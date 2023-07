[合同会社AI KAGo Project]

青色と灰色の境界線-Inherit the heart-





この度、合同会社AI KAGo Projectは、

演劇公演に向けて青色と灰色の境界線 製作委員会を立ち上げました。

78年前に起きた久留米大空襲を題材にした舞台「青色と灰色の境界線-Inherit the heart-」を

上演させていただきます。



キャストスタッフ顔合わせを行い、稽古開始となりました!







戦争を経験している世代、親、祖父母から話を聞いている世代、死をまだ理解しずらい世代。

世代を超えて“いのち "を繋げます。

演劇を通して沢山の方々に知っていただくため、全力で作品と向き合っています。



この作品は、一人でも多くの方に届けたい。





「想像する事ができなくたって…思いを馳せることはできるはず」





公演情報







青色と灰色の境界線-Inherit the heart-

2023年8月18日(金)-20日(日)



脚本・演出:林将平

原作:中川智葉



あらすじ

1945年、福岡県久留米市上空。

雲一つない青い絵の具を塗り替えるように、鉄の雨が注がれた。

焦土と化したあの空爆より78年……一人の女性があの悲しい一日を振り返る。

当時まだ10歳だった八恵は、孫の由詩乃を連れて小頭町の公園に訪れていた。

ここで遊んでいた子供時代、屈託のない笑顔…そしてすべてを奪われた惨状を語る。

まだ私たちはかくれんぼの途中なんだ。



「もういいかい?」――…「まーだだよ。」



AI KAGo Projectが製作委員会を発足しておくる

久留米で生まれたプロデューサーが企画を打ち立て、

久留米で生まれた脚本・演出家が創る

一人でも多くの人に届けたい…平和への祈りを込めた物語。



日時

18日(金)19:00

19日(土)14:00 / 18:00

20日(日)14:00



場所

久留米シティプラザ 久留米座

〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1



チケット 前売・当日 ※全席指定席※

一般チケット 2,500円

中高大学生 2,000円

小学生以下 1,000円

配信チケット 2,500円

※アーカイブ配信



チケット発売中

●観劇チケット

〈カルテットオンライン〉銀行振込のみ

https://www.quartet-online.net/ticket/aoirohaiiro2023



〈カンフェティ〉クレジットカード対応可

https://www.gettiis.jp/event/detail/100475/N28536



●配信チケット

https://act-pit.com/ticket/?eid=wnQWNbDo



キャスト

古賀桜花/柿添武蔵/高松脩人/池上和葉/池上八恵/松隈遥香/新郷樹/りゅう/中島浩志/末吉祐太/山口咲希/菊池春菜/桜沢由衣夏



○予告トレーラー

https://youtu.be/ok4sQeGy6VM

テーマソング:「灰と青」QAREN





会 社 名:合同会社AI KAGo Project

代 表 者:入部亜佳子

製 作:青色と灰色の境界線 製作委員会

ホームページ: https://aikago-project.com/

公式Twitter:https://twitter.com/AIKagoProject

公式YouTube:https://www.youtube.com/@projectaikago2023



[お問い合わせ]

aoirohaiiro@81g.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-14:16)