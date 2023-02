[株式会社SP&Co.]

日本でも話題となった韓国ドラマ「社内お見合い」のOSTを歌ったK-POPガールズグループSECRET NUMBER(シークレットナンバー)。昨年夏に日本における活動を予告して以来、音楽ファンが動向を注視していた彼女たちが2023年3月3日(金)、デジタルシングル「LIKE IT LIKE IT」のリリースを機に本格的な日本進出を果たす。同曲は、フジテレビ系列で放送中の人気番組『全力!脱力タイムズ』のエンディングで流れる(3月3日~)ことが決定。4月5日(水)には「LIKE IT LIKE IT」に加え、これまでに本国でリリースされた楽曲のJapanese ver.を収録したフォトブック付きCDをリリース。さらに4月7日(金)には東京・渋谷ストリームホールにて初の来日イベントを開催するなど、以降も順調に進みそうだ。









メンバーは、レア(LÉA)、ディタ(DITA)、ジニ(JINNY)、ミンジ(MINJI)、スダム(SOODAM)、ジュ(ZUU)の6人。それぞれの出身国は、韓国をはじめ、日本、インドネシアと幅広い。グローバルグループは過去にもたびたび登場してきたが、育ってきた背景や文化の違いによるシナジー(相乗効果)を余すところなく反映したサウンドとパフォーマンスからは、唯一無二のオーラがしっかりと感じ取れる。その点だけでも、国境を越えてリスナーを魅了し続けている理由が理解できよう。



日本デビュー楽曲の「LIKE IT LIKE IT」は、SECRET NUMBERの特徴のひとつである、グローバルメンバーならではのミクスチャー感覚はそのままに、ガールクラッシュ(女性が憧れる女性)的な魅力を強化。とはいえ、数多のライバルたちのように「私は私」「自分らしさを大切したい」と明確に主張するのではなく、歌や振り付け、何気ない仕草や表情でそれらを伝えていく様子がとてもナチュラルで新鮮に映る。



作曲を担当したのは、Mrs. GREEN APPLEや三阪咲などに携わるソングライター・花井諒と木内友軌。作詞は彼らを含む計4名の実力派たちが参加している。このチームによって完成した独特なサウンドも特筆すべきだ。K-POPのセールスポイントとなっている勢いのあるラップとメロディアスなフレーズの組み合わせを大切にしながらも、細かいブレイクやBPM(テンポ)の変化を巧みに使い、単なる耳ざわりのいい音楽ではなくインパクトを残すものに仕上げているあたりが心憎い。



グループ名のSECRET NUMBERには、誕生日や記念日などすべての人が自分だけの特別な数字を暗証番号にするように「みんなにとって永遠に特別な存在として残りたい」という意味を込めている。彼女たちの願いをかなえるべく、輝かしい未来への扉を開くための暗証番号を入力するのは“あなた”なのだ。



---リリース情報&イベント情報---





*3月3日(金)「LIKE IT LIKE IT」 Digital Release

※フジテレビ「全力!脱力タイムズ」 3月エンディングテーマ



*3月3日(金) 21:00~「LIKE IT LIKE IT」 ミュージックビデオ公開

YouTubeプレミアムにてプレミアム公開!!



*4月5日(水) フォトブック付きCD Release

【収録曲】

M1 LIKE IT LIKE IT / M2 ODYSSEY / M3 Who Dis?(Japanese ver.)

M4 Got That Boom(Japanese ver.) / M5 Love, Maybe(Japanese ver.)

※その他、リリース情報は決定次第オフィシャルにてお知らせ



*4月7日(金) 渋谷ストリームホールにてリリースイベント

※イベント詳細は決定次第オフィシャルにてお知らせ



---SECRET NUMBER---



SECRETNUMBER(シークレットナンバー)は、レア(LÉA)、 ディタ(DITA)、ジニ(JINNY)、ミンジ(MINJI)、スダム(SOODAM)、ジュ(ZUU)の 6 人のメンバーで構成されたガールズグループ。

2020年5月19日に韓国で、1st シングル『Who dis?』でデビュー。ミュージックビデオは、公開後わずか 6 時間で100万回再生するなどデビューから話題となった。2022年10月には、KCON2022サウジアラビアで見事なパフォーマンスも見せ、グローバル市場での独特な存在感を立証した。

SECRETNUMBERは、誕生日、記念日などすべての人がそれぞれ自分だけの特別な数字を暗証番号にするように「みんなに とって永遠に特別な存在として残りたい」という意味をグループ名に盛り込んでいる。

そして、2023年3月J-POP の魅力も兼ね備えた「LIKE IT LIKE IT」で待望の日本デビューを果たす!

