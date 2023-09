[さくらホームグループ株式会社]

顧客情報・営業アクション情報を自動連携し、営業活動の生産性向上を実現!無料トライアルあり



さくらホームグループ株式会社(本社:石川県金沢市、代表:地渡政彦 以下「当社」)は、サイボウズオフィシャルパートナーとして、MAツール「KASIKA」とノーコードツール「kintone」間の情報を連携させるプラグインを販売開始いたします(月額22,000円)。



当プラグインにより、KASIKAとkintone双方の利点を活かした業務が実現し、顧客情報取得や営業アクション開始から契約まで顧客を逃さない、効果的なアプローチが可能になります。



無料トライアルはこちら:https://tinyurl.com/ythbzpbh





プラグインの概要





KASIKA・kintone間の顧客情報および営業アクション情報を連携し、一元管理を実現します。



連携させたい情報ごとにプラグインをご用意しております。

具体的な連携項目など詳細については下記のURLをご参照ください。



1.KASIKA for kintone[顧客情報]月額22,000円(税込)

KASIKAの顧客情報とkintone を連携するプラグイン

https://tinyurl.com/5sjkekn8



2.KASIKA for kintone[営業アクション]月額22,000円(税込)

KASIKAの営業行動履歴とkintone を連携するプラグイン

https://tinyurl.com/59m44juj



※初期費用はかかりません

※12ヵ月毎に更新となります

※別途14日間のトライアル期間を設けています



関連サービスのご紹介





●システム導入支援

本プラグインのご提供の他、kintone やKASIKAをはじめとする

クラウドツールの導入支援も行っております。

一から導入をご検討のお客様はお気軽にお問合せください。

https://tinyurl.com/5hcwsdrs



●「不動産 売買管理アプリパック on kintone」※IT導入補助金 申請済

不動産売買の一連の業務に必要なkintoneアプリとKASIKAをセットにした商品です。

手軽にDXを始めたいお客様におすすめです。

https://tinyurl.com/zns2p7at



当社「さくらホームグループ」のご紹介





北陸3県に根差した創業28年の不動産・建築会社です。

創業当初からITを使い、生産性の高い組織づくりを進めてまいりました。



<2022年度実績>

◎社員1人当たりの売上1億円

◎不動産売買件数 北陸トップクラス

◎年間住宅着工棟数 石川県8年連続No.1

◎総務省 北陸総合通信局長賞

◎第1回日本ノーコード大賞 優秀賞



さくらホームグループホームページ:https://tinyurl.com/259jj3av



また新規事業として、20年以上利用しているサイボウズ製品の知見・経験を元に、

クラウド支援・システム開発の事業も営んでおります。

kintoneをはじめとする様々なシステムの導入や活用支援、セミナーでの登壇を行っており、

その実績が評価され「CYBOZU AWARD 2023(サイボウズ・アワード2023)」を受賞いたしました。

中小企業の目線で地に足ついたご提案をご希望の方はぜひお問合せください。



ビジネスソリューション事業部 ホームページ:https://tinyurl.com/kp8atwen



提供会社紹介





●Cocolive社および「KASIKA」について

Cocolive株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:山本考伸)は 「KASIKA」の開発、導入支援を行っているソフトウェア開発会社です。

「KASIKA」は不動産・住宅業界に特化した顧客・追客管理ツールです。 「メールの自動送信」「顧客行動の可視化」「ポータルからの反響の自動取り込み」等の機能が入っています。 KASIKAを活用することで、不動産営業における追客の徹底管理・顧客管理の強化が可能となります。

KASIKA詳細: https://cocolive.co.jp/



●サイボウズ社及び「kintone」について

サイボウズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:青野慶久)は、東京都に本社を置くソフトウェア開発会社です。 主力商品であるグループウェア「サイボウズ Office」シリーズは国内2万社を超える企業に導入されており、高い評価を受けています。現在は東京証券取引所の中でも上位の株式市場に位置づけられる「プライム市場」に上場しております。

「kintone(キントーン)」はサイボウズ社が提供するクラウドサービスの一つです。累計20,000社以上・毎月500社以上が導入しており、開発の知識がなくても自社の業務に合わせたシステムをかんたんに作成できることが特長です。これにより、多くの企業が業務効率化と生産性向上を実現しています。

サイボウズ詳細:https://cybozu.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:16)