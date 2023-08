[キリハレ株式会社]

ChatGPTによる業務工数の削減および社内ChatGPTのAPI基盤構築を低価格でお手伝い



AI活用で人事業務の効率化を支援するキリハレ株式会社(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:佐藤 元輝)は、2023年8月18日、法人版AIチャットを提供開始しました。ChatGPTによる業務工数の削減および社内ChatGPTのAPI基盤構築をお手伝いします。1ユーザーあたり月額200円のクラウドプランと10万円で永久的に利用できるオンプレミスプランから選べるサービスをご用意しています。





クラウドプラン「法人版AIチャット powered by ChatGPT Business」とは

「法人版AIチャット powered by ChatGPT Business」は、クラウドで自社専用のChatGPTを利用できるプランです。Saas提供のため、契約後すぐに利用できます。料金は、1ユーザーあたり月額200円です。



提供サイト:https://aichat-business.jp/



オンプレミスプラン「法人版AIチャット powered by ChatGPT API」とは

「法人版AIチャット powered by ChatGPT API」は、情報システム担当者に向けたオンプレミスプランです。自社でカスタマイズできるAPI基盤のコードを提供します。社内API基盤からの移行もスムーズです。料金は10万円で、一度の購入で永久的に利用できます。月額2万円の追加支払いで、月に1回最新のコードに更新するサービスもご用意しています。



提供サイト:https://aichat-business.jp/houjin-ai





法人版AIチャットでできる7つのこと

1. 文章の要約

会議の議事録や書類をその場で簡潔にまとめます。長い会議でも即座に文章化できるため、作業を大幅に短縮できます。



2. 自然な表現に添削

話し言葉のようなカジュアルな文章でも、ビジネスで使える文章に即修正します。



3. 言語の翻訳

社内書類や海外とのメールを自動で翻訳します。英語に限らず、多言語対応が可能です。



4. FAQ自動生成

ホームページや製品カタログ、マニュアルなどのデータを入れるだけで、FAQを作成できます。



5. Google検索対応のカスタマイズ応答

ユーザーの質問や要望に対して、AIが必要な情報をGoogleから検索します。検索した文章の構造や内容を分析し、独自の回答を作ったり新しい提案を返してくれたりします。さらに、回答は自社でカスタマイズできる設計です。



6. 画像生成

画像生成AIにも対応しています。イメージや用途を説明することで、希望に沿った画像を自動で作れます。



7. 回答スタイルの変更

ビジネス用途に合わせて、回答スタイルを変更できます。企画や戦略のアイディア出しでは「より独創的に」、議事録作成では「より厳密に」と設定することで、実用的な回答を生成します。





法人版AIチャットを利用する7つのメリット

1. 情報漏洩の不安なくChatGPTを使える

ChatGPTで入力したデータは、OpenAIの学習で利用されます。一方、法人版AIチャットの入力データはAI学習に使われません。企業の機密情報も安心して入力できます。



2. 個人アカウントが必要ない

従業員は個人のアカウントを作らなくても、社内の専用環境でChatGPTを使えます。また、個人で最新モデルを使うには課金が必要です。法人版であれば個人的な課金はいらず、誰でも有料版を利用できます。



3. 利用者を把握できる

キリハレの法人版AIチャットは、従業員アカウントの管理画面を提供し、誰が利用しているか把握できる仕様です。ユーザーごとの利用率も算出し、従業員がどれくらい効果的にAIを利用しているか把握できます。



4. 自社で使いやすいようにカスタマイズできる

個人利用では、構築したノウハウを他のユーザーへ展開することが難しい現状があります。キリハレの法人版AIチャットは、自社で使いやすいようにカスタマイズし、さらに全従業員に共有できる点がメリットです。



5. アカウント連携できる

GoogleやMicrosoftのアカウント情報でログインできます。従業員ごとに追加でパスワードを管理する手間がありません。



6. 利用アカウントの上限設定

利用アカウントの上限を設定でき、予算オーバーを防ぎます。



7. 低価格で自社運用できる

低価格で、AI活用による業務工数の削減や社内向けのChatGPT基盤構築を実現します。





▽法人版AIチャット利用画面



キリハレは「ChatGPTの導入で業務工数を削減したい」「ChatGPTの基盤構築で苦労している」といったご要望・お悩みのあるご担当者様のお手伝いをいたします。無料デモもご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。



▽資料請求はこちら

https://share.hsforms.com/1gV9gg08-R8CbCJ1ddQUUaQ5m6sq

※資料請求では、法人版AIチャットの導入効果、機能詳細などを把握できます。





会社概要

キリハレ株式会社

所在地:〒236-0017 神奈川県横浜市金沢区西柴1-7-13

代表 :佐藤 元輝

設立 :2022年11月8日

URL :https://aichat-business.jp/ クラウドプランご利用の方

https://aichat-business.jp/houjin-ai 情報システム部の方



