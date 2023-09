[株式会社谷商店]

「不易流行」とは、いつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているものをも取り入れていくこと。

台湾で伝統的に受け継がれてきた技法や紋様が落とし込まれたデザインと、これまでの手法に捉われない新しい表現方法によって発信する、現代の台湾ファッションのエネルギー。

"伝統的"と"現代的"が混ぜ合わさった、ここちよい雰囲気をもつ2ブランドを通じ、懐かしくて新しい装いをご紹介いたします。



















About JUST IN XX













「JUST IN XX」 は唯一台北故宮、国立歴史博物館とコラボしたデザイナーで国際的に活躍する周裕穎が創立したファションブランドです。台湾初 NEW YORK コレクション

に参加したブランドで、計6回 NEW YORK コレクションで発表しています。

2017年フランスELLE主催の世界デザイナーランキング第三位を獲得し、2020年Vogue Italia のNEW YORK コレクションBest of Talentsに選ばれ、同時に2020東京オリンピック台湾チームのオープニング服も「JUST IN XX」がデザインを担当しました。

JUST IN XXのブランド理念は台湾の芸術や工芸、文化を融合して服装をデザインしています。世界的に有名なブランドCHANEL、NIKE、UNIQLO、LEVI'S…などとSDGsに関してコラボレーションしています。





ジャケット 140,000円 / カットソー 32,000円 / スカート 54,000円







About CHIAHUNG SU



台湾出身のCHIAHUNG SU (蘇家紘)はデザイナー自身の名前を冠したブランドで2019年に設立し、イギリスのファション誌Harper's BAZAARから「GlobalYoungTalent 2020 Sustaining A Future Of Hope」に評価され、2022年第10回「アジア・ファッション・コレクション」の台湾代表としてNEW YORKコレクションへ出場しました。ブランドのコンセプトは、アジアの歴史的な模様や伝統的な手織りや手染め技術を用いながら、台湾の古代先住民の視点から、東アジアの歴史を展望すること。伝統的な貴重な手作り技術は継承できる人が少なくなくなりましたがCHIAHUNG SU は、伝統的な職人の技術を現代のファッションシルエットに蘇らせ、日本の侘び寂びと物の哀れの思想を融合し、革新、デザイン、守るべき技術によりアートを再構築し、世界に発信します。





























ブラウス 130,000円 / スカート 140,000円

※2024SS先行予約商品。お渡しは2023年11月~12月ごろを予定しております。







About POPUP STORE



株式会社谷商店(本社:京都市、代表:都築建吾)が運営管理するPOPUPは伊勢丹新宿店 本館3階 センターパーク/プロモーションにて台湾・紡拓会の協力のもと開催されます。



JUST IN XXは2023年Taipei Fashion Weekに発表した秋冬のシリーズを中心に台湾伝統建築塗装工芸師の莊武男と共同創作で、台湾のお寺などのイメージを生かして、点や放射線、波紋、チェッカーボードなどの要奏を融合した、民俗風味と奇抜なストリートパンクスタイルを創り出しています。



CHIAHUNG SUでは訪れたお客様が、織り職人が先人から受け継いできた織りの技術や天然素材などを用いた職人の手染めの染色技術などを身近に体験でき、先人たちのものづくりの美感を深く感じられます。また2024春夏シリーズでは台湾のオーガニックハーブから作られた伝統的な天然染料と古代の職人技を用いて独特の色を生み出し1950年代日本のヴィンテージジャガード生地を洋服に取り入れています。2024SS商品は先行予約ができます。





イベント概要

「不易流行」

会期:2023年9月13日(水)~9月19日(火)

会場:伊勢丹新宿店 本館3階 センターパーク/プロモーション

特設サイト:https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/restyle/shopnews_list/shopnews0137.html

住所:東京都新宿区新宿3-14-1

アクセス:東京メトロ丸ノ内新宿三丁目駅徒歩1分、JR新宿駅徒歩5分



▶リ・スタイル インスタグラム:https://www.instagram.com/restyle_isetan_shinjuku/



※価格はすべて税込みです。

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。





JUST IN XX

Instagram: justinxx_official

CHIAHUNG SU

Instagram: @chiahungsu_





<報道関係の方からのお問い合わせ先>

株式会社谷商店. 広報担当 都築 TEL:09011482989 MAIL:tsuzukikengo8@gmail.com



