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カープアプリ　日南で新規有料会員登録キャンペーン開催

カープアプリ　日南で新規有料会員登録キャンペーン開催

［株式会社中国新聞社］


カープ公式アプリ「カーチカチ！」を共同運営する中国新聞社と中国放送（RCC）は、2月1日から5日まで、広島東洋カープの2023年春季日南キャンプ地天福球場（宮崎県日南市）にて、新規有料会員登録キャンペーンを開催する。天福球場の入り口付近にブースを設け、遠方からも観戦に来るカープファンにPRを行う。


カーチカチ！は中国新聞の「カープ記事」、中国放送のスポーツコーナー「カーチカチテレビ」や、シーズン中は一球速報などのコンテンツが楽しめる。一部コンテンツは無料で、月額450円、もしくは年額4,900円で全ての内容が見られる。ブース現地にて有料会員に登録すると、日南キャンプ地で使用した練習球のほか、カープグッズなどをプレゼント。さらに、年額会員に登録の場合は、Wチャンスとして、選手のサイン入りグッズが抽選で当たる。賞品はなくなり次第、終了。

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/01-19:46）

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