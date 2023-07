[株式会社ストックマン]

2023.8.4(FRI)GRAND OPENING OF ONLINE STORE "2023年8月4日(金)にオープン決定!"







住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目34−8 スクエア 1F

電話:03-3402-0138

URL:https://h4lo.jp/

インスタグラムURL:https://www.instagram.com/h4lo.jp/

問い合わせ:info@h4lo.jp



株式会社ストックマン(本社:東京都渋谷区)は、最新の音楽カルチャーを取り入れ、各国のトレンド ストリートウェアブランドを展開するセレクトショップ「H4LO(エイチフォー エルオー)」の初オン ラインストアを2023年8月4日(金)にグランドオープンする運びとなりました。

H4LO は、店内体験の成功を基に、店内限定アイテムを世界中の顧客が利用できるようにすることで、 その独自のビジョンをオンラインを通じて世界に拡大します。 さらに、音楽とファッションの世界を掘り下げ、さまざまなアーティスト、その背景、業界への影響 に光を当てるダイナミックなブログを導入します。

最初の特集ではGlo Gangにスポットを当て、同 ブランドが音楽シーンに与えた影響をお伝えします。

これまで日本未発売の"Glo Gang"サマーコレクションを一挙に紹介し、オンラインと店舗で販売予定です。このコレクションには新作のアイテムが多数含まれています。

そこで止まらず、有名な No Mass Prod など、カルト的な人気を誇る 2 つの日本国内ブランドと並 んで、これまで日本では入手できなかった 5 つの国際ブランドを導入する予定です。

H4LOは、インクルーシブさを重視し、女性向けおよびジェンダーニュートラルなコレクションを拡大する計画を立てています。全ての個人が自分らしさを表現できるような多様性と包括性に富んだファッションアイテムを提供することを目指しています。

また、SDGsの取り組みとして、大量生産なし<No mass prod> に共感し、ファッションを通じて 大切なメッセージを世の中に発信します。 今春セレクトショップとして、神宮前に初出店してから、ヒップホップシーンやストリートファッ ション界で人気のZ世代インフルエンサーにも注目され、人気のアーティストのオリジナルブラン ド では完売アイテムも続出。「H4LO(エイチフォーエルオー)」オンラインストアでは、先行アイテム や、人気アイテムの希少価値のある商品を取り揃えておりますので、ぜひご覧ください。



オンラインストアセレクトブランド

GLO GANG(@glogang) https://www.instagram.com/glogang/



AGNES KRUEL(@agneskruel) https://www.instagram.com/agneskruel/



ASSPIZZA(@asspizza) https://www.instagram.com/asspizza/



ELIAS NEW YORK(@eliasnewyork) https://www.instagram.com/eliasnewyork/



GUAPULAR(@guapular) https://www.instagram.com/guapular/



Gutter(TM)(@guttertm) https://www.instagram.com/guttertm/



LA ROPA(@laropa.life) https://www.instagram.com/laropa.life/



SKINS(@skins_jpn) https://www.instagram.com/skins_jpn/



TOKYO VITAMIN(@tokyovitamin) https://www.instagram.com/tokyovitamin/



VICTORY +(@victoryyplus) https://www.instagram.com/victoryyplus/



Working on Dying(@workingondying) https://www.instagram.com/workingondying/



WORLD WIDE WIBES



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Glo Gang

Colorful Mula (Casimir Spaulding)と伝説的なシカゴのラッパーChief Keef が立ち上げたブランド。 Colorful Mula はGlo Gang のイラストのほとんどを担当し、レーベルのクリエイティブ ディレクターを務めています。また、2 Chainz、Young Thug などのアーティストのビジュアル アートワークも作成しています。



The brand developed by Colorful Mula (Casimir Spaulding) is based off legendary Chicago rapper Chief Keef, and his label, Glo Gang. Colorful Mula is responsible for most of Glo Gang’s illustrations and serves as the label’s creative director. He has also created visual artworks for artists like 2 Chainz, Young Thug, and many more.



No mass prod

大量生産なし

2019年に日本人デザイナーのワタルによって設立されました。

23歳から独学で服作りを学び、岡山デニムを使ったアイテムを中心に活動。ダークな色合いはどれも洗練されており、美しいシルエットが特徴です。

「自分が着たい服しか作りません。シーズンに合わせて大量生産して大量に廃棄するシステムは好きではありません。」デザイナー曰く、生産数が少なく再生産されることはないため、非常に希少価値の高いアイテムとなっております。余計な装飾を省き、加工やシルエット、着心地にこだわり、日本のクラフトマンシップを感じられる一着です



Founded in 2019 by Japanese designer Wataru.

Self-taught in clothing making since the age of 23, he focuses on items made with Okayama denim. The dark shades are all sophisticated and feature beautiful silhouettes.

"I only make clothes that I want to wear. I don't like the system of mass-production for my season and mass-discard.

"As the designer says, the production is small in number and never reproduced, so the items are very rare and valuable.

The focus is on processing, silhouette, and comfort without using unnecessary decorations, and you can feel the Japanese craftsmanship in the clothes.



