香りで頭と心に余白を。心に響く香りを大切なあの人に届けよう。



仕事やプライベートで忙しい時こそ、頭と心に「余白」を。「いつも、ありがとう」や「おめでとう」の気持ちと共に香りを贈りませんか?









株式会社セプテーニ・ホールディングス(本社:東京都新宿区 代表取締役:佐藤 光紀 証券コード:4293)の連結子会社の株式会社セプテーニ・インキュベート(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:松田 忠洋、以下「セプテーニ・インキュベート」)が提供する、ウェルネスフレグランスブランド「eHz BOUTIQUE(エルツ・ブティック)」は、大切な人へ感謝の気持ちを乗せて香りをプレゼントするオンラインギフトセットの販売を開始いたしました。また、住所が分からない相手に対してもLINEやメールでギフトを贈ることができるeギフト機能を導入しました。



■ギフトセット販売ページ:https://www.ehzboutique.com/pages/gift



朝と夜の時間に合わせた香りのセットを販売



忙しい日々の中でも、手軽に朝や夜の15分に香りをうまく取り入れていただき、心に穏やかさをお届けしたい。そのような想いで時間に合わせた香り・商品をセレクトし、ギフトセットとして販売を開始しました。大切な人やお世話になった方へのギフトとしてはもちろん、ご自身へのご褒美としてもぜひご活用ください。

セットの種類は全部で8種類、¥ 6,730よりご用意しています。



■セットの種類



【ミスト、お香、マッサージキャンドルの3点セット】(各 朝用・夜用)





【朝用】 ¥11,000(税込み)





ミスト:Positive & Focus (30ml)

お香: In the Zone (28本/箱)

キャンドル:Clear & Calm(60ml/個)





【夜用】¥11,000(税込み)





ミスト:Easy & Cozy

お香: Mellow Out

キャンドル:Sweet & Spicy







【お香、マッサージキャンドルの2点セット】(各 朝用・夜用)





【朝用】¥7,700(税込み)





お香: In the Zone (28本/箱)

キャンドル:Clear & Calm(60ml/個)



【夜用】¥7,700(税込み)





お香: Mellow Out (28本/箱)

キャンドル:Sweet & Spicy(60ml/個)





【ミスト、お香の2点セット】(各 日中用・夜用)







【日中用】¥6,730(税込み)



ミスト:Silence & Inspiration(30ml)

お香: In the Zone (28本/箱)



【夜用】¥6,730(税込み)





ミスト:Easy & Cozy (30ml)

お香: Mellow Out (28本/箱)







【ミスト、マッサージキャンドルの2点セット】(各 朝用・夜用)







【朝用】¥7,830(税込み)



ミスト:Positive & Focus (30ml)

キャンドル:Clear & Calm(60ml/個)



【夜用】¥7,830(税込み)





ミスト:Easy & Cozy (30ml)

キャンドル:Sweet & Spicy(60ml/個)







住所が分からなくても贈ることができるeギフト機能

「eHz BOUTIQUE」のECサイトでは、贈り相手の住所を知らなくても、LINEやメールで贈ることができるeギフト機能を導入しました。商品ご購入の際のお届け方法で「eギフトで贈る」を選択後、発行されたURLを相手にお渡しいただくと、受け取り手が自ら住所や受け取り日時を指定することができます。



※プレゼントには受け取り期限がございます。

期限内に受け取られなかった場合は、購入者のもとに届けられます。

※入力後の住所変更はできません。

※ラッピング対応はしておりません。梱包は通常梱包で届きます。

※受取相手に価格は表示されません。



【「eHz BOUTIQUE (エルツ・ブティック)」について】







私たちのミッションは、温かい気持ちを世界中に巡らせることです。自分の人生を謳歌することができ、一人ひとりが輝やく社会に貢献するために、五感が喜び、日常が彩られるきっかけとなる商品を企画・販売をしています。 仕事やプライベートで忙しい時こそ、香りで頭と心に「余白」を。



eHz BOUTIQUE公式SNSでは最新情報をはじめ、私たちの香りの楽しみ方や世界観を発信しております。

・公式サイト:https://www.ehzboutique.com/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/ehz_boutique/(@ehz_boutique)

・公式LINE:https://lin.ee/b1osGZ9



