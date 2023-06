[浦安D-Rocks]



平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。





この度、強化アドバイザーを務めるロブ・ペニーが、南半球の世界最高峰リーグであるスーパーラグビーに参加するニュージーランドのラグビーチーム「クルセイダーズ」において、2024シーズンからヘッドコーチに就任することが決まりましたのでお知らせいたします。

今後もロブ・ペニー強化アドバイザーを通じて、グローバルチームとのリレーションシップを構築していきます。





ロブ・ペニー強化アドバイザー コメント

「I am extremely honored and excited to be appointed as the new head coach of the Crusaders Rugby team. I would like to express my gratitude to the Urayasu D-Rocks, my current team, where I have spent many remarkable years. It has been a privilege to contribute to Japanese rugby and help develop the sport in this great country.

To D-Rocks management and fans, I sincerely thank you for making my experience in Japan so special. It has been a wonderful journey, and I am blessed to have been a part of such a fantastic rugby community. Your unwavering support and dedication have not gone unnoticed, and I will cherish these memories for the rest of my life.

As I move on to this new chapter in my career, I hope that my contribution to Japanese rugby has been meaningful in some small way. I remain committed to the growth and development of rugby in this country and look forward to the challenges and opportunities that lie ahead. Thank you once again for everything, and I can't wait to join the Crusaders and start this new adventure.」

<日本語訳>

「この度、クルセイダーズの新ヘッドコーチに就任することになり、大変光栄に思い、胸が高鳴っています。今まで日本のラグビーに貢献し、この偉大な国のラグビーの発展に寄与できたことは光栄でした。

D-Rocksの関係者とファンの皆さん、日本での私の経験を特別なものにしてくれて、心から感謝しています。このような素晴らしいラグビーコミュニティの一員になれたことを幸せに思っています。皆さんの揺るぎないサポートと献身的な応援は、決して忘れることはありません。私はこの思い出を一生大切にしたいと思います。

私のキャリアが新たな章に進むにあたり、日本ラグビー界に少しでも貢献できたのであれば幸いです。私は、この国のラグビーの成長と発展のために尽力し続け、この先に待ち受ける挑戦と機会を楽しみにしています。クルセイダーズに加入し、新しい冒険を始めるのが待ち遠しいです。」





内山ゼネラルマネージャー コメント

「ロブ・ペニー強化アドバイザーのクルセイダーズHC就任おめでとうございます。一年でも長くコーチのキャリアを続けていきたいという想いが最高の形に繋がったことをチームとしても嬉しく思います。

ロブHCとは、リレーション強化を更に深め、何らかの形でチームの支援をいただけるよう前向きなディスカッションもスタートさせていきます。」





■ロブ・ペニー 強化アドバイザー

生年月日:1964年4月27日(58歳)

出身地:ニュージーランド

【略歴】

2014-2018:NTTコミュニケーションズシャイニングアークス ヘッドコーチ

2021:NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 ヘッドコーチ

2022:浦安D-Rocks 強化アドバイザー





■クルセイダーズとは

スーパーラグビーに参加する、ニュージーランドのクライストチャーチを本拠地とするラグビーユニオンチーム。

スーパーラグビーの前身でもあるスーパー12、スーパー14の時を合わせ、歴代最多の優勝10回を誇る。

毎年ラグビーニュージーランド代表(オールブラックス)に多くの選手が選抜されるほど、選手層が厚いチームである。

公式HP:https://crusaders.co.nz/



