時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

ノックトゥーン、完全オリジナルコミックス作品をBL専門ECサ…

ノックトゥーン、完全オリジナルコミックス作品をBL専門ECサイト「La Roseraie」（ラ・ロズレ）にて本日より配信開始！

［株式会社ノックトゥーン］

期間限定2話無料キャンペーン中

株式会社ノックトゥーンは、BL情報サイト「ちるちる」と、株式会社SGHの3社が参画した完全オリジナルコミックス『幼馴染は溺愛クールビューティー』（第二、第四金曜日配信）を、株式会社SGHが運営するBL専門ECサイト「La Roseraie」（ラ・ロズレ）にて2023年9月22日、本日より独占先行配信いたしました。


・『幼馴染は溺愛クールビューティー』（9月22日より一挙3話配信開始）

【配信先】
BL専門電子書籍配信サービス「La Roseraie」（ラ・ロズレ）にてご覧いただけます。
価格：80円（税込）
https://roseraie.tokyo/contents/10000733?type=2

・株式会社ノックトゥーン詳細

ウェブトゥーン（縦読み漫画）、横読み漫画、イラスト、シナリオ制作等コンテンツ制作事業を行います。
会社名　株式会社ノックトゥーン（英語表記：KnockToon inc.）

所在地
本店所在地：東京都千代田区神田三崎町2丁目18‐11
三軒茶屋スタジオ：東京都世田谷区三軒茶屋1丁目35‐22‐104

設立　2022年8月1日

代表取締役　堀内速人

公式サイト
https://www.knocktoon.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/22-12:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
9月号の特集は「紛争と対立」。 ウクライナ戦争以外にも、世界は紛争と対立が絶えない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