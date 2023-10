[voco大阪セントラル]

ハーフイヤー・アニバーサリープラン 対象期間:2023年10月13日(金)~2024年1月31日(水)



voco大阪セントラル(所在地:大阪府大阪市西区京町堀1-7-1、総支配人:宍倉大地)は、開業6か月となる2023年11月の“ハーフイヤー・アニバーサリー”に先立ち、ウェスタングリルレストラン「LOKAL HOUSE(ローカルハウス)」の朝食をどこよりもお得にお召し上がりいただける特別宿泊プランの販売を2023年10月13日(金)から開始します。















2018年に誕生したvocoは、IHGホテルズ&リゾーツのなかでも急成長しているホテルブランドで、今年3月にはグローバルで100軒目の契約締結を果たした、世界中から注目されているホテルブランドです。古くから商人が集まり、市場で賑わう庶民の街として栄えてきた大阪・京町堀を舞台に、2023年5月30日、日本で初めてのvocoホテルとして誕生したvoco大阪セントラルは、ホテルを起点に新たな人の流れや文化を創出し、街に彩りを添えるような存在となることをめざしています。



voco大阪セントラル開業以来の多くのお客様のご支援に感謝し、どこよりもお得に当ホテル自慢の朝食をお召し上がりいただける朝食付きプランをご用意しました。普段ランチタイムやカフェ&バーをご利用頂いている皆さまにも、より一層ホテルステイをご満喫いただけます。ぜひこの機会に、この街の魅力を紹介するvoco大阪セントラルのオリジナルマップ My Favorite Share MAPも活用し、特別でプレミアムな大阪体験をお楽しみください。



voco大阪セントラル ハーフイヤー・アニバーサリープラン概要

ご宿泊対象期間:2023年10月13日(金)~2024年1月31日(水) クリスマス、年末年始等除外日あり

ご予約: https://go-ihghotels.reservation.jp/ja/hotels/osakn/plans/10109663

ご宿泊料金一例:部屋タイプ/プレミアムルーム ツインベッド (30平米)

14,500円~(2名1室ご利用時、1泊おひとり様あたり)税サ込、大阪府宿泊税別

*ベストレートにおひとり様プラス500円の朝食付きプラン



ウェスタングリルレストラン「LOKAL HOUSE」



レストランは、京町堀の街並みを望める全面ガラスの大きな窓に面した開放的な空間。地元の食材を使った創作料理や西洋グリル料理をメインに、オリジナリティ溢れるメニューを多数ご用意しています。





朝食は、甘味を閉じ込めた半玉サイズの淡路玉ねぎのローストと一緒にお召し上がりいただく「卵料理」、もしくは関西の食材を使いストーリーを取り込んだ「三段重の和朝食」いずれかのメインディッシュと、ブッフェテーブルに並ぶサラダ、フルーツ、コールドカット、ベーカリー、日本食など多彩なメニューが、どちらもお召し上がりいただけるボリュームたっぷりのセレクションブッフェ(税サ込3,400円)がおすすめです。

当プランはこちらのセレクションブッフェが含まれています。



My Favorite Share Map について

開業後、この街で生活する方々から“馴染みがあるからこそ知っている”お気に入りのスポットを教えていただき、京町堀と近隣エリアの魅力をたっぷり詰め込んだ特別なMAP My Favorite Share MAP (https://www.myfavoritesharemap-voco-osaka.com )を作りました。

詳しくはこちら(PRTimes)↓

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000117222.html





ホテル概要

正式名称:voco大阪セントラル

総支配人:宍倉大地

開業日: 2023年5月30日(火)

所在地: 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-7-1

電話番号:06-6445-1100(代表)

アクセス:Osaka Metro四ツ橋線 「肥後橋駅」7番出入口より徒歩3分

Osaka Metro四ツ橋線 「本町駅」28番出入口より徒歩5分

Osaka Metro御堂筋線 「淀屋橋駅」13番出入口より徒歩5分

公式サイト: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/osaka/osakn/hoteldetail

LOKAL HOUSE 公式サイト:https://www.lokalhouse.jp/



vocoについて:

vocoは、世界最大級のホテルマネージメントグループの信頼性とホテル独自の個性との両方の魅力を併せ持ち、お客様に確かなプレミアム体験をご提供します。vocoとは、ラテン語で「招待する」や「呼び集める」を意味し、気が利いて、堅苦しくなく、チャーミングなブランドの特徴を表しています。vocoの信頼ある独創性は、上質なアメニティからゆったり広いベッドまで、思い出に残る瞬間と高品質なタッチとを組み合わせています。迅速なチェックインでお客様を温かくお迎えし、くつろぎとリラックスに最適で快適なお部屋、そして人とのつながりや交流の機会を多く提供する活気あふれるバーやレストラン空間をご用意しています。 詳細およびご予約は、https://www.vocohotels.com/hotels/jp/ja/reservationをご覧ください。また、Facebook(www.facebook.com/vocohotels)、Instagram(www.instagram.com/vocohotels)でも情報を提供しています。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。

下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,900軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, Garnerホテルズ, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。



日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2023年6月30日現在、7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、13,000室超を展開しています。今後もホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などの開業を予定しているほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」を冠したリーガロイヤルホテル(大阪)ヴィニェット コレクションが誕生いたします。日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。



IHGグローバルサイト: www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: Apple App

IHGワンリワーズアプリ: Google Play store

IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/

Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/

Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: www.ihg.com/Japan



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-15:46)