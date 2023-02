[株式会社VESS Labs]

NFTに代わる Verifiable Credentials を用いたデジタル証明書を手軽に発行。イベントの参加やメンバーシップなどの証明書に対応!



株式会社VESS Labs (本社:東京都渋谷区 代表取締役社長: 藤森 侃太郎、以下「VESS Labs」)は、2月20日にデジタル証明書発行プラットフォーム〈VESS for Org(ベスフォーオーグ)〉を法人向けにクローズドβ版で提供開始したことをご報告いたします。













デジタル証明書発行プラットフォーム〈VESS for Org〉とは





デジタル証明書発行プラットフォーム〈VESS for Org〉は、イベントの参加証明書や企業での在籍証明書を発行するプラットフォームです。Verifiable Credentials(検証可能な資格証明、以下VCs)とDID(分散型識別子)を活用したデジタル証明書で、発行された証明書の正当性を第三者が誰でも検証することが可能です。

クローズドβ版では以下の証明書を発行することができます。



・イベント参加証明

・メンバーシップ証明 (企業の在籍証明書)



また、三月上旬には同じく弊社で開発しているweb3人材特化求人プラットフォーム「SYNAPSS」への求人出稿にも対応する予定です。





〈VESS for Org〉のご利用をご希望される企業様は下記のフォームよりお申込くださいませ。

【〈VESS for Org〉ご利用申し込みフォーム】

https://forms.gle/QUrhtcVw7njJgryB7







開発背景

VESS Labsでは本プロダクトの他に、メインプロダクトとして信頼性の高い職務経歴書をデジタル上に構築する「VESS」プロトコルを開発に取り組んでいます。 信頼性の高い職務経歴書を構築するにはまず、確実に検証できる “デジタル証明書” が不可欠です。デジタル証明書は規格レベルでは実現に近づいてはいますが、現状その発行数はまだわずかです。そのため、まず信頼性の高いデジタル証明書の数を増やすためにも、弊社でもデジタル証明書発行プラットフォームを開発するに至りました。







〈VESS for Org〉を使うメリット



さまざまなデジタル証明書を発行



〈VESS for Org〉を用いることで VCs の規格に則ったさまざまなデジタル証明書を発行できます。現在はイベント参加証明とメンバーシップ証明にのみ対応しておりますが、将来的に学修証明やハッカソンなどでの受賞証明書などにも対応する予定です。



手数料ゼロ

同様にブロックチェーンを用いて発行するデジタル証明書にはNFT(Non Fungible Token)を使う手法がありますが、〈VESS for Org〉を用いた証明書はブロックチェーンは用いつつNFTとは別の仕組みで発行されているため手数料がかからないというメリットがあります。



ソーシャルログインに対応

〈VESS for Org〉ではウォレットでのログイン手法ではなく、クラウドで秘密鍵を安全に管理することでメールアドレスやソーシャルアカウントでのログインに対応しています。これにより、秘密鍵を法人で持つ必要がなく管理コストを削減することができます。







クローズドβ版と今後について



本プロダクトは、クローズドβ版での提供となります。そのため、利用は事前登録制により順次ご案内しております。また、本バージョンでは〈VESS for Org〉の仮説検証も兼ねておりますので、プロダクト改善のためのアンケートやインタビューをご依頼する場合がございます。

今後は、さまざまな証明書の発行に対応したりタレントマネジメント機能、求人出稿機能に対応したりすることで、より高いユーティリティを創出していく予定です。



ご利用をご検討されている企業様は、お手数おかけいたしますが下記のリンクよりご登録いただけますと幸いです。

よくある質問



Q. 発行された証明書はどのように閲覧できますか?

→ 現状、2月末にリリースされるもう一つのプロダクト、〈VESS Resume〉を用いることで閲覧可能です。今後、さまざまなプロジェクトと連携し閲覧できる媒体を増やしていく予定です。



Q. 他に発行できる証明書はありますか?

→ 現状ではイベント参加証明とメンバーシップ証明に対応しておりますが、将来的には教育機関向けの学修証明やハッカソンなどでの受賞証明などにも対応していく予定です。



Q. Web3求人プラットフォーム「SYNAPSS(シナプス)」とは?

→ 三月上旬にリリースを予定している、Web3人材特化型の求人プラットフォームです。デジタル上に職務経歴書を構築する「VESS Resume」を基にして信頼性の高い人材を採用することができます。〈VESS for Org〉ではSYNPASSへの求人出稿にも対応します。

【SYNAPSSについて】 https://lp.vess.id/jp/synapss/apply





リンク



・〈VESS for Org〉ご利用申込フォーム: https://forms.gle/QUrhtcVw7njJgryB7

・ VESSについて: https://vess.id

・ SYNAPSSについて: https://lp.vess.id/jp/synapss/apply



会社概要

会社名:株式会社 VESS Labs

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目23-4桑野ビル2階

代表者:代表取締役 藤森 侃太郎

HP:https://www.vess.id/company

公式Twitter:@vess_id

本リリースに関するビジネスコラボレーション、メディア取材などのお問い合わせは下記のメールアドレスまで、ご連絡頂きますようお願い申し上げます。



info@vess.id

※ビジネスコラボレーションも募集しておりますので、ご興味ある方は遠慮なくご連絡くださいませ。



