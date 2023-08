[at FOREST株式会社]

山の日8月11日(金・祝)と12日(土)は、RETURN TO NATUREの森で森林浴を



at FOREST株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役:小池友紀)が運営する、人と地球にやさしい循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE at 能勢妙見山」は、山の日である8月11日(金・祝)と12日(土)の2日間、会員制の森を限定開放。同時に拠点となる能勢妙見山の境内にてブース出展し葬送のご相談を承ります。







妙見山にハイキングに来られた方やお盆前にお参りに来られた方に向けた、予約なしで森をご体験いただける2日間。木漏れ日が美しいウッドデッキや、広場にある大きなベンチで森林浴をお楽しみください。



【日時】8月11日(金・祝)・12日(土) 各日11:00~15:00

【場所】能勢妙見山「山上駐車場 (有料:一律500円、500台収容)」

から徒歩2分のRETURN TO NATURE敷地内

カーナビやGoogleマップには能勢妙見山(大阪府豊能郡能勢町野間中661)をご入力いただき、「山上駐車場」に入って左側の奥へお進みください。 ※ブース出展は能勢妙見山の境内・寺務所横となります。















循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE」とは

「森と生きる・森に還る・森をつくる」を合言葉に、墓標も何も残さず森林に埋葬するサービス。生前時から森林浴の場として森をご利用いただけ、ご遺骨は自然との循環を促す方法で埋葬。売上の一部は、拠点となる森の保全活動に充てると共に、森林保全団体に寄付。誰にでも訪れる“死”を森づくりにつなげ、自然豊かな未来に貢献します。



WEBサイト: https://www.returntonature.jp/







