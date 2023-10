[WELL ROOM株式会社]

外国籍の従業員も安心して利用できるヘルスケアサービス「WELL ROOM」を運営するWELL ROOM(ウェルルーム)株式会社(代表取締役:下田 拓海、三菱地所100%子会社、以下「当社」)は、コンサルティングから設計、開発、ハードウェア・ソフトウェアの選定・導入、運用、保守にいたるまでシステムに関するすべてをサポートする総合情報サービス会社である株式会社DTS(代表取締役社長:北村 友朗)、在宅医療・外来診療を中心とした良質で幅広い医療を提供する医療法人社団政松会(理事長:塩澤 正之)と、人事労務担当者向けの対面イベント「メンタル疾患社員との向き合い方と休職・復職のフローの実際」を開催いたします。







■対面イベント開催の経緯

近年、メンタルヘルスの不調から休職や離職をする従業員は全国で増加傾向にあり、従業員のメンタルヘルスケアは、企業の人事労務業務において喫緊の課題となっています。一方で、「従業員の心の健康を守る」という点では、専門家である産業医とメンタルドクターの目的は一致していますが、それぞれの立場の違いから意見が対立する事もしばしばあります。

この状況を踏まえ当社は、コンサルティングから設計、開発、ハードウェア・ソフトウェアの選定・導入、運用、保守にいたるまでシステムに関するすべてをサポートする総合情報サービス会社である株式会社DTS、在宅医療・外来診療を中心とした良質で幅広い医療を提供する医療法人社団政松会と共に、臨床現場にいるメンタルドクターをお招きし、対面イベントを開催することとしました。今回の対面イベントは第二弾となり、今後も3社共同で定期的にイベントやセミナーを開催する予定です。

産業医とメンタルドクターの双方の視点から、従業員の休職・復職に関する考え方を聞き、討論を行うことで、人事労務業務の中でこのような課題をどのように解決すれば良いのか考えるきっかけとなると考えています。





■以下のような人事労務担当者におすすめ

・従業員の健康管理に興味がある

・従業員のメンタルヘルスケアに興味がある

・従業員の休職や復職のフローに興味がある





■対面イベント概要

タイトル 「メンタル疾患社員との向き合い方と休職・復職のフローの実際」

日時 2023年11月2日(木) 16:30~18:30

場所 「株式会社DTS 本社」

東京都中央区八丁堀2-23-1 エンパイヤビル 8階

参加費 無料(事前登録制)

共催 株式会社DTS、医療法人社団政松会、WELL ROOM株式会社





■プログラム

16:30 開場

16:35-17:05 講演 <株式会社DTS 統括産業医/医療法人社団政松会 理事長 塩澤 正之>

(1) 人事労務が知っておくべき休職・復職の注意点

(2) 休職・復職のフロー

(3) メンタルドクターの選び方

17:05-17:45 講演 <市川クリニック 院長 市川 翔>

(1) 人事労務/管理職が知っておくべきメンタル休職者との向き合い方

(2) 職業起因しやすいメンタル疾患と一般的な治療

17:45-18:30 トークセッション・質疑応答

18:30 閉会





■お申し込み方法

参加をご希望の方は、下記お申し込みページよりご応募ください。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。

http://ptix.at/nRNlzl





■登壇者プロフィール



株式会社DTS 統括産業医/医療法人社団政松会 理事長 塩澤 正之

獨協医科大学卒業、順天堂大学博士課程を経て、 2016年に医療法人社団政松会を設立。2019年より現職。

博士課程で台湾へ留学した経験から、日本に住む外国人診療に特化したクリニックを東京に開設した。2018年より中国上海の医療機関と提携し、日本人駐在のみならず、現地に住む全ての人を対象に日中双方で診療を行っている。

2020年に産業保健部門を発足し、株式会社DTSでの健康経営支援を開始した。

同社は健康経営に関する多くの取り組みが認められ、2022年度健康経営銘柄を取得した。

2023年度 同社 統括産業医に就任。







市川クリニック 院長 市川 翔

2010年 3 月に順天堂大学医学部を卒業。同大学病院を経て、2012年~2019年まで精神科入院施設や精神科救急を手掛ける久喜すずのき病院にて勤務。

2020年群馬県前橋市に市川クリニック開院。





■進行者プロフィール



WELL ROOM株式会社 代表取締役/三菱地所株式会社 新事業創造部 下田 拓海

一橋大学経済学部卒業後、2018年に三菱地所株式会社へ入社。

不動産ファンド事業に従事後、社内ベンチャー制度にWELL ROOMの原型となるサービスを提案し、採択される。

2020年に新事業創造部へ異動後、自ら提案した新事業の事業化を推進し、2021年に三菱地所100%子会社としてWELL ROOM株式会社を設立の上、代表取締役に就任。同年11月に在留外国人対応ヘルスケアサービス「WELL ROOM」を正式リリースし、現在に至る。

2023年にHealth 2.0 Conference DubaiにてOutstanding Leadership Awardを個人受賞。



■会社概要

会社名 WELL ROOM株式会社(読み方:ウェルルーム 英語表記:WELL ROOM Co., Ltd.)

所在地 〒100-8133 東京都千代田区大手町一丁目1番1号

設立日 2021年4月9日

資本金 2億円(資本準備金を含む)

株主 三菱地所株式会社(100%子会社)

事業内容 在留外国人対応ヘルスケアポータルサイト「WELL ROOM」の企画・開発・運用

代表取締役 下田 拓海(事業提案者)

企業HP https://wellroom.jp

サービス紹介LP https://wellroom.jp/lp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-10:46)