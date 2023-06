[Citiverse Inc.]

全面LEDで没入感あるエンターテインメント、リアルとWEB3を組み合わせたデジタルコレクションを獲得できるガチャ、豪華共演11名のトークセッションの他、サプライズゲストの出演も決定!



ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業を営むCitiverse Inc.(本社・カナダ/トロント、CEO・Leo Wang)は、開発・運営をする音楽との出会いをゲーム化した「Hibiki Run」アプリのオフラインイベント『TOMO NIGHT』が、7/2(日)に大阪で開催する「TOMO NIGHT × NFT COLLECTION in OSAKA 」イベントの詳細発表とチケットの販売を開始しました。







今年2月28日にRED° TOKYO TOWERで開催した、Hibiki Run初のオフラインイベント「TOMO NIGHT in TOKYO」では4面LEDスクリーンを活用したVJやVRアーティストらによるダイナミックなパフォーマンスで、ユーザー、NFTクリエイター・コレクターの方々との交流を行いました。



そして今回は会場全体をスクリーンが包む全面LEDの空間で、NFTアーティストの作品展示や映像を駆使したパフォーマンスなど、会場の特徴を最大限に活かしエンターテイメント性を強化したコンテンツをご用意して来場者の五感を刺激する新しい体験を提供します。

また、Hibiki Runの象徴のひとつでもあるガチャマシンは、よりスムースにリアルとデジタルを組み合わせ、デジタルコレクションの送付が可能となりました。



JBW(Japan Blockchain Week)のPick Up Community Events( https://japanblockchainweek.jp/#pickup)として登録されている今回のイベントは、関西最大級の規模でNFTプロジェクト界隈を牽引するNFT COLOR(合同会社 NFT COLOR)様と共同で開催することにより、業界で著名なNFTアーティスト・クリエイター様他、ミュージシャンらにご登壇・ご出演頂けることとなり、プログラム内容も格段にボリュームアップしました。



NFT COLOR とHibiki Runは、日本のNFTアーティスト・クリエイターの活動支援、そして海外への発信により露出・販売の機会を増やすための後方支援を共同で行なっていくことで協力関係を締結し、今回共同で開催する本イベントだけではなく、今後も双方の得意分野を活かし日本のNFT業界のさらなる活性化に取り組んで参ります。





【イベント概要】

開催日時: 2023年7月2日(日)14時~20時 (13:30開場)

開催場所: THE 超 PINK (大阪市中央区東心斎橋1-10-27parkビル10)

チケット: https://peatix.com/event/3619140/view





【チケット情報】

⚫︎入場券:¥4,000

⚫︎前売り特別割引:¥3,000 - 1ドリンク付

(6月末まで、150枚限定発売)

※会場の最大収容人数:500人





【タイムライン概要】

13:30~: 開場

14:00~: Start(オープニングトーク)

14:25~: オープニング演出(Clone Girls様)

15:10~: NFT展示作品について

15:25~: 11名による夢の共演トークセッション※

16:30~: VRパフォーマー・BeatBoxerによる演出(HANAHANA様&REATMO様)

16:50~: Web3ミュージック・トークセッション※

16:20~: 音楽演出(燦然世界様)

17:50~: アフター・パーティ&交流会(三木道三様、他)

~20:00: Close



【音楽LIVE/VRパフォーマンス】

⚫︎DOZAN11 aka三木道三氏(@DOZAN11)のパフォーマンスが決定

⚫︎オープニング演出には、Clone Girls様(@CloneGirls)

⚫︎HANAHANA(@hanahana_kndo ) × REATMO(@REATMO_beatbox)様によるVR演出とビートボックスパフォーマンスのコラボ出演

⚫︎燦然世界様(@yurina_yy52)によるイベントテーマソングの新曲披露

⚫︎アフターパーティ・交流タイムでは、WEB3ミュージシャンらによるDJタイム







※【豪華共演・夢のトークセッション】

・YouTuberないとー氏 (@torokerooooo)

・ガリバー氏(@gulliver_nft)

・NIKO氏(@fukusta343)

