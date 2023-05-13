5月13日(土)よりアーティスト作品展示、レーベル販売開始！…
［文本酒造株式会社］
～アートのチカラで世界を日本を元気に～
fumimoto brewery（文本酒造株式会社）と、アジアで今最も注目されているアートギャラリーの一つ【A4ギャラリー】を運営する『Reflections general office 株式会社』、地域イノベーション企業 『株式会社1004』の両社と提携し酒蔵と四国88箇所霊場第37番札所「岩本寺」境内において開催する「A4 WALL KOCHI」の展示及び販売作品を発表。https://fumimoto.jp/
展示販売期間
2023年5月13日(土)～2023年6月13日（火）
アーティスト作品展示販売
参加アーティスト：16名
展示場所：第一会場：fumimoto brewery SHOP、BAR「お酒やさん」
月・火曜日定休
水・木：11:00-20:00
金・土：11:00-21:00
日：11:00-17:00
第二会場：四国88箇所霊場第37番札所「岩本寺」本堂 無休
購入方法：各会場に展示アート作品案内カード記載QRから専用サイトにて
アーティストレーベル販売
参加アーティスト：15名
販売場所：fumimoto brewery SHOP または オンラインショップ https://fumimoto.jp/
販売酒類：純米大吟醸”SHIMANTO”火入 300ml alc.16
販売本数：各アーティストレーベル100本限定
販売価格：各3,980円（税込）
参加アーティスト
イノウエ
https://fumimoto.jp/products/shimanto-inoue300ml-alc-16
https://www.instagram.com/fdd76
松本 真之
https://fumimoto.jp/products/shimanto-matsumoto-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/m.saneyuki/
Maeda Atsushi
https://fumimoto.jp/products/shimanto-maeda-atsushi-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/hardboiledsmile/
KILA MIDORI
https://fumimoto.jp/products/shimanto-kila-midori-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/midori_yoshimura04/
isayamax
https://fumimoto.jp/products/shimanto-isayamax-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/isayamaxx/
大沢愛
https://fumimoto.jp/products/shimanto-osawaai-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/artist_mana/
林ホノカ
https://fumimoto.jp/products/a4-wall-kochi-hayashi
https://www.instagram.com/3hono1/
SIVELIA
https://fumimoto.jp/products/shimanto-sivelia-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/sivelia_hnd/
川口 絵里衣
https://fumimoto.jp/products/shimantokawaguchi-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/ellykawaguchi/
ジャガ一郎
https://fumimoto.jp/products/shimanto-jaga-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/jagaichiro/
柴田 貴史
https://fumimoto.jp/products/shimanto-shibata-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/taka_shi_bata/
やのや
https://fumimoto.jp/products/shimanto-yanoya-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/yanoya_official/
北本晶子
https://fumimoto.jp/products/shimanto-kitamoto-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/0sho_k0/
東京湾太郎
https://fumimoto.jp/products/shimanto-tokyo-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/tokyo_wantaro/
杉本 憲一
https://fumimoto.jp/products/shimanto-sugimoto-300ml-alc-16
https://www.instagram.com/sugiken1_omlet/
海岸 和輝
https://www.instagram.com/umigishikazuki/
運営会社
文本酒造株式会社
所在地 : 高知県高岡郡四万十町本町 4-23
代表取締役 : 岡山裕成
お問合せ
fumimoto brewery (文本酒造株式会社)
e-mail : info@fumimoto.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/13-17:16）
データ提供
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