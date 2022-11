[布施精密発條株式会社]

全14回7万円(税抜き)で2023年7月の本番試験まで講師が伴走



布施精密発條株式会社(本社:大阪府東大阪市 代表取締役社長:野田修)が運営する、司法試験・予備試験のオンライン個別指導「STUDY FOR ALL」*は、2023年1月から「マネオプmini」を開始します。「マネオプmini」は、同じ講師が継続して答案添削と解説を行い、試験に臨む受験生に寄り添い伴走するサービスです。

*司法試験のオンライン個別指導「STUDY FOR ALL」とは→https://www.shihou.studyforall.net/









【サービスの特長】

個別指導1回25分、全14回で合計7万円(税抜き)で受講可能です。司法試験合格者が、あなたの司法試験・予備試験受験を伴走します。

※定員になり次第募集を終了させていただく場合がございます。



○特徴1 : 予備試験の過去問14問の添削指導で実力アップ

受講生は予備試験の過去問の答案を作成し、レッスン前に講師に送付します。Zoomでのオンライン個別指導の時間を活用し、講師からしっかりフィードバックを受けることで、答案作成の問題点を明確にし、対策を練ることができます。



<取り扱う問題:予備試験>

憲法:2014年、2021年

行政:2013年、2015年

民法:2014年、2011年

商法:2013年、2014年

刑法:2013年、2016年

民訴:2016年、2018年

刑訴:2014年、2021年



○特徴 2 : 令和4年司法試験10位台の上位合格者の参考答案付

各レッスンの復習に役立てられるよう、受講者には令和4年司法試験10位台の上位合格者が作成した参考答案をお渡しします。



○特徴 3 : 7月の司法試験・予備試験まで伴走

月2~3回を目安に、計6か月間で受講して頂くことを基本プランとして推奨しています。

2022年1月から2023年6月末で受講して頂ければ、同じ講師が試験本番まで受験生に伴走することができます。受験生に自信をもって本番に臨んでいただくため、取り扱っている過去問に限らず、不安なことや質問したいことをレッスン時間に何でも相談できる環境を提供します。



【受講方法】

「マネオプmini」の購入・レッスン予約は、「STUDY FOR ALL」のマイページから行います。まずは、「STUDY FOR ALL」に会員登録(入会費・月会費は無料)し、マイページから「マネオプmini」を開講している講師を確認します。受講したい講師を決めたら、各講師の「マネオプmini」プランを購入してください。購入後、講師のスケジュールから、希望日を選んで「マネオプmini」プランを予約します。予約後、講師の指導に従い論文作成を進め、レッスンを予約した時間に講師のフィードバックを通じて理解を深めます。月2、3回を基本コースとしていますが集中受講も可能です。試験直前を中心に利用して頂いても構いません。



【価格(税抜き)】

一式 70,000円



【今後の展開】

「マネオプmini」は2023年1月の開講に向けて、12月中に生徒の募集を開始する予定です。初年度は人数を制限し、定員になり次第募集を締め切りますが、受講生や講師の反響を見ながら、受講枠の拡大を目指します。



※ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承下さい。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-16:40)