[株式会社POSSIM]

僅か2日で330名の協力者が集い、事業開発が加速



株式会社POSSIM(本社:東京都中央区 代表取締役:高野 五輪夫)は、大阪心斎橋に誕生するバイオハッキング施設「New You Lab」のオープンに向けて、事業を共に創るNewYou Creators(以下、NYC)の募集を行いました。







【バイオハッキングとは】

人間の生体情報を計測し、最先端のテクノロジー技術を駆使して改善することによって、

体のパフォーマンスを最大上させることを目的とした手法や概念を指します。



【施設のコンセプト】

施設名称でもある「New You Lab」の通り、”新しいあなたを創るラボ”をコンセプトにしています。

健康寿命を延ばすことや、いつまでも若くいることだけに留まらず、

New You =「常に自分のパフォーマンスを最大限発揮できるからだ」を

手に入れることができる施設の実現にこだわりました。



New Youになれば、仕事効率が上がり時間が増え、回復能力が上がり、趣味の時間が増える。このような新時代を日本を中心に全世界に広めることに挑戦し、世界で闘える日本人の育成をしていきます。



【NewYou Creators(NYC)とは】

New You Labを共に創る「コミュニティメンバー」を指します。

NYCメンバーはバイオハッキング施設の開発責任者や、POSSIM創設者である石川 勇太らと共に、チャットグループに招待され、自由に交流することができます。



NYCに加わることで、

・施設の最新情報を入手

・イベント運営サポート

・クラウドファンディングの運営サポート

など、NewYou Lab運営チームの一員として事業開発に関わることができます。

そして、今回当社からNYCコミュニテイに参加したい方を募った結果、僅か2日間で330名の方に参加表明いただきました。



【NewYou Creators(NYC)に参加したメンバーの声】※一部抜粋



Q:NewYou Creatorsになぜ入会しましたか?

----------------------------------------

予防施設は実現する事が本当に私にとっても、あって欲しい施設です。

その創設に関わらせていただきたいと思いがあるためです。

----------------------------------------

予防医学の大切さをここ数年で実感し、腸活をはじめたくさんのことを学んできた中で、

大阪でそういった施設ができる過程を見られる貴重な機会を得られると思ったから。

----------------------------------------

以前から健康で生きる為には、予防が第一で大切だと思っています。

癒し→健康→予防のサイクルが身体→精神→魂の三位一体同様に私達はバランスを保つ事が

健康そして予防に繋がります。今回の壮大なプロジェクトにワクワクドキドキですが…

皆さんと一緒なら出来ると感じ参加を決めました。

----------------------------------------

薬漬けの現代医療に疑問を持っており、自身も元整体師として予防医療に興味があるため。

石川様のコメントを拝見し、その熱意と意欲に少しでも私も貢献させて頂く事が出来たら、

変わっていく未来を見る事が出来たらと思いました。

----------------------------------------

ピラティストレーナーをしており、高齢者の方々の運動指導に7年携わった時に、

もっと早い段階から自分の身体に向き合う人を増やしたい。と思うようになり、

現在ピラティスと食事指導、メンタルケアなどで30代~をターゲットに未病を目指す身体づくりを

提供しております。そのため正しい情報と知識を身に付けたいと思い入会しました。

----------------------------------------



