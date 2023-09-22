ノックトゥーン、完全オリジナルコミックス作品をBL専門ECサ…
［株式会社ノックトゥーン］
期間限定2話無料キャンペーン中
株式会社ノックトゥーンは、BL情報サイト「ちるちる」と、株式会社SGHの3社が参画した完全オリジナルコミックス『幼馴染は溺愛クールビューティー』（第二、第四金曜日配信）を、株式会社SGHが運営するBL専門ECサイト「La Roseraie」（ラ・ロズレ）にて2023年9月22日、本日より独占先行配信いたしました。
・『幼馴染は溺愛クールビューティー』（9月22日より一挙3話配信開始）
【配信先】
BL専門電子書籍配信サービス「La Roseraie」（ラ・ロズレ）にてご覧いただけます。
価格：80円（税込）
https://roseraie.tokyo/contents/10000733?type=2
・株式会社ノックトゥーン詳細
ウェブトゥーン（縦読み漫画）、横読み漫画、イラスト、シナリオ制作等コンテンツ制作事業を行います。
会社名 株式会社ノックトゥーン（英語表記：KnockToon inc.）
所在地
本店所在地：東京都千代田区神田三崎町2丁目18‐11
三軒茶屋スタジオ：東京都世田谷区三軒茶屋1丁目35‐22‐104
設立 2022年8月1日
代表取締役 堀内速人
公式サイト
https://www.knocktoon.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-12:46）
データ提供
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