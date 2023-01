[ワイム総合企画株式会社]

~タイパ抜群!集中できるから上達が早い~12月の体験会で大好評だったレッスンが1月22日開講



不動産の所有、売買、管理などを行うワイム総合企画株式会社(東京都新宿区、代表取締役 佐藤 直史)は、2022年12月にオープンした地域密着型の個室シミュレーションゴルフ施設【GOLF NEXT 24】にて2023年1月22日より<相模原店>にてプロレッスンをスタート。オープン一ヶ月で既に会員獲得数300人を突破しており好評を博している。







左)藤田桃香プロ (右)奥村真由美プロ



先日12月16~25日に行われた体験・見学会で急遽参加していただくことになった藤田桃花プロ。

24日にお越しいただいたお客様に対し、ワンポイントレッスンを体験していただきました。





■男女ともに高評価なレッスン

ベテランの方から始めたばかりの方まで様々なお客様に体験していただき、皆様からは「レッスンがはじまるならぜひ受けたい」「すごくいいから家族・友人に勧めたい」「説明がわかりやすくてコツがわかった」など大変好評でした。







■1回25分マンツーマンレッスン3,000円

1対1なので細かい点までしっかりと分析しレクチャーしてくれるのでグループレッスンと比較すると

圧倒的に上達スピードが上がります。

また、好きなタイミングで質問が出来、実際に打ってもらい正しいフォームを確認することもできます。

他の人に気を遣わずのびのびとレッスンを楽しめるのは【GOLF NEXT 24】だけ。





3月には大型店舗が埼玉県新所沢にオープン

レッスンも充実の注目店舗です。









レッスンの開催日程などについては公式LINEにてご確認お願いいたします。

【GOLF NEXT 24】公式LINE





■GOLF NEXT 24とは





相模原店



GOLF NEXT 24は、ゴルフを愛する方のためにつくられた「リーズナブルな大人の遊び場」です。1ブース毎に個室となっており、あなただけの空間で「完全貸切」大画面シミュレーションゴルフをお楽しみいただけ、ご利用は1コマ80分から、ゆっくりラウンドも楽しめます。



広々とした個室。非会員の同伴1名無料なので、相模原店ではお二人でラウンドを楽しむ方が数多く見られます。

24時間無人運営施設なのでいつでもご自身のタイミングでプレイをすることができます。







■《法人プラン》福利厚生として

企業様向けの会員プランもございます。

社員の方々の息抜きや趣味の充実、また、ご一緒に利用が可能なのでコミュニケーションツールの一つとしてご活用ください。金額等は対象人数によって変化いたします、詳しくはお問い合わせください。





【施設概要】

名称: GOLF NEXT 24 相模原店

オープン日: 2022年12月16日

レッスン開始日:2023年1月22日

価格:5,500~19,800円(税込)

場所: <相模原店>神奈川県相模原市清新6-12-30



【施設概要】

名称: GOLF NEXT 24 新所沢店

オープン日: 2023年3月頃を予定

価格:5,500~19,800円(税込)

場所:<新所沢店>オープン日程が固まりましたらお知らせします



URL:https://golfnext24.jp/

特徴:

◆完全個室

◆シミュレーションゴルフ施設

◆広々とした落ち着いた空間

◆無人営業

◆駐車場完





企画:ワイム総合企画(株) (ワイムグループ)

デザイン・設計・施工:ディシディア・ワイム(株) (ワイムグループ)

躯体製造:ワイムユニットハウス(株)(ワイムグループ)

管理・運営会社:ワイムシェアリング企画(株)(ワイムグループ)



施設に関するお問い合わせ先 担当:谷口

TEL: 080-8063-8296 MAIL: golfnext24@waim-group.co.jp





【会社概要】

ワイム総合企画株式会社

代表者 :佐藤 直史

所在地 :東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル6階

URL :https://waim-group.co.jp/

設立 :1953年11月5日

資本金 :2000万円

従業員数:430名(2022年11月現在)ワイムグループ子会社含む



