多様なパートナーと連携、アジアをコンセプトとした唯一無二の大型国際アートフェアへ



福岡からアジアのアートマーケットを活性化し、国際競争力のある都市とすることを目指す一般社団法人アートフェアアジア福岡は、2023年9月22日(金)~9月24日(日)の3日間、マリンメッセ福岡B館にて「ART FAIR ASIA FUKUOKA 2023」(AFAF2023)を開催いたします。







■出展者数、会場ともに過去最大規模の開催

8回目の開催となるAFAF2023では、過去最大規模となる総勢117のギャラリーが出展(うち初出展は51ギャラリー)。さらにコロナ禍後初となる、韓国、香港、台湾やASEAN諸国より海外14ギャラリーの出展が決定いたしました。

AFAF2023はマリンメッセ福岡B館での初開催となり、昨年に比べ約4倍となる約5,000平米の広さを活かし、アートの魅力と熱気が一つの会場に集約したアートフェアを展開いたします。









■テーマ別・3つのセクションから構成

~オープンブースタイプの「The Wall」新設~

AFAF2023は、「ASIA」、「Unlimited」、新設の「The Wall」の3つのセクションで構成されます。



【ASIA】

東京画廊+BTAP(東京/北京)、小山登美夫ギャラリー(東京)、nca | nichido contemporary art(東京)、アートフロントギャラリー(東京)、Satoko Oe Contemporary(東京)、Vin Gallery(ホーチミン)、Artemis Art(クアラルンプール)、a|n Gallery(香港)、Gallery EYN(ソウル)、IT Park Art House(台北)、Vinyl On Vinyl(マニラ)など、13の海外ギャラリーを含む、22ギャラリーが出展。アジアのアートの魅力を余すことなく紹介いたします。



【Unlimited】

本年初出展のMAKI Galley(東京)、N project(大阪)、YIRI ARTS(台北)をはじめ、ミヅマアートギャラリー(東京/シンガポール/ニューヨーク)、ときの忘れもの(東京)、GALLERY TARGET(東京)、TEZUKAYAMA GALLERY(大阪)、√K Contemporary(東京)など、老舗から新進気鋭の若手まで、実力派の82ギャラリーが出展いたします。



【The Wall】※新設

本年新設されるオープンスタイルの「The Wall」セクションでは、レントゲン藝術研究所準備室(東京/金沢)、DMOARTS(大阪)、YUKI-SIS(東京)、FINCH ARTS(京都)、GALLERY SOAP(北九州)など15ギャラリーが出展。迫力ある壁面を展開いたします。

ギャラリーによるブースのほか、昨年に引き続き本年もアジアをコンセプトとしたキュレーションブースや、異業種・他地域とのコラボレーションブースを設け、産官学の垣根を超え一体となり、アジアのアートマーケットの発展に貢献してまいります。



【Collaboration】

Fukuoka Wall Art Project(福岡)、GALLERY W(東京)、九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科(福岡)、瀬戸内アートコレクティブ(香川)、由布院空想の森美術館(由布院)など7社・団体が出展いたします。



■多様なパートナーとの連携

・福岡市との共同開催、パートナーシップ強化

昨年に引き続き、福岡市との共同開催となり、アジアの玄関口として世界に飛躍する企業が続々と生まれるスタートアップ都市・福岡市にふさわしい、国際色豊かで、出会いと交流にあふれたアートフェアを目指します。会期中は「”Fukuoka Art Next” Week - FaN Week -」の同時開催が予定され、福岡市内がアートに染まります。アジアのリーダー都市をめざす福岡市とともに、日本とアジアのアートマーケットの架け橋となるアートフェアになるよう努めてまいります。



・一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパンとの共同開催

本年より、産官学の連携によりクリエイティブの力を新たな価値・競争優位に昇華させ、クリエイティブの持続的発展に取組む一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパンを共同開催に迎え、産業界との連携を強化、日本のアートマーケットにおけるエコシステムの活性化とさらなる発展を目指します。



・国内外のアートフェアとパートナーシップ提携

本年は、国内外のアートフェアとも連携し、アジアをテーマにするアートフェアのプレゼンスの向上や、アートフェア来場者の体験の価値向上を目指してまいります。国外では、韓国ウルサン市のULSAN INTERNATIONAL ART FAIR(UiAF)と提携、UiAF出展ギャラリーより4ギャラリーがAFAF2023に出展いたします。また、AFAF2023と同時期に大分県別府市で開催されるArt Fair Beppu 2023とも提携、双方のアートフェアの集客における連携をはじめ、九州エリア一体となったアートマーケットの活性化を図ります。



■出展ギャラリー 一覧(計117ギャラリー)



【ASIA】(22ギャラリー)

