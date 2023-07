[the BROADEN株式会社]

≪7/1(土),7/15(土),7/29(土)≫ヒルズマルシェ(赤坂)出店予定



“おしゃれでワクワクする、美味しくて健康になる”など自分に嬉しい要素がありつつ、同時に“アップサイクル、オーガニック、地域活性”など社会課題への関心のきっかけになるアイテム100以上の中から特に人気だったアイテム5選をご紹介致します。



the BROADEN(the BROADEN株式会社、所在地:東京都渋谷区、代表:下山 晶瑛)が、代官山でポップアップストアを開催し、多くのお客様に“おしゃれでワクワクする”など自分に嬉しい要素がありつつ、同時に社会課題への関心のきっかけになるアイテム商品を実際に手に取っていただいた6月。

ポップアップやオンラインストアで販売した100以上のアイテムの中から特に人気だった7選をご紹介致します。









1. Indosole :ESSNTLS FLIP FLOPS

自然分解が難しい廃タイヤを世界でもトップクラスに耐久性が高い靴のソールに生まれ変わらせたインドネシア発のフットウェアブランド。

10年以上の歳月をかけて人間工学に基づき改良しつくされたサンダルは土踏まずが少し上がっており、足裏全体を包んでくれるため、履き心地は抜群です。









2. BeComme:『つながる靴下』文字ロゴ

保護犬殺処分防止活動を続けるプロジェクトブランド”BeComme(ビーコム)”。つながる靴下の収益は全て保護犬保護施設への物資供給支援等に充てています。

その社会性もさることながら、奈良県の工場で丁寧に縫製された靴下は耐久性や快適性に優れ、高いデザイン性も相まって、欠品サイズが出るほどの人気ぶりでした。









3. Posie:FIR、他

オーストラリアの醸成二人組によってハンドメイドで作られているPosie(ポーズィー)。

環境に優しい製法でというポリシーの下、100%大豆ワックスと自然由来のエッセンシャルオイルで作られたキャンドルは、他のアロマキャンドルとは一線を画すほど、しっかり香りを感じることができます。

また、POMはトマトリーフやモス(苔)を使っていたり、その香りの深さも抜群のセンスです。POPUP当日はテスターまで売れた人気商品でした。









4. Stasher:EZシリーズ、スタンドアップシリーズ

カルフォルニアのキャット・ノーリが毎朝の日課で、自身の子供たちにランチのサンドウィッチを用意していたが、その過程で、生まれたプラスチックフリーのシリコンバッグ。

デザイン性もさることながら、完全密閉式のバッグであり、且つレンジや冷凍にも対応しながら、有害な化学物質を出さないシリコン素材で作られた優れもの。これからのシーズンはビーチやアウトドアの小物入れとしても活躍が期待されます。













5. Value Books:本だったノート

古本は市場で価値が付かないものは、古紙となり、再生紙に生まれ変わります。そんな循環に一つアイディアを加え、古本だった記憶としての活字を残すノートが生まれました。

宝探し的に見つける活字の欠片や古本の面影を残すパルプの風合い。

廃インクを活用したグラデーションカラーの表紙と活字の残り方は、他には2冊とないあなただけの唯一のノートになります。











6. KETTLE:ポテトチップス

全米No.1のナチュラルポテトチップス。1978年、「本物のおいしさを届けたい」とバンの荷台での路上販売から始まりました。40年以上の研究からじゃやがいもを丸ごと使用する製法が確立されました。

ハニーディジョン味は、コクが深いディジョンマスタードと甘いハニーの組み合わせで、ナチュラルポテトチップスという事を忘れるほど、美味しさが止まらない商品です。

パッケージのかわいさと相まって、入荷してもすぐ売り切れるほどの人気商品でした。







7. マリールゥ:マリールゥのパンケーキミックス ORIGINAL

2010年からカフェで提供していた自家製のパンケーキ粉をパッケージ化したパンケーキミックスの販売を開始して以来、ほとんどレシピを変えずに10年以上のファンが付くマリールゥのパンケーキORIGINAL。

大豆本来の甘さが日常的に食べても飽きさせない本物の味。そして、何より卵もいらず、豆乳を混ぜて作るだけのお手軽さが嬉しい商品。

動物性由来の材料は使用していない為、ヴィーガンの方でもお召し上がりいただける、スタッフ一押しのシリーズです。









今後7月も、7月1日(土)、15(土)、29(土)の隔週でのヒルズマルシェ(赤坂)を始め、人気商品をオフラインでも販売いたしますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。





■ヒルズマルシェ(赤坂、アークヒルズ)

開催日 :2023年7月1日(土)、15日(土)、29日(土)

開催時間:10:00 - 14:00

会 場 :アークヒルズ アーク・カラヤン広場

〒107-6001 東京都港区赤坂1−12−32 アーク・カラヤン広場





東京メトロ南北線『六本木一丁目駅』3番出口より徒歩1分

東京メトロ銀座線『溜池山王駅』13番出口より徒歩1分

東京メトロ日比谷線『神谷町駅』4番出口より徒歩8分

東京メトロ千代田線『赤坂駅』5番出口より徒歩9分

東京メトロ丸の内線『国会議事堂前駅』3番出口より徒歩10分





■the BROADEN(ザ ブローデン)

“自分と社会が良くなる衣食住“をコンセプトに、日本全国および世界の大小様々なブランドから厳選した新しい自分と出会える衣食住に関わるアイテムをオンラインのマーケットプレイス(EC)にて販売。





ECストア :https://thebroaden.com/

Instagram :https://www.instagram.com/the_broaden/

公式LINE :https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=the_broaden





