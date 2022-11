[株式会社WEST FOREST]







SNSで約100万人以上のフォロワー数を誇り、TikTokを中心に人気急上昇中のアーティスト:TENSONG(読み:テンソング)が、2022年12月1日(木)に新曲「JUST FOR FUN」をリリースすることが決定。



今楽曲は現在、人力車でアメリカを横断中のガンプ鈴木氏へ向けた応援ソングとして書き下ろされ、日本語で歌唱された新曲と合わせて、TENSONG初となる英語歌唱のEnglish ver.も同時リリースされる。



また、本日TENSONG公式YouTubeチャンネルにて、JUST FOR FUN(English ver.)のワンコーラスが解禁された。



ガンプ鈴木氏は2016年から世界初となる人力車による世界一周を目指し、これまでに、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカなど合計11か国以上を人力車で走破。現在までの走行距離は10000kmを越え、只今、現在進行形でアメリカを横断中でSNSにもリアルタイムで状況を発信している。





今回、TENSONGがガンプ鈴木氏の代名詞である「JUST FOR FUN」の姿に感銘を受け、応援ソングを書き下ろすことが決定。挑戦し続ける全ての人へ向けた楽曲となっている。



また、日本語ver. 英語ver.の両言語で歌われた楽曲が同時配信され、TENSONG自身としても世界へ挑戦する楽曲となっている。





新曲リリースに合わせて、TENSONG&ガンプ鈴木の対談TikTokライブが12月1日(木)日本時間22時に開催されるとのことで、是非チェックしよう!





JUST FOR FUN (English ver.) / TENSONG - 1 Chorus PV -

https://youtu.be/OcziYCiCk8M





【ガンプ鈴木 プロフィール】

1990 年、京都府生まれ。 23 歳の時に人力車と出会い、浅草で人力車の仕事をしながら、2016年からは世界初となる







人力車による世界一周を目指している。



2016年からこれまでに、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカなど合計11か国以上を人力車で走破し、現在までの走行距離は10000kmを越えている。



只今、現在進行形でアメリカを横断中。



『Just For Fun』



が溢れかえる世界を目指し、世界のリアルな旅番組をTikTokやYouTubeで配信している。



今起こった出来事を視聴者と共に旅を共有し、Journey with you, Run with youをコンセプトにリアルドキュメンタリーを追求しながら走る。



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++











【新曲配信情報 1】





楽曲名 : JUST FOR FUN

配信日 : 2022年12月1日(木)





作詞:たか坊 / 作曲:たか坊

URL : https://linkco.re/CX6UrQ1n





【新曲配信情報 2】







楽曲名 : JUST FOR FUN(English ver.)





配信日 : 2022年12月1日(木)

作詞:たか坊 / 作曲:たか坊

URL : https://linkco.re/vBRaGdXC





【アーティスト情報】

TENSONG (読み:テンソング)



◆プロフィール

「一人一人に寄り添った楽曲を届けたい」という共通の思いで繋がり、2020年4月に大学の同級生で結成された、Vo.たか坊、DJ.アルフィ、Gt.拓まんの3人で構成される音楽ユニット。



独特の編成から生み出されるオリジナル楽曲や、たか坊のハイトーンボイスを生かしたカバー曲がSNSで話題を呼び、結成から2年でSNSの総 フォロワー87万人超、YouTubeの総再生回数6000万回再生を突破。

メンバーの実体験に基づいたオリジナルソングが話題を呼び、中高生を中心に幅広い年代に注目されている。



グループ名には、『聴いた人それぞれに寄り添うことができる”十人十色”の音楽を届けたい』という意味が込められている。





【TENSONG】



公式サイト

https://tensong.anla.co.jp/



公式YouTube

https://www.youtube.com/c/TENSONG



公式TikTok

https://www.tiktok.com/@10song_official



公式Twitter

https://twitter.com/10song_official



公式Instagram

https://www.instagram.com/10song_official/





【ガンプ鈴木】

公式サイト

https://rickshaws.official.ec/



公式YouTube

https://www.youtube.com/c/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E6%82%A0%E5%8F%B8rickshaw/featured



公式TikTok

https://www.tiktok.com/@rickshaws



公式Twitter

https://twitter.com/rickshawsgump?s=20&t=2SeLTBl7qFkhh-giV43zQQ



公式Instagram

https://www.instagram.com/gumpsuzuki/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-19:16)