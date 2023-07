[ユニークビジョン株式会社]

―Twitter・LINEを活用したOMO施策を実現―



ユニークビジョン株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:白土` 良之 以下、ユニークビジョン)は、当社が提供するキャンペーンツール『Belugaキャンペーン for Twitter』のリアルとSNSを繋ぐOMOソリューションであるチェックイン機能をフルリニューアルしたことをご報告いたします。



今回のリニューアルにより、Twitterだけでなく『Belugaキャンペーン for LINE』でも同様にチェックイン機能を活用したOMO施策が実現できるようになりました。









チェックイン機能について





『Belugaキャンペーン for Twitter』には2019年よりチェックイン機能が備わっていましたが、Twitter公式アプリの仕様変更に伴い一時的に提供を停止していました。



この度行ったリニューアルでは、当社独自の開発によりTwitterだけでなくLINEでもチェックイン機能を活用した施策が実施可能となりました。

チェックインの特徴である、

・オンライン(SNS)→オフライン(イベント)への来場/来店誘導

・オフライン→オンラインへの熱量拡散

はそのままに、今回のリニューアルにより施策の目的や活用シーンに合わせてTwitter・LINEでの実施形式を選択できるようになりました。



様々な実施形式でシーンに合わせた活用が可能





例えばTwitterを活用する場合、下図1のように参加フローの中にツイートのアクションを取り入れることで、来場者に情報発信を促しイベントの熱量をTwitter上で拡散させることが可能です。



またLINE活用時は、アンケートを元に来場者情報を取得することでその後のマーケティングに活かすことが可能です。



想定される参加者の年代やイベントの特徴に合わせて、Twitter・LINEどちらを活用するかやどのような参加フローにするかを選択可能です。



Belugaキャンペーンについて





2014年に提供を開始した『Belugaキャンペーン』は2019年からLINEの対応も開始し、現在は『Belugaキャンペーン for Twitter』・『Belugaキャンペーン for LINE』として提供しています。

認知→興味・関心→比較・検討→購入の各ファネルに合わせたメニューの開発・提供を行っており、施策の目的に合わせたカスタマイズも行っています。



ユニークビジョンはSNSで企業と消費者のより良いブランド体験を創出することを使命とし、今後も企業のSNSマーケティングを幅広くサポートするサービスを展開してまいります。







ユニークビジョンについて

SNSで企業と消費者のより良いブランド体験を創出するために、フルファネルでのSNSマーケティングツール『Beluga』シリーズの開発・提供を行っています。



会社概要

社名 :ユニークビジョン株式会社

所在地 :〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目34-7 NX新宿ビル2F

代表 :代表取締役社長 白土` 良之

設立 :2008年1月15日

事業内容 :SNSマーケティングツール「Beluga」シリーズの企画・開発・運用

URL :https://www.uniquevision.co.jp/



提供サービス

・SNS統合管理ツール『Belugaスタジオ』

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga/

・Twitterキャンペーン構築システム『Belugaキャンペーン for Twitter』

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga-campaign/

・LINEキャンペーン構築システム『Belugaキャンペーン for LINE』

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga-campaignforline/

・SNSマーケティングに役立つメディア『Belugaポータル』

└https://www.uniquevision.co.jp/beluga-portal/

・『Beluga』シリーズ総合サイト

└https://www.uniquevision.co.jp/service/beluga-series/



