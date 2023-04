[アイティーエンタテインメント株式会社]

アイティーエンタテインメント株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:伊藤 康晴)が展開する、ギャラリーとカフェが融合したアートスペースを企画する「and GALLERY」は、ファッショナブルなキャラクターが若者から絶大な支持を集める、さくしゃ2先生、ときわた先生、はむねずこ先生による合同コラボカフェ「NHLcafe NO LONGER HUMAN」を2023年5月3日(火)~5月18日(木) の期間限定でand GALLERYお台場で開催いたします。

and GALLERYお台場:東京都港区台場1丁目6−1 デックス東京ビーチアイランドモール1階











さくしゃ2先生、ときわた先生、はむねずこ先生による合同コラボカフェ「NHLcafe NO LONGER HUMAN」概要開催決定!







「and GALLERY」はこれまでに池袋や神戸をはじめ、新店舗を続々オープン。また原宿や大阪で、数々のキャラクターや作品のコラボカフェや展示会、POP UP STOREなどを開催し、いずれも大盛況のうちに終了しました。

今回は、さくしゃ2先生、ときわた先生、はむねずこ先生が今回の合同コラボカフェの為に新規イラストを描き下ろし!同時に、S Dキャラクターも描き下ろし、and GALLERYお台場のカフェ空間を演出します。

また、さくしゃ2先生、ときわた先生、はむねずこ先生が考案されたコラボフードやスーツ・ドリンク、コラボカフェ限定グッズなど、ファンの方には楽しみな企画となっています。来場者特典としてオリジナルポストカードの配布も。無くなり次第終了となりますので、ぜひお早めにお越しください!<さくしゃ2先生、ときわた先生、はむねずこ先生による合同コラボカフェ「NHLcafe NO LONGER HUMAN」概要>■タイトル「NHLcafe NO LONGER HUMAN」■開催期間 2023年5月3日(火)~5月18日(木) ■開催店舗 and GALLERYお台場 所在地:〒135-0091 東京都港区台場1丁目6−1 デックス東京ビーチアイランドモール1階 アクセス:りんかい線「東京とレポート駅」徒歩 5分 ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩3分 公式サイト:http://and-gallery.com/odaiba/公式Twitter:https://twitter.com/andGALLERYike





and GALLERY





and GALLERYは、作品展・コラボカフェ・大型ビジョン映像など五感でアート作品を楽しめる空間作りを目指しています。公式サイト: http://and-gallery.com/



【会社概要】社名:アイティーエンタテインメント株式会社所在地:東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル9F公式サイト:https://it-enta.jp/



