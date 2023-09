[株式会社aiESG]

ESG分析サービス「aiESG」により、サプライチェーン全体での自然資本や生物多様性に関する取り組みを推進



ESG評価を行う株式会社aiESG (本社:福岡市博多区、代表取締役:馬奈木 俊介、以下「当社」)は、このたび自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD *1)の理念に賛同し、その活動を支援するTNFDフォーラム *2 に参画しました。









近年、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーに次ぐ新たな概念として、「ネイチャーポジティブ(自然再興)」が世界で潮流となっています。ネイチャーポジティブは、自然資本や生物多様性の損失に歯止めをかけるだけでなく、自然資本を保全し回復させることを目指すものであり、企業経営においてもその重要性が認識されています。



この流れを受けて、国際イニシアティブ 自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、民間企業や金融機関が自然資本と生物多様性に関連するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築することを目的として2021年6月に設立されました。



TNFDは世界の金融資金の流れをネイチャーポジティブに転換させることを志向しており、企業や組織が自然関連リスクを報告し、対処するためのリスク管理および情報開示フレームワークの開発と提供を行なっています。日本では2023年3月期から有価証券報告書でサステナビリティ情報の開示が拡充されることとなっており、生物多様性についても開示の対象となる可能性があります。



当社は、製品やサービスにおける全てのサプライチェーン(供給網)をさかのぼった包括的なESG分析サービス「aiESG」を提供しており、このサービスを通じて、科学的根拠に基づいたデータと説得力のある可視化資料を提供し、商品が供給されるまでの過程全体におけるESG要因やリスク要因の特定をしたいと考えている企業を支援しています。



さらに、aiESGを活用したESG分析においては、CO2などの温室効果ガスだけでなく、近年重要性が増している水使用量、森林面積、バイオマス使用量、生物多様性、人権、労働環境等を含めた社会面やガバナンス面もサプライチェーンをさかのぼって分析することが可能です。これにより、企業や組織に対して、包括的な評価を行い、適切な情報開示および対応策を提供します。



前述の社会的な関心の高まりを背景に、自然資本に貢献する事業戦略の策定や適切な情報開示は、企業が投資家などのステークホルダーから長期的にわたって評価され続ける上で欠かすことのできない要素となっています。当社はこの重要性を認識し、企業が持続可能な成長を遂げるための道筋を支援しています。



この度のフォーラムへの参画を機に、当社のESG分析サービス「aiESG」を通じた企業や組織のリスク管理および情報開示の支援と、持続可能な社会の実現に向けた取り組みをより一層推進してまいります。



製品レベルのESG分析サービス「aiESG (アイエスジー)」とは





「aiESG」は、世界初となる製品およびサービスレベルの包括的なESG分析を可能とするサービスです。当社保有のESGサプライチェーンビッグデータを用いたAI分析により、3200余りのESG指標について詳細な試算が可能であるだけでなく、業界平均・従来品等との比較が可能です。特に、CO2などの環境面だけでなく、近年重要性が増している人権、生物多様性、労働環境等を含めた社会面やガバナンス面を定量的に評価可能な点において世界初のソリューションとなります。



さらに、aiESGによる分析は従来のライフサイクルアセスメント(LCA)では困難であった地理的試算も可能であり、直接調達先のみならず2次から最上流の取引先まで遡り、環境・社会・企業統治のホットスポットを可視化することができます。





また、カスタマーからの必要なデータは製品のコスト構成データまたは物量データのみであるため、従来莫大な工数が発生していたESGサプライチェーンの開示が容易となります。



当社サービスの紹介はこちら( https://aiesg.co.jp/report/20230515_service_aiesg/ )



株式会社aiESG (アイエスジー)について





当社は、製品およびサービスレベルのESG分析を通して、持続可能な社会の実現を目指す九州大学発のスタートアップ企業です。国連報告書代表など国際的・学術的な長年のESG研究成果を元に、サプライチェーンを全て遡ったESG評価プラットフォーム「aiESG」を提供しています。



当社コーポレートサイトはこちらから( https://aiesg.co.jp/ )



会社概要





会社名 :株式会社aiESG

本社所在地 :福岡市博多区博多駅前 1-15-20 NMF博多駅前ビル 2階

代表取締役社長 :馬奈木 俊介

事業内容 :プロダクト/サービスレベルのESG分析事業

HP :https://aiesg.co.jp/

設立 :2022年7月



