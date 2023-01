[復興水産加工業販路回復促進センター]

関西・愛知エリアを中心とした※有名飲食店と1か月限定でコラボレーション ※一部、東京都・新潟県の店舗を含みます。



三陸・常磐の水産物の魅力と美味しさを生活者に広く伝えるため「復興水産加工業販路回復促進センター」(代表機関 全国水産加工業協同組合連合会/代表理事会長 中山嘉昭)は、2023年1月16日(月)から2月15日(水)の間、関西・愛知エリアを中心とした※飲食店とコラボレーションし、三陸・常磐の海の幸を使った“うみのうまい”料理を提供する「三陸・常磐 うみうまフェア」第二弾を開催します。











大阪・天王寺のガーデンピッツェリア「AOI NAPOLI IN THE PARK」や京都のイタリアン「IN THE GREEN」などのランチもディナーも賑わう有名店のほか、愛知では「サカナノバーガー」や「パンのトラ」「魚屋の台所」など、地元の人々に人気のローカル店とコラボレーションします。



様々なジャンルの有名飲食店のシェフが腕を振るって考案したオリジナルメニューは、旬のカキやサバ、イワシ、アンコウなどを使用したこだわりの逸品ばかりです。三陸・常磐地方の海の幸を使ったコラボレーションメニューをこの機会にぜひお楽しみください。







「三陸・常磐 うみうまフェア」第二弾概要



名称:「三陸・常磐 うみうまフェア」第二弾

期間:2023年1月16日(月)~2月15日(水)

参加店舗数:関西エリア23店舗/愛知エリア28店舗

※詳細はHP内の対象店舗一覧をご覧ください。



「三陸・常磐 うみうまフェア」の情報はこちらから:https://umiuma.jp/

※1月12日(木)より特設HP公開予定







オリジナルメニュー(関西一例)





【大阪】



店名:AOI NAPOLI IN THE PARK

メニュー名:三陸産炙りサバスモークのマリナーラ

販売価格(税込):1,500円

使用食材:炙りさばスモーク(生産地:宮城県)



三陸産炙りさばスモークとニンニクを使用した風味豊かなトマトベースのピッツァマリナーラ。





【大阪】



店名:Hamac de paradis

メニュー名:イワシキーマカレー

販売価格(税込):950円

使用食材:イワシ(生産地:茨城県)



スパイスでマリネしたイワシとココナッツミルクのさっぱりキーマカレー。





【京都】



店名:IN THE GREEN

メニュー名:宮城県産かつお生利節と京水菜のサラダ仕立て

販売価格(税込):1,280円

使用食材:かつお生利節(生産地:宮城県)



ヘルシーで高タンパクなかつお生利節をみずみずしい京水菜とともに盛り合わせたサラダ。





【兵庫】



店名:IN THE GREEN GARDENS

メニュー名:蛸と下仁田ネギのアヒージョ

販売価格(税込):980円

使用食材:蛸(生産地:宮城県)



柔らかく蒸された肉厚な蛸と甘味の強い下仁田ネギのアヒージョ。お酒にも合う一品。







オリジナルメニュー(愛知一例)





【愛知・新潟】



店名:サカナノバーガー 名古屋セントラルパーク店

FISH&CHIPS SEATTLE FISH MARKET

サカナノバーガー 新潟万代店

メニュー名:シン・サバーガー

販売価格(税込):1,080円

使用食材:金華さば(生産地:宮城県)



トルコ名物鯖サンドを和風にアレンジ。脂がのったジューシーな金華さばに特製のレモンソースを合わせた和を感じさせる一品。





【愛知】



店名:パンのトラ 八事店

メニュー名:牡蠣フライサンド

販売価格(税込):380円

使用食材:牡蠣フライ(生産地:宮城県)



大粒の牡蠣フライにトマトとタルタルソースを合わせて、ハンバーガースタイルでサンド。牡蠣の美味しさをたっぷり感じられる一品!





【愛知】



店名:ピッツェリアブル

メニュー名:炙り鯖のプッタネスカ

販売価格(税込):1,890円

使用食材:炙り鯖(生産地:宮城県)



大人気!すり鉢パスタシリーズに期間限定登場。炙り鯖の濃厚な旨味とトマトソースの相性が抜群。リコピンも豊富に採れるパスタです!





【愛知】



店名:魚屋の台所 下の一色 本店

魚屋の台所 下の一色 ニシキ店

魚料理とすし 下の一色 グローバルゲート店

メニュー名:ミンククジラ南蛮(1人前)

販売価格(税込):980円

使用食材:ミンククジラ(生産地:宮城県)



くじらを食べ続けた魚屋が唸った、クセのない甘酸っぱくて懐かしい味。臭みのない貴重なミンククジラなのでジビエを初めて召し上がる方にもおすすめ。



