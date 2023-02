[Edo All United株式会社]

~世界一のサッカークラブづくりをアパレル、テキスタイル関連でサポート~



東京都社会人サッカーリーグ1部に所属するEDO ALL UNITED(運営元:Edo All United株式会社、本社:東京都新宿区 代表取締役 鈴木良介)は、アパレルブランドefla(運営元:株式会社サンウェル、本社:大阪府大阪市中央区)ディレクターの松岡里枝氏とブロンズスポンサー契約を締結しました。





EDO ALL UNITEDウェブサイト:https://edo.jp







概要





株式会社サンウェルは、2016年に「資材開発プロジェクト」を立ち上げてユニフォーム向け生地販売に乗り出し、一般衣料向けの合繊素材や定番のポリエステル・綿混生地を中心にサービスやオフィスへ販路を広げてこられました。

元々一般衣料向けに提案していたウール調の「ラナテック」、麻調の「リフラックス」というポリエステル生地の販売が堅調です。いずれもペットボトルなどをアップサイクルした原料を使った素材も展開しており、環境配慮の面からも提案されています。

アパレルブランドeflaからは今後、アパレル、テキスタイル関連でのサポートを視野に、EDO ALL UNITEDをご支援いただきます。

また、今シーズンのEDO ALL UNITED公式ユニフォームには、前面にeflaのロゴが入る予定です。







EDO ALL UNITEDとは









EDO ALL UNITEDは、2020年1月にプロサッカー選手の本田圭佑氏が「全員参加型のリアルサカつく(※)」を目指して結成した、東京都社会人サッカー連盟に所属する社会人サッカークラブ。クラブ運営は、会費を払えば誰でもなれる「オーナー」が担い、重要な決議事案の提案から決定まで、すべてオーナーの投票で決まります。これは、Web3.0のDAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自律組織)の実践に近しい、非中央集権的かつ自律的な組織による、今までにない新しいクラブ運営です。



EDO ALL UNITEDは、世界一のサッカークラブづくりを目指し意欲的に変革に取り組んでいます。その結果、東京都社会人サッカーリーグ4部からスタートしたEDO ALL UNITEDは、2022年11月27日に東京都社会人サッカーリーグ2部で優勝を決め、東京都社会人サッカーリーグ1部昇格が決定。3年連続で昇格を果たしています。



※セガから発売されているサッカークラブ経営シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう!(通称・サカつく)』を現実世界で行うことを「リアルサカつく」と呼び、選手、運営者、オーナーの全員でクラブ運営を行います。





eflaとは









元Popteenモデル松岡里枝(2009年~2013年Popteen出演。当時ディレクターを務めていたティーン向けアパレルブランドは渋谷109オープンから人気を博し、国内に10数店舗、海外展開も手掛けた。2011年、繊研新聞新人賞受賞。2016年に同ブランドのディレクターを退任している。)が手掛けるアパレルブランド。イージーケア、リサイクル素材、寄付プロジェクトに賛同した生地などを使用し、裾周り最大9メートルもあるワンピースなど独自のファッションを展開している。主にオンラインを中心に受注生産で販売。2021年4月のブランドデビューから、20代~40代前後の幅広い支持を集め、新宿伊勢丹、銀座三越などでポップアップストアを開催し、業績は好調。テキスタイル販売株式会社サンウェルが運営するアパレルブランド。



efla ウェブサイト:

https://www.sunsquare.shop/f/efla

efla Instagram:

https://www.instagram.com/efla_official

efla Twitter:

https://mobile.twitter.com/efla_official

松岡里枝 Instagram:

https://www.instagram.com/okarie1023

松岡里枝 Twitter:

https://mobile.twitter.com/okarie1023





会社概要



【Edo All United株式会社】

商号:Edo All United株式会社

所在地:〒163-0411東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング11階

資本金:500万円

役員:代表取締役 鈴木良介

目的(事業内容):

サッカークラブ運営、サッカー競技等の選手育成、指導者の養成業務等々

公式HP:https://edo.jp/



【株式会社サンウェル】

商号:株式会社サンウェル

所在地:大阪本社 〒541-0046大阪市中央区平野町2-1-10

資本金:65,172千円(株主資本:60億円)

役員:代表取締役社長 今泉 治朗

目的(事業内容):繊維ファッション総合商社

公式HP:https://www.sunsquare.shop/



