国内の展開に加えて、米国市場進出を加速させるための体制を強化



旅行・レジャーにおける現地体験事業者向けに観光DXプラットフォーム「Nutmeg(ナツメグ)」を提供するNutmegLabs Inc,(Co-founder, CEO:中口 貴志、本社:米国カルフォルニア、以下「当社」)は、

Fond創業者の福山太郎氏及び株式会社メルカリ共同創業者の石塚亮氏より出資を受ける運びとなりました。

日本国内におけるサービスの急拡大を受けて、今後は米国本土への展開に向けた体制構築や組織作りを予定しており、米国事業における幅広い経験を有する両氏の参画により、より一層強固な事業推進を行ってまいります。







背景・目的





観光業界ではデジタル化の遅れが課題として挙げられています。特にタビナカ*1は、オンライン予約は全予約のわずか24%(コロナ前の2019年の世界実績*2)に留まるなど、最もデジタル化が遅れているとされています。この課題は日本国内だけではなく、海外でも同様に存在しており、オンライン予約後にチケット引き換えのために列に並ぶ必要があるなど、タビナカの課題は世界的なものとなっています。



当社は、「現地体験をもっと楽しく・もっと豊かに・もっと身近に」をミッションに、2021年1月より予約・決済から、現場レベルの業務まで一気通貫でデジタル化を可能にする観光DXプラットフォーム『Nutmeg(ナツメグ)』を提供しています。



日本国内では組織や営業体制を強化し、結果として昨年対比で3倍以上の成長を遂げることができました。京都や大阪、沖縄などの有名な観光地からスタートし、各地方自治体への導入も進んでいます。今後は、国内はもちろんのこと、これまで以上に米国市場への進出を加速させる計画です。



当社は、日本国内にとどまらず、世界中の観光業界のタビナカにおける課題解決を目指し、国際的に通用するプロダクトを開発するために、シリコンバレーで創業しました。観光業界はコロナ禍から急速に復興しており、その課題を解決するために、国や都市を問わず観光DXを支援しています。既にハワイなどの米国マーケットにもサービスを展開しており、地域に関わらず幅広い支援を提供しています。



現状を踏まえて事業展開のスピードを更に早めるとともに、より効果的かつ効率的な米国進出を実現するため、両氏の資本参画を決定しました。



*1タビナカ:水族館、動物園などの観光施設、トレッキングやマリンスポーツなどのアクティビティ、ガイドや食事を伴う観光ツアー、現地交通など、旅行の現地体験を提供するサービスを指す。

*2 Phocus Wright社提供の調査レポート「Global Travel Activities 2014-2020 Tours & Attractions Come of Age」より



Fond Technologies, inc. CEO 福山 太郎 氏 コメント







【プロフィール】

2012年にFondを米国にて創業。同年、シリコンバレーのインキュベーターのYcombinatorに参加。Salesforce, Facebook, Adobeを含む顧客に、福利厚生や社内リワードの管理ソフトウェアを提供。同社はDCM, Ycombinator, Andreessen Horowitzから投資を受け、FastCompanyのMost Innovative Company 50に、Google, Apple等と並んで選ばれる。2023年にReward Gatewayに売却。



【就任のコメント】

「観光業界のデジタル化」という重要な課題を解決し、急成長中のNutmeg社への出資ができたことを大変嬉しく思います。日本国内と同時にアメリカ市場にも果敢に挑戦しているNutmeg社のミッションの実現に、積極的に貢献していきたいと考えております。



株式会社メルカリ 共同創業者 石塚 亮 氏 コメント







【プロフィール】

シアトルで個人投資家・スタートアップメンター・NPO代表として活動中。2013年に日本でメルカリを創業、翌年にMercari USAを立ち上げてCEOに就任。2019年退社までメルカリの日米立ち上げ・成長に貢献する。メルカリ以前には2006年にソーシャルゲーム開発会社RockYou!をシリコンバレーで創業し、チーフアーキテクト・ロックユーアジア社COOを歴任。14歳時にボストンに移住しアメリカ在住歴は20年以上。



【就任のコメント】

Nutmegはグローバルで挑戦するスタートアップを応援したい、という私の思いにピッタリと当てはまる会社でした。創業者含めメンバーは多国籍で構成されていて、売上も初期からすでにアメリカで出ているという、私が関わる前から既に立派にグローバル展開を行っている会社です。Nutmegが本気で取り組んでいる海外への挑戦がさらに加速できるように支えていきたいと思います。



NutmegLabs CEO 中口 貴志 コメント







福山さんは米国でSaaSスタートアップを起業して成長させてきた類稀な経験をお持ちです。また、石塚さんはメルカリで初期から米国事業の立ち上げや推進を行い、組織作りを含めた米国での事業経験を豊富にお持ちです。当社が本格的に米国への事業展開を行うに当たって、ご支援いただけることを大変嬉しく思っています。

Nutmegはお二人の知見を最大限に活用し、観光DXを通じてより楽しいタビナカ体験を実現させて参ります。





採用のご案内





・求人一覧

https://herp.careers/v1/ntmg/

・エントランスブック

https://www.notion.so/nutmeglabs/Nutmeg-Entrance-Book-8561164c6a9f4520a785e04b9b3660f4?pvs=4



観光DXプラットフォーム「Nutmeg」とは





「Nutmeg」は、観光施設やツアー・アクティビティなどの観光事業者などにおいて、従来、窓口販売や電話で行われてきたオフライン予約を、事業者専用の予約サイトを設置することでデジタル化。販売業務や在庫管理・予約管理業務を効率化するとともに、現地の入場管理や参加管理までを1つのサービスで解決できるオールインワン型の業界特化SaaSです。

「Nutmeg」の導入により、観光事業者は深刻な人手不足を解消できるとともに、顧客満足度を飛躍的に向上させることができます。2021年のサービスイン以来、「Nutmeg」の導入社数は約300社を超え、京都・沖縄・ハワイなどの人気観光地での導入が加速しています。

当社は、観光の現場における非効率をなくすとともに、日本経済活性化の鍵となる約2,000万人を超す訪日外国人客のスムーズな受け入れを観光事業者レベルで支援し、世界中の観光客がより現地体験を楽しめる「自由なタビナカ」を目指してサービスを提供してまいります。





NutmegLabs Japan株式会社について





会社名:NutmegLabs japan株式会社

所在地:東京都中央区日本橋1-13-1日鉄日本橋ビル3階

代表者:代表取締役:中口 貴志

事業内容:観光事業者向けDXプラットフォームの開発・提供

創業:2018年4月

会社HP:https://ntmg.jp



