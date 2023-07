[THE WINERY JAPAN合同会社]

~祇園祭なみなみワイン & THE WINERY セール~



THE WINERY KYOTOでは、7月の祇園祭に合わせて、カップぎりぎりまで注ぐ「なみなみワイン」を全て500円で提供します。

また、7月末は東京店の8周年に合わせて、オンラインショップ、京都店でもセールを開催。すべて10%オフでお買い物していただけます。セール期間中は、通常より高価格帯のおすすめワインを、グラスでお楽しみいただけます。







7月のイベントその1. 祇園祭なみなみワイン







今年の祇園祭は、4年越しに制限なく完全復活する予定です。

THE WINERY KYOTOでは、祇園祭に合わせて「なみなみワイン」を行います。

キンキンに冷やしたスパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ロゼワイン、どれでもお好きなワインを、カップのふちギリギリまで注いで、すべて500円で提供いたします。

カップ片手に飲みながら、涼しい店内でゆっくりワインをご覧いただくのも大歓迎です。





なみなみワイン開催日時:

7月14日(金)~17日(月) 17:00~20:00

7月21日(金)~24日(月) 17:00~20:00



※月曜日は通常定休日ですが、祇園祭期間中の上記2日間は営業いたします。





7月のイベントその2. THE WINERY セール







THE WINERY 東京店は、7月30日で8周年を迎えます。

支えてくださった皆様への感謝を込めて、THE WINERY セールを行います。

全品10%オフ。東京店、京都店、オンライン、全てが対象になります。

京都店では、期間中にちょっと良いワインもグラス試飲でご用意いたします。



セール開催日時:

7月27日(木)~30日(日)





7月のイベントその3. 雨が降ったら一杯無料







6月限定の予定でしたが、好評につき延長します!



THE WINERY KYOTOでは、梅雨の季節に合わせて、雨が降ったらグラス試飲が一杯無料になるキャンペーンを期間限定で開催中です。



通常はグラス一杯500円~で提供しているグラス試飲。

もしご来店されたタイミングで雨が降っていたら、一杯無料でサービスいたします。

※店内の商品をお買い上げの方に限ります。



雨が降ると憂鬱になる時もありますが、お得になる!とハッピーな気持ちでご来店いただければと思います。



雨が降ったら一杯無料キャンペーン期間:

6月1日(木)~7月13日(木)





・THE WINERY KYOTOで人気の「グラス試飲」とは



THE WINERY KYOTOでは、販売ワインの一部を試飲できます。

以前はプラスチックカップのみでの試飲を行なっていましたが、香りや味がより正確に感じられるワイングラスでの有料試飲も始めました。

プラスチックカップより多めに入れ、飲みながら店内を見て回ったり坪庭のテーブルでゆっくり過ごしたり、角打ちのように楽しんだりすることもできます。

小売店だからこその低価格も魅力のひとつです。





THE WINERY KYOTO について







2022年2月4日、古い老舗に混じっておしゃれなお店が立ち並ぶ京三条通の中でも未だ昔の庶民的な雰囲気が残る一角に、ニューヨークのワインショップ THE WINERY の京都店、THE WINERY KYOTO がオープンしました。



2015年にオープンした東京麻布十番店に続き2店目となる京都店は、ニューヨーク店のコアコンセプトとデザインをそのままに、有名無名に関わらず本当に素晴らしいワインの中から、更にワイン好きの視線で厳選した、ちょっと他では見ることのできない品揃えが自慢のワイン専門店です。

高い選択基準に見合う質、納得のいく価格、コストパフォーマンスの良さを重視しています。

ニューヨーク本店のスローガンである「自分が飲みたいと思うワインだけを売る」が私たちの基本姿勢です。





店舗概要





会社名:THE WINERY JAPAN合同会社

住所:〒604-8247 京都府京都市中京区三条通油小路東入塩屋町39

TEL:075-223-5699

営業時間:12:00~20:00

定休日:月曜(祝日の場合は営業)

URL:https://www.thewinerytokyo.com/kyotostore.html

MAIL:kyoto@thewineryjapan.com

Instagram:@thewinerykyoto



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-13:46)