きょうの日本酒株式会社(本社:東京都港区、代表:濱道佐和子、以下当社)は12月27日(火)より、伊勢丹のオンラインギフトサイト「MOO:D MARK by ISETAN / ムードマーク バイ イセタン」での販売を開始致しました。

伊勢丹のコンシェルジュが厳選したギフトやプレゼントが揃う「ムードマーク バイ イセタン」では、きょうの日本酒のギフトセットより厳選した「おうちごはんに寄り添う 三本セット」「日本酒好きを唸らせる三本セット」の2つをご用意し、大切な方々への贈り物を提案いたします。



また、住所を知らない相手にもSNSやメールでギフトが送信できる「ソーシャルギフト」サービスを活用すれば、リモートワーク中の同僚やご友人への贈り物にも便利。あわせてオリジナルデザインのデジタルメッセージカードが送信できるので、感謝の気持ちをスマートに届けることができます。







「余すことなく、丁度よく」日本酒を愉しめる世界へ





きょうの日本酒は、「きょうを潤す一合瓶の日本酒専門店」をブランドコンセプトに掲げ、日本各地の魅力あふれる日本酒を、一合瓶(180ml)で「余すことなく、丁度よく」お届けする日本初の一合瓶ブランドです。

「飲みきれないから買いにくい」「いろんな銘柄を試したい」といった声に応え、「きょうは日本酒にしよう」と身近に日本酒を愉しめるように、2021年11月に創業いたしました。

2022年6月にはMakuakeで先行発売を行い、目標を大きく上回る金額を達成させていただきました。



わたしたちは、多様な日本酒の魅力を一合瓶でお届けし、日本酒をより身近なものにすることで、「きょうを潤す時間」をお届けしたいと考えています。そして多くの酒蔵さんと一緒に、日本酒業界を盛り上げるきっかけを作れたらと思います。







「ムードマーク バイ イセタン」でお取り扱いするギフトセット





より様々なギフトシーンで日本酒を楽しんでいただけるように、2つのセットをご用意しました。



普段から日本酒を嗜む方にも、これまでは馴染みのなかった方にも、どちらにも魅力を感じていただけるような銘柄を厳選しています。



年末年始の贈り物やご家族やご友人との賑やかなひとときにぜひご利用ください。



1.おうちごはんに寄り添う 三本セット

食事の美味しさを引き立てる、食中酒のセットです。普段の食卓も特別な宴も、どちらも日本酒があるとその場が潤い、会話も弾みます。どの銘柄も料理を選ばず寄り添ってくれる、懐深い味わいです。

・龍力 特別純米 生酛 / 本田商店(兵庫)



・黄金澤 山廃純米 弐年熟成 / 川敬商店(宮城)

・松の寿 純米吟醸 雄町 / 松井酒造店(栃木)

商品詳細ページ:https://moodmark.mistore.jp/product/MM-0410612000778.html



2.日本酒好きを唸らせる 三本セット

普段日本酒を好んで飲んでいる方にも、思わず驚いていただけるような、個性的で美味しい銘柄を集めました。瓶の首に巻いてある"酒読"を読みながら、それぞれの魅力をじっくりと味わっていただけるとより愉しんでいただけます。

・土田 プリンセスサリー / 土田酒造(群馬)

・惣誉 純米大吟醸 生酛 / 惣誉酒造(栃木)

・雁木 ひとつび / 八百新酒造(山口)

商品詳細ページ:https://moodmark.mistore.jp/product/MM-0410612000785.html













「ムードマーク バイ イセタン」内でご利用いただける、非対面でギフトが贈れる「ソーシャルギフト」





「ソーシャルギフト」とは、LINE・Instagram・TwitterなどのSNSやメールで「ギフト受取専用URL」をお相手に送信する新しいギフトの贈り方です。



ギフトを届ける住所や受取日時は、相手が入力する仕組みなので、住所を知らない友人・会社の同僚や、SNS上でしか繋がっていない方など、相手の本名や住所を知らなくても気軽にギフトが贈れます。相手の在宅予定も気にすることなく、思い立ったらすぐにギフトが贈れるのが「ソーシャルギフト」の利点です。







MOO:D MARK by ISETANとは





TODAY IS A GIFT |何でもない今日を特別な日に…







ムードマークは、株式会社三越伊勢丹が運営するオンラインギフトサイトです。デパ地下で人気のスイーツや、伊勢丹新宿店でも取り扱いのあるギフトアイテムなど、3,500 以上のギフトが揃います。住所を知らない相手にもメールやSNSからギフトが贈れる「ソーシャルギフト」にも対応。法人ギフト・おまとめ注文も専門のスタッフがサポート。ギフトを贈る相手やシーンに沿ったギフトアイデアも多数、ご紹介しています。



「MOO:D MARK by ISETAN」公式サイト https://moodmark.mistore.jp/







会社概要





商号 : きょうの日本酒株式会社

代表者 : 代表取締役 濱道 佐和子

所在地 : 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目13番19号

設立 : 2021年11月

URL : https://kyouno.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/kyouno_jp/

Twitter : https://mobile.twitter.com/kyouno_jp