Agnes Kruel

AGNES KRUEL は、クラシックなアメリカーナにひねりを加えたブランドです。 オタク文化、あいまいな哲学の視覚的シンボルを少し加えた「現代的なアメリカーナ」の服 を作成しています。ブランドの製品をひと目見れば、その本質的な魅力がすぐにわかる



AGNES KRUEL is a brand that focuses on classic Americana, with a twist. Creating "Contemporary Americana" clothing with a dash of otaku culture, obscure philosophy, and a plethora of visual symbols that could lead you down a Wikipedia spiral in an attempt to decode the references. Yet, in-depth analysis is not obligatory. One glance at the brand's offerings and you'll instantly realize its inherent appeal. The latest collection upholds the brand's philosophy, incorporating one of the most recognized symbols of Americana, Ralph Lauren's Polo logo, but with the unique twist from the mind of Agnes Kruel.



Working on Dying

Working on Dying は、ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のアメリカのプロデューサー集団です。2012 年に設立されたこのグループは、音楽業界内で急速に有名になりました。現在のラインナップには、F1lthy、Oogie Mane、Brandon Finessin、BNYX、Kimchi、FaxOnly、100yrd、Swaggyno、The Loosie Man、Jarek といった、メンバー構成されています。長年にわたり、Working on Dying はリル・ウージー、フューチャー、プレイボーイ・カルティ、ドレイクなど、数多くの著名なアーティストとコラボレーションしています。



Working on Dying is an American producer collective hailing from Philadelphia, Pennsylvania.

Established in 2012, the group has rapidly risen to prominence within the music industry. The current lineup includes an impressive roster of talent: F1lthy, Oogie Mane, Brandon Finessin, BNYX, Kimchi, FaxOnly, 100yrd, Swaggyono, The Loosie Man, and Jarek. Over the years, Working on Dying has had the privilege of collaborating with numerous renowned artists, such as Lil Uzi, Future, Playboi Carti, Drake, and many.



Gutter(TM)

大胆で型破りなファッション ブランドである Gutter(TM) は、限界を押し広げる傾向のある先見 の明のあるデザイナー、キャスパー ライトによって 2017 年に設立されました。 このブランドはアンダーグラウンドのストリートウェア シーンから登場し、前衛的で反抗的 な美学と革新的な素材の使用のユニークなブレンドですぐに認知されました。 都市文化、現代美術、音楽などのさまざまな情報源からインスピレーションを得た Gutter(TM) のデザインは、伝統的なファッションの規範に挑戦し、恐れを知らない感覚と自己表現をそ れぞれの衣服に吹き込みます。 ブランドのコレクションは、大胆なグラフィック、予想外のシルエット、独特のカラーパ レットを特徴としており、魅力的なソーシャル メディア コンテンツ、ポップアップ イベン ト、インタラクティブな体験を通じて、フォロワー間のつながりと帰属意識を育み続けてい ます。進化し続ける創造的なビジョンと世界的な存在感の増大により、ファッション界に永続的な影響を残そうとしています。



A bold, unconventional fashion brand, Gutter(TM) was founded in 2017 by Casper Wright, a visionary designer with a penchant for pushing boundaries. The brand emerged from the underground streetwear scene and quickly became recognized for its unique blend of avant-garde, rebellious aesthetics and innovative use of materials. Drawing inspiration from a variety of sources, including urban culture, contemporary art and music, Gutter(TM) designs challenge traditional fashion norms and infuse each garment with a sense of fearlessness and self-expression. Featuring bold graphics, unexpected silhouettes and distinctive color palettes, the brand's collections continue to foster connection and belonging among its followers through engaging social media content, pop-up events and interactive experiences. With its ever-evolving creative vision and growing global presence, it seeks to leave a lasting impact on the fashion world.



LA ROPA

LA ROPA(ラロパ)は2019年にアメリカのロサンゼルスでブランド設立。ACC STUDIOはデザイン集団であり、ライフデザイナーだと自身を捉えファッションはもちろん映画や写真などサブカルチャーにも焦点を当て、今までにないクリエイティブで斬新なアイテムを提案、HIPHOPアーティストを中心に魅了している人気ブランドです。



LA ROPA was founded in 2019 in Los Angeles, USA. ACC STUDIO is a design group and considers itself a life designer, focusing not only on fashion but also on subcultures such as movies and photography, proposing unprecedented creative and innovative items to attract mainly hip-hop artists.



「 H4LO 」MDプロフィール



Lukas Abiko (ルーカスアビコ):通称Tonnderu



ニューヨーク、ハワイ、東京のストリートカルチャーに囲まれて育つ。

ロサンゼルスに拠点を移す前は、多くのデザイナーやクリエーター、

音楽アーティストと仕事をしており、

それらの経験が彼のビジョンテイストに影響を与えている。



Lukas Abiko(Tonnderu) a skateboarder who grew up around street culture

in New York, Hawaii and Tokyo Before moving to Los Angeles where he worked

with many designers, creatives, and music artists which has influenced his vision and taste into what it is today.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-16:16)