉納させていただきました。

法要後には大仏殿廻廊にて半年間展示される予定です。



「大仏さまの手のひらに浮かんだ太陽」

というコンセプトの『鎮める火群（ほむら）』は地球環境を覆う災いを鎮める兆しとなることを

祈念して創られました。

『鎮める火群（ほむら）』デザイン：松井龍哉





















奉納式の様子

１１日に大仏殿にて、厳粛なる奉納式が執り行われ、東大寺橋村別当に奉納プロジェクト

より奉納目録を納めさせていただきました。



２：一般社団法人奉納プロジェクト

このプロジェクトは、日本を代表する社寺に、伝統文化と最先端技術が融合した新しい

形式のアート作品を奉納することを目的として、令和４年５月に設立されました。奉納プロ

ジェクトを行う社寺の歴史と信仰を踏まえたプログラムを検討し、奉納する作品を制作する

とともに、展覧会やワークショップ、シンポジウムを企画、実施していく予定です。



代表理事 山田あかね 株式会社エーワークス代表

理事 長田直之 建築家 奈良女子大学工学部教授

理事 松井龍哉 フラワー・ロボティクス株式会社代表

理事 宮城俊作 平等院代表役員 ランドスケープアーキテクト

理事 山田耕司 株式会社アットクリエイション代表



問合せ先 一般社団法人奉納プロジェクト 山田あかね

〒611-0028 京都府宇治市南陵町二丁目１−１９４

Mail address：akaneyamada@hono-project.org

Tel：090-8592-4980



http://hono-project.org （一般社団法人奉納プロジェクトページ）



http://hono-project.org/todaiji.html （東大寺奉納プロジェクトページ）



*東大寺開山良弁僧正１２５０年御遠忌法要

https://narashikanko.or.jp/event/daibutsusamanoakimatsuri/







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