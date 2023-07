[TOO COOL FOR SCHOOL CO., LTD]

アイシャドウ、ティント、チークなど、ポップな色味のアイテムを2023年7月1日(土)よりQoo10先行販売開始



「too cool for school(トゥークールフォースクール)」は、 韓国の若者の間で話題の“ニュートロメイク”から着想を得て、新コレクション「ニュートロクラブ」の展開を開始します。2023年7月1日(土)より、「ニュートロクラブシャドウ・パレット」、「ニュートロクラブプレルティング」、「ニュートロクラブゼリーチーク」 をQoo10限定にて先行発売開始いたします。







「too cool for school」は、トレンドや既成概念にとらわれず、誰もが秘めているクリエイティビティをインスパイアし、個性を活かした自由なメイクを提案する韓国発のコスメブランドです。韓国で数々のコスメアワードを受賞する看板商品「バイロダンシェーディング」他、アイシャドウやティントなど幅広いアイテムを展開しています。



2023年新コレクションとして今回新たに発表する「ニュートロクラブ」は、韓国を中心に若者の間で注目を集める“ニュートロメイク”から着想を得たコレクションです。“ニュートロ”とは、新しい(ニュー)と懐かしい(レトロ)をかけ合わせた造語で、90年代のレトロさをプラスしたファッションやメイクのことを指します。 レトロの中にどこか新しさを感じさせるY2Kスタイルが注目を集めている中、コスメの力でよりスタイリングを楽しんで欲しいという思いから、ニュートロクラブのシリーズ化にいたりました。今回のコレクションは、暑い夏の日の旅行中に偶然出会ったドライブカフェのヴィンテージ感漂う雰囲気を表現しています。「Road Trip & Drive Cafe」をテーマに、ナチュラルなメイクアップを演出できる本アイテムは、誰もが持つ本来の美しさをさらに引き立てます。



この度「ニュートロクラブ」から新商品として発売するのは「シャドウ・パレット」、「プリュールティント」、「ゼリーチーク」の3アイテム。ツヤとマットの組み合わせを楽しみながらピュアさを演出できるニュートロメイクにぴったりなアイテムを揃えており、ナチュラルな雰囲気を演出できるソフトなカラー展開も特徴です。パッケージは、ヴィンテージな雰囲気をイメージしたデザインに仕上げました。



今回のコレクションはQoo10限定で先行発売を開始します。どこか懐かしい雰囲気と、トレンドをかけあわせた本コレクションで、旬のニュートロメイクをお楽しみください。



商品概要





“Road Trip & Drive Cafe ”をテーマに、ヴィンテージな雰囲気を落とし込んだコレクション「ニュートロクラブ」が新たに登場します。コレクションには、デイリー使いにぴったりな4色を揃えたアイシャドウパレットや、トレンド感のあるみずみずしい唇を叶えるティント、ミルキーなカラーでピュアな雰囲気を演出するチークをラインナップ。ナチュラルで抜け感のあるメイクに仕上げてくれるアイテムで、旬のピュア顔に。



ニュートロクラブ シャドウパレット

価格:税込¥1700 カラー:01 OMG、02 XOXO







上品なマットカラー3色に、華やかなグリッターカラー1色を組み合わせたアイシャドウ。なめらかで塗り心地のよいテクスチャーが目元をふんわりとした雰囲気に。ナチュラルメイクをグラデーションも綺麗に仕上がります。



・01 OMG

ニュートラルトーンでイエベ・ブルベ問わず使用できる、捨て色なしのパレット。コーラルブラウンの差し色でぐっと引き締まる印象に。



・02 XOXO

ニュートロメイクの代名詞とも言えるピンク系シャドウのパレット。派手すぎない色味で肌なじみがよく、ピュアなピンクカラーが目元を明るく彩ります。







ニュートロクラブ プリュールティント

価格:税込¥1400 カラー:01 Groovy、02 No Easy、03 Sure





ほのかに輝くツヤティントで濡れツヤ唇を演出できるティントリップ。サラッと軽いフィット感で、軽くつけるだけで自然でキレイな発色になります。塗り重ねても重くなりにくいテクスチャーで、時間がたっても透明感のあるカラーをキープします。



・01 Groovy

日本人に顔色によく合うコーラルみのあるカラー。ピーチのようなふんわりとしたカラーがこれからの季節にピッタリ。



・02 No Easy

自然に唇になじむ、ロゼカラー。ひと塗りで女性らしい仕上がりに。



・03 Sure

落ち着きのある柔らかなベビーピンク。単色づかいだけでなく他のリップと合わせて重ね塗りをするのもおすすめです。





ニュートロクラブ ゼリーブラッシャー

価格:税込¥1400 カラー:01 HYPE UP、02 OH! ROSY





ミルキーなカラーでピュアな印象を与えるチークカラー。しっとりした感触で、なめらかにのび広がり、肌にぴたっと密着。時間が経っても色落ちしにくく、美しいツヤと輝きのある仕上がりが続きます。手でも簡単に使えるふわふわゼリーチークで、手軽に抜け感をプラスできるのがポイントです。



・01 HYPE UP

ナチュラルな色味で顔色をトーンアップしてくれる優秀チーク。普段チークを使わない方も挑戦しやすいカラーです。



・02 OH! ROSY

白みがかったローズカラーが可愛いピンクチーク。内側からじゅわっと湧き上がるような血色感を与えます。





ブランド説明







ジャンルやコンセプトに捉われない、ビンテージバイブアートコスメブランド

too cool for schoolは、“CONTEMPORARY ART COSMETICS ”をテーマに、ジャンルやコンセプトに捉われない、アイテムを展開する韓国発のビンテージバイブアートコスメブランドです。誰かが作ったトレンドや既成概念にとらわれず、個性を活かした自由なスタイルを応援し、誰もが秘めているクリエイティビティをインスパイアする、アーティスティックでクールなアイテムで、それぞれの個性を最大限発揮する、自由なメイクを提案します。現在、韓国内の総合オフラインストアは1,328店舗(ロード/免税/ h&b含め)を構え、海外ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏のバラエティショップやドラッグストアにて展開しています。韓国で数々のコスメアワードを受賞するシェーディングの他、アイシャドウやティントなど幅広いアイテムを展開します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-12:46)