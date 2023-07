[大阪商工信用金庫]

~全国どちらにお住まいでも来店不要で手続きが完結~



大阪商工信用金庫(理事長 多賀 隆一)は、スマートフォン向け公式アプリ「大阪商工信金アプリ」の提供を本日より開始します。全国どちらにお住まいでも、簡単・手軽に各種手続きが完結します。アプリ画面には、当金庫公式イメージキャラクターである「けろけろけろっぴ」をあしらったオリジナル着せ替えを用意しており、今後も様々な追加コンテンツを導入する予定です。





1. 目的

アプリで新しい金融サービスを実現していくシステムであり、

来店できないお客さまの『スマホをお店にかえるアプリ』です。



2. アプリ名称

大阪商工信金アプリ



3. リリース日

2023年7月3日(月)10:00~



4. 特徴

・アプリから口座開設、定期預金お預入れが可能

・取引明細の照会

・いつでもどこでも利用可能(※土日も対応)



5. 追加コンテンツ導入スケジュール

・2023年8月頃予定 口座開設(連携)特典「けろけろけろっぴデジタルカレンダー」配信



詳細は、https://www.osaka-shoko.co.jp/tameru/appinfo/をご覧ください



大阪商工信金アプリチラシ:https://prtimes.jp/a/?f=d115620-6-d777515cee1e9922831dd08a1a95c7f1.pdf



【イメージ図】













































(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL. NO. L642259



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-09:16)