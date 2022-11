[東洋エンジニアリング株式会社]

TOYO awarded a Separation and Purification Media manufacturing plant project from Tosoh Corporation





東洋エンジニアリング株式会社の国内子会社であるテックプロジェクトサービス株式会社(TPS、代表取締役社長 小原 敬士)は、東ソー株式会社が計画する分離精製剤製造設備の建設プロジェクトを受注しました。



分離精製剤は、バイオ医薬品製造等の精製工程で使用されるもので、バイオ医薬品で現在主流となっている抗体医薬品はもとより、近年注目を集めている核酸医薬品の精製においても高い分離性能を有しているものとなります。



昨今、抗体医薬品を中心に遺伝子治療薬、新型コロナウイルスワクチン等で需要が拡大し、核酸医薬品市場も急速に成長していることから、この分野での新規開発・製造への投資が活発になっています。本プロジェクトは、その需要増に応え、安定供給体制の確立を図るため、大幅な生産能力の増強を行うものです。



依然として世界的な感染症拡大への懸念が拭えない中、国内における医薬品の安定供給への要請はますます強まるばかりです。このような状況下、東洋エンジニアリンググループのこれまでの豊富な医薬品プラント分野での実績、さらにお客様の事業実現に向けた、品質・工期・コストに関する積極的な提案が評価されたことが、本受注につながったものと受け止めています。



TPSは今後も先端医薬品製造分野への取り組みを進め、マテリアリティの一つとして掲げた「人々の暮らしを豊かにする」ことを通じて、エンジニアリングで地球と社会のサステナビリティに貢献してまいります。



受注概要

客先:東ソー株式会社

受注者:テックプロジェクトサービス株式会社 (TPS)

建設地:東ソー株式会社 南陽事業所 (山口県周南市)

対象設備:分離精製剤製造設備

役務内容:設計、調達、建設工事までの一括請負

完成予定:2024年7月





<English Follows>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEC Project Services Corporation (TPS, President and CEO Keishi Obara), a domestic subsidiary of Toyo Engineering Corporation was awarded a separation and purification media manufacturing plant from Tosoh Corporation.



Separation and purification media are used in the purification process of biopharmaceutical manufacturing as well as other processes. One of the critical applications is the purification of antibody-derived molecules. Besides this still growing market, demand for biopharmaceuticals is expanding to gene therapies, RNA-based vaccines and drugs, and other modalities.



This project is intended to increase the production capacity of those products in response to the growing demand for antibody and oligonucleotide drug purification.



As concerns over the global spread of infectious diseases persist, the demand for a stable supply of pharmaceuticals in Japan continues to grow. Under these circumstances, Toyo Engineering Group's rich experiences in the field of pharmaceutical plants, as well as its proactive proposals regarding quality, lead time and cost, aimed at realizing the client’s investment plan , were highly evaluated and lead to this award. TPS will keep doing its best efforts in the field of advanced pharmaceutical manufacturing, and consistently work on contribution by Engineering for Sustainability of the Global Community through our Materiality “Aim to enrich people’s lives”.



Contract Summary

Client:Tosoh Corporation

Contractor:TEC Project Services Corporation (TPS)

Site:Nanyo Complex Shunan-shi, Yamaguchi, Japan

Facility:Separation and Purification Media Manufacturing Plant

Scope:Lump-sum contract for Engineering, Procurement and Construction

Completion:July 2024 (scheduled)