・Big Hat Monky氏(@BigHatMonkeys)

・RHC氏(@amicoryu)

・Naokichi氏(@naokichipocket3)

・Bunta氏(@Bunta_web3)

・BUSON氏(@BUSON2025)

・SOLO氏(@solo_nftist)

・ROKU氏(@junkeeees_ROKU)

サプライズゲストとして、はんにゃ川島氏(@IPPOKAWASHIMA) の登壇が決定。



司会進行:ブドウちゃん氏(@budou_chan)



※【WEB3音楽・トークショー】

・プルート氏(@bplutodoko)

・Sound Desert BAKU氏(@BakuOnNft)

・燦然世界様(@yurina_yy52)





(参考:『TOMO NIGHT 2023 in TOKYO 』のショートアーカイブ)







Hibiki Runとは?

音楽との出会いをゲーム化し、ガチャを通じてデジタルコレクションをユーザーに提供する無料アプリです。



音楽を聴きながら走ったり歩いたりして移動することでトークンを獲得し、ガチャマシンでデジタルコレクションなどを収集することが可能です。



Audius(https://audius.co/ )より提供される100万曲以上の音楽から、人気のヒット曲やまだ発見されていない素晴らしい作品をミックスし、新しい音楽体験を楽しむことができます。



App Store :https://apps.apple.com/jp/app/hibiki-run/id1623004140

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citiverse.hibikirun









目標・今後の方向性

今後も多様な好みに合わせた音楽が聴けるプラットフォームを目指して各種音楽のリソースを追加し、日本のミュージシャンとのコラボレーションも積極的に進めてまいります。



本アプリは、音楽やアートを日常の暮らしの中で愉しみ、クリエイターとコレクターが繋がる仕組みの構築に取り組んでおり、NFTアーティストやミュージシャンがアプリ内で作品の露出や販売ができる機能を開発中です。



そして、その取り組みはアプリ内だけではなく、五感を刺激するような音楽・アート・映像の空間を創造・提供し、新しい体験や没入感のある世界観でもっとワクワクする瞬間をご提供していきたいと考えています。



「日本のコンテンツやNFT・WEB3業界を盛り上げていきたい」と、わたしたちと同じように考えている企業・団体の皆様とのコラボレーション・協力を通じて実現できるよう努めてまいります。





アプリ概要

○アプリ名: 「Hibiki Run」

○App Store: https://apps.apple.com/jp/app/hibiki-run/id1623004140

○Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citiverse.hibikirun

○価格: 無料

○紹介リンク: https://linktr.ee/hibikirun

健康志向の方や音楽好きにおすすめの無料アプリで、100万曲以上の音楽を聴きながら、走って(歩いて)獲得したポイントで、ガチャを回してアプリ内アイテムのレベルアップに使えるポイントやデジタルコレクションなどを獲得できます。



○このアプリはこんな人におすすめします。

・出勤・登校時や、徒歩・ランニングなど日々の生活の中に移動を伴う人。

・新しい音楽に出会うのが好きな人、音楽を聴くのが好きな人。

・ラッフル(ガチャポン)マシンを回すのが好きな人。

・ブロックチェーンのウォレットアドレスを持っていないけれど、WEB3やNFTに興味がある人。







【会社概要】

会社名 Citiverse Inc.

代表者氏名 Leo Wang

事業内容 ブロックチェーンを活用したプラットフォーム事業

電子メールアドレス info@hibikirun.com

公式URL https://hibikirun.com

公式Twitter https://twitter.com/HibikiRunTeam

公式日本語Twitter https://twitter.com/HibikiRunJP



会社名 合同会社NFT COLOR

代表者氏名 竹田 陵真

事業内容 NFT事業に特化した企業。フィジカルイベント開催を中心に、NFTクリエイターの販売サポートやNFT活用を検討している企業のサポートを行う。

またSNS・イベント等の活動を通してNFTの実用性、魅力を発信している。

公式URL https://www.nftcolor.info/

公式Twitter https://twitter.com/Nftcolor22



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/18-12:46)