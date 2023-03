[iHerb, LLC.]

自然派の健康関連商品を扱う世界最大級のグローバルECサイトiHerb(本社:米国カリフォルニア州、CEO:イマン・ザビヒ、以下:iHerb、日本語名:アイハーブ)は、ウェルネスのある暮らしがより身近になることをミッションとし、自身の心身と向き合いながら、自分を大切にするための“セルフケア”を日常的に取り入れて欲しいという気持ちを込めて20~50代の女性300人を対象に「セルフケア」に関する意識、実態調査を実施しました。





iHerbは、世界中の女性たちとともにジェンダー平等を考える3月8日の「International Women's Day(国際女性デー)」に、女性として強くしなやかに輝き続けるための”セルフケア”や、女性のエンパワーメントについて考える社会を目指します。



◆調査結果レポート◆

・約97%が普段から疲れを感じているが、日常的にセルフケアを行っている人は約50%

・セルフケアを「あまり行っていない」「行っていない」人のうち、約7割は自宅でセルフケアをしてみたいと思っており、セルフケアをしている人と併せると全体の約84%がセルフケアに興味を持っている



■ ご自身の心身の健康のため、普段自宅でできるセルフケアを行えている人は約50%



Q:ご自身の心身の健康のため、普段自宅でできるセルフケアを何か行なっていますか。(n=300)





調査の結果、普段「なんとなく疲れている」と感じるか、いう質問に対し、「感じることがある」が59.7%、「たまに感じることがある」が37%で、約97%と殆どの人が疲れを感じています。一方で、「ご自身の心身の健康のため、普段自宅でできるセルフケアを何か行なっていますか。」という問いに対しては、ご自身のためにセルフケアしている人は約半数に留まり、疲れを感じていながらもセルフケアができていない実態が浮き彫りになりました。忙しい日々を過ごしながら自身のセルフケアを後回しにしてしまうのは、日本人にみられる利他的思考が要因の一つかもしれません。



では、どのような時に「なんとなく疲れていると感じる」か、と聞いてみたところ、

第一位 寝ても疲労感が取れていないと感じる時 64.1%(186名)

第二位 睡眠不足、眠りが浅い、寝つきが悪いなど眠りの質が悪いと自覚した時 56.2%(163名)

第三位 何もしていないのに疲れたと思う時 53.1%(154名)

次いで「気分がすぐれない、元気がでない時」51.4%(149名)、「体力の低下を感じる時」50.7%(147名)と続き、睡眠を中心に自身の心や身体に十分な休息が与えられていないのではないかと推測されます。(n=290/複数回答可)



一方で、普段自宅でセルフケアを「あまり行っていない」「行っていない」人のうち、約7割はセルフケアをしてみたいと思っていることが分かりました。



Q:今後、自宅でセルフケアとして何かしてみたいと思いますか。(n=151)





自宅でできるセルフケアとして具体的に行っていることや今後やってみたいこととしては

第一位 「湯船に浸かる」56.2%(146名)

第二位 「休息時間を取る(リフレッシュ)」53.1%(138名)

第三位 「適度な運動を取り入れる」40.4%(105名)

次いで、「良質な睡眠をとれるように心がける」36.5%(95名)、「バランスの良い食生活を心がける」34.6%(90名)と続きます。(n=260/複数回答可)



バスタイムや休息時間をとって、自身の心と体をケアしたいと思っている人が多いことが分かります。その他にも、運動やサプリメント摂取、エイジングケアなどを積極的に取り入れて、好きな自分でいようと心掛けたり、自分の幸せや心身の健やかさを尊重する回答もみられました。



《iHerbが考える“セルフケア”とは》

心とカラダを健やかに保つために「自分のできる範囲で自分のケアをする」ことを差しています。

例えば、「オーガニックな食事を取り入れる」、「栄養バランスを考える」、「ストレスを溜めないようリフレッシュや息抜き、リラクゼーションの工夫をする」、「サプリメントやプロテインを適度に取り入れる」、「入浴料でバスタイムを楽しむ」、「アロマでリフレッシュする」など、日頃から自分自身のために心がけていることを含んでいます。



■2023年3月10日(金)21:00~ 山田優さんによるInstagramライブ開催

「Women's Empowerment with iHerb」では、モデル・女優として活躍し続ける山田優さん(@yu_yamada_)に、ご自身の経験を踏まえて、家事や仕事、プライベートに忙しく頑張る女性に向けて、もっと自分を大切にするためのセルフケアについてお話しいただくInstagramライブを開催いたします。

開始日時:2023年3月10日(金)21:00~21:30頃

開催アカウント:@yu_yamada_

※配信時間が変更となる場合がございます



<調査概要>

調査期間:2023年 2月15 日~2023年2 月17 日

調査対象:20~50代女性

有効回収数:300サンプル

調査機関:楽天リサーチ

調査方法:インターネット



