LGBTQ+の3つの団体への賛同!誰もが平等に生きることができる社会へ



日本国内の婚姻の平等(同性婚の法制化)を推進する「Business for Marriage Equality」、

ビジネスによるLGBT平等サポート宣言「Business Support for LGBT Equality in Japan」、

性同一性障害特例法の要件緩和に関する議論を進めることへの賛同「Business Support for Transgender Law Reform Discussion」の3つの団体への賛同を表明いたしました。





飲料を中心に、製造から輸送・配送、倉庫管理まで総合物流サービスを提供しているシグマロジスティクス株式会社(本社:東京都品川区)ならびにシグマベンディングサービス株式会社(本社:埼玉県さいたま市大宮区)の2社は、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)を推進するため様々な取り組みを実施しています。

さらなる多様性への理解促進のため、LGBTQ+に関わる3つの団体への賛同を表明いたしました。



日本国内の婚姻の平等(同性婚の法制化)の推進「Business for Marriage Equality」

https://bformarriageequality.net/





「Business for Marriage Equality」は、公益社団法人Marriage For All Japan、NPO法人LGBTとアライのための法律家ネットワーク、認定NPO法人虹色ダイバーシティが共同で運営しており、婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するためのキャンペーンです。





ビジネスによるLGBT平等サポート宣言「Business Support for LGBT Equality in Japan」

https://lgbtetc.jp/news/1896/





「ビジネスのためのLGBT平等サポート宣言」は、国内外で、LGBT平等法(※1)の制定を求める署名への賛同を呼びかけているキャンペーンです。

※1「LGBT平等法」とは、性的指向や性自認による差別的取り扱いを禁止し、LGBTも、LGBTではない人も「平等に扱う」ための法律です。https://equalityactjapan.org/





性同一性障害特例法の要件緩和に関する議論を進めることへの賛同「Business Support for Transgender Law Reform Discussion」

http://pttgdjapan.html.xdomain.jp/sandou.html





トランスジェンダーに関連する法律と医療を考える会(プロジェクトTGD)は「ジェンダー平等」の視点のもと、性別にかかわりなく、すべての人々が社会に参加し、権利や機会を享受できることを目指します。



シグマロジスティクス株式会社、シグマベンディングサービス株式会社の2社では、社員一人ひとりが、お互いの人権を尊重し、性的マイノリティ(性的少数者)をはじめとする多様性への理解を進め誰もが安心して活躍できる職場環境を目指しています。

社内の取り組みの一つとしては、昨年の2022年10月1日よりパートナーシップ制度を導入しました、社員のLGBTQに関わるパートナーシップについて、同性パートナーも日本国内法による婚姻関係(配偶者)と同等とみなして就業規則および各種規程の適用をしています。

社内では、LGBTQ+に関わる正しい知識をもち更なる理解促進に向けての社内研修やAllyを増やす取り組みをおこなっています。昨年は、これらの活動が評価され、PRIDE指標2022(※2)において最高レベルの「ゴールド」を受賞しています。

これからも、多様性の尊重への取り組みを通じて社会に貢献していきます。



※2「PRIDE指標」とは、2016年6月に任意団体「work with Pride」が、企業・団体などの枠組みを超えて、LGBTQ+の方々が働きやすい職場づくりを日本で実現することを目指し策定した指標です。

https://workwithpride.jp/pride-i/

シグマロジスティクス・シグマベンディングサービスのDE&I推進活動

■人材育成…階層ごとの各種研修やE-Learningを活用した自己啓発や外部研修への参加



■女性・シニア活躍…専任部署のサポート体制、業務の分業化による雇用の創出や職場環境改善の推進、定年後再雇用、短時間勤務によるライフイベントとの両立に向けた取り組み



■育児・介護両立サポート…専任部署のサポート体制、育児・介護の両立支援制度拡充、社内オリジナルのベビースタイのプレゼント



■LGBTQ+…専任部署のサポート体制、パートナーシップ制度の導入、社内研修・啓発活動の推進・風土醸成



■外国人の雇用促進・環境整備…外国人専門の求人メディアと連携した採用活動、社内研修テキスト・社内掲示物の多言語表記等



■イクボス企業同盟へ加入・・・社内研修・啓発活動を通じて職場の風土醸成に向けた取り組み





※会社概要※

総合人材サービスのシグマグループにおいて、物流事業を担うシグマロジスティクス・シグマベンディングサービスは、お客様の物流戦略パートナーとして、3PLサービス事業を展開しています。シグマは、ダイバーシティ推進を重要な経営戦略のひとつとして位置づけており、多様な人材が活き活きと自分らしく、働き甲斐を持って活躍できるよう推進しています。



企業ブランドメッセージである「ココロ潤う、渇かない毎日を。」を掲げて、飲料物流を中心とした、総合物流サービス(製造・倉庫・輸送・配送)を東北・関東・中部・関西・中国・九州エリアで事業展開しています。



