［文本酒造株式会社］

～アートのチカラで世界を日本を元気に～



fumimoto brewery（文本酒造株式会社）と、アジアで今最も注目されているアートギャラリーの一つ【A4ギャラリー】を運営する『Reflections general office 株式会社』、地域イノベーション企業 『株式会社1004』の両社と提携し酒蔵と四国88箇所霊場第37番札所「岩本寺」境内において開催する「A4 WALL KOCHI」の展示及び販売作品を発表。https://fumimoto.jp/







展示販売期間





2023年5月13日(土)～2023年6月13日（火）

アーティスト作品展示販売





参加アーティスト：16名

展示場所：第一会場：fumimoto brewery SHOP、BAR「お酒やさん」

月・火曜日定休

水・木：11:00-20:00

金・土：11:00-21:00

日：11:00-17:00

第二会場：四国88箇所霊場第37番札所「岩本寺」本堂 無休

購入方法：各会場に展示アート作品案内カード記載QRから専用サイトにて



アーティストレーベル販売





参加アーティスト：15名

販売場所：fumimoto brewery SHOP または オンラインショップ https://fumimoto.jp/

販売酒類：純米大吟醸”SHIMANTO”火入 300ml alc.16

販売本数：各アーティストレーベル100本限定

販売価格：各3,980円（税込）















参加アーティスト



イノウエ

https://fumimoto.jp/products/shimanto-inoue300ml-alc-16

https://www.instagram.com/fdd76

松本 真之

https://fumimoto.jp/products/shimanto-matsumoto-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/m.saneyuki/

Maeda Atsushi

https://fumimoto.jp/products/shimanto-maeda-atsushi-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/hardboiledsmile/

KILA MIDORI

https://fumimoto.jp/products/shimanto-kila-midori-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/midori_yoshimura04/

isayamax

https://fumimoto.jp/products/shimanto-isayamax-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/isayamaxx/

大沢愛

https://fumimoto.jp/products/shimanto-osawaai-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/artist_mana/

林ホノカ

https://fumimoto.jp/products/a4-wall-kochi-hayashi

https://www.instagram.com/3hono1/

SIVELIA

https://fumimoto.jp/products/shimanto-sivelia-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/sivelia_hnd/

川口 絵里衣

https://fumimoto.jp/products/shimantokawaguchi-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/ellykawaguchi/

ジャガ一郎

https://fumimoto.jp/products/shimanto-jaga-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/jagaichiro/

柴田 貴史

https://fumimoto.jp/products/shimanto-shibata-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/taka_shi_bata/

やのや

https://fumimoto.jp/products/shimanto-yanoya-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/yanoya_official/

北本晶子

https://fumimoto.jp/products/shimanto-kitamoto-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/0sho_k0/

東京湾太郎

https://fumimoto.jp/products/shimanto-tokyo-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/tokyo_wantaro/

杉本 憲一

https://fumimoto.jp/products/shimanto-sugimoto-300ml-alc-16

https://www.instagram.com/sugiken1_omlet/

海岸 和輝

https://www.instagram.com/umigishikazuki/



運営会社

文本酒造株式会社

所在地 : 高知県高岡郡四万十町本町 4-23

代表取締役 : 岡山裕成

お問合せ

fumimoto brewery (文本酒造株式会社)

e-mail : info@fumimoto.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/13-17:16）