Gallery Artcelsi(ソウル)、Artemis Art(クアラルンプール)、アートフロントギャラリー(東京)、Art in dongsan(ソウル/コヤン)、a|n Gallery(香港)、長亭GALLERY(東京)、Gallery EYN(ソウル)、GALLERY HAYASHI + ART BRIDGE(東京)、IT Park Art House(台北)、J 12 contemporary art by jason(香港)、LEESAYA(東京)、LOTUS GALLERY(プサン)、nca | nichido contemporary art(東京)、N gallery(テグ)、gallery蓮依(神奈川)、Satoko Oe Contemporary(東京)、東京画廊+BTAP(東京/北京)、小山登美夫ギャラリー(東京)、Gallery Upkas(テグ)、Uspace Gallery(台北)、Vin Gallery(ホーチミン)、Vinyl on Vinyl(マニラ)



【Unlimited】(82ギャラリー)

AaP/roidworksgallery(東京)、アート・コレクション中野(名古屋)、ARTDYNE(東京)、Artglorieux GALLERY OF TOKYO(東京)、アートプロ ガラ(福岡)、Gallery Art Space(兵庫)、芦屋画廊kyoto(京都)、梅軒画廊(京都)、biscuit gallery(東京/軽井沢)、ボヘミアンズ・ギルド(東京)、GALLERY CLEF(東京)、COMBINE / BAMI gallery(京都)、Contemporary HEIS(東京)、EUKARYOTE(東京)、galerieH(東京)、gekilin.(大阪)、Goyo Gallery(東京)、花田美術(東京)、HENKYO(東京)、(hIDE) GALLERY TOKYO(東京)、ギャラリー広田美術(東京)、石川画廊(東京)、ジルダールギャラリー(名古屋)、JINEN GALLERY(東京)、川田画廊(神戸)、北井画廊(東京)、小林画廊(東京)、神戸元町 歩歩琳堂画廊(神戸)、KOUICHI FINE ARTS(大阪)、GALLERY KTO(東京/愛知)、画廊くにまつ青山(東京)、MAKI Gallery(東京)、MARGIN(東京)、MARUEIDO JAPAN(東京)、GALLERY MERROW(東京)、水戸忠交易(東京)、みぞえ画廊(東京/福岡)、ミヅマアートギャラリー(東京/シンガポール/ニューヨーク)、Gallery MONMA(札幌)、ギャラリーモリタ + 画廊香月(福岡/東京)、GALLERY NAO(東京)、Gallery NAO MASAKI(名古屋)、靖雅堂 夏目美術店(東京)、福岡日動画廊(東京/名古屋/福岡/パリ/台北)、西村画廊(東京)、のこぎり(東京)、N project(大阪)、ギャラリー尾形(福岡)、Gallery 螺(大阪)、GALLERY麟(東京)、ROD GALLERY(東京)、3ta2 SANTANI GALLERY(愛媛)、Gallery Seek(東京/青森)、青龍堂(東京)、靖山画廊(東京/ニューヨーク)、ギャラリー石榴(松本/東京)、Shibayama Art Gallery(東京)、至峰堂画廊(東京)、四季彩舎(東京)、Sho + 1(東京)、秋華洞+SCENA(東京)、春風洞画廊(東京)、SOM GALLERY(東京)、SUB POPO(東京)、Gallery Suchi(東京)、SYSTEMA GALLERY(大阪/カトマンズ/ローマ)、TAKU SOMETANI GALLERY(東京)、GALLERY TARGET(東京)、TEZUKAYAMA GALLERY(大阪)、The Tolman Collection(東京/ニューヨーク)、ときの忘れもの(東京)、Tokyo International Gallery(東京)、TOMOHIKO YOSHINO GALLERY(東京)、TomuraLee(東京/ソウル)、gallery UG(東京/京都)、ビニールテープ(京都)、YIRI ARTS(台北)、YOD Gallery(大阪/東京)、万画廊(東京)、YUKIKOMIZUTANI(東京)、YUMEKOUBOU GALLERY(京都/香港/パリ)、√K Contemporary(東京)



【The Wall】(15ギャラリー)

アートゾーン神楽岡(京都)、biscuit gallery(東京/軽井沢)、ボヘミアンズ・ギルド(東京)、DMOARTS(大阪)、FINCH ARTS(京都)、八犬堂ギャラリー(東京)、一番星画廊(東京)、KOKI ARTS(東京)、ギャラリーMOS(松阪)、Nii Fine Arts(大阪)、レントゲン藝術研究所準備室(東京/金沢)、Shun Art Gallery Tokyo(東京/上海)、GALLERY SOAP(北九州)、GALLERY龍屋(愛知)、YUKI-SIS(東京)



【Collaboration】(7社・団体)

E.SUN BANK(台北)、Fukuoka Wall Art Project(福岡)、GALLERY W(東京)、九州産業大学 芸術学部 芸術表現学科(福岡)、瀬戸内アートコレクティブ(香川)、ULSAN INTERNATIONAL ART FAIR(ウルサン)、由布院空想の森美術館(大分)



■開催概要

・名称:ART FAIR ASIA FUKUOKA 2023

・会期:2023年9月22日(金)~9月24日(日)※内覧会を9月21日(木)に開催

・会場:マリンメッセ福岡B館(〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町2−1)

・出展者数:124組 ※予定

・主催:一般社団法人アートフェアアジア福岡

・共催:福岡市、一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン

・チケット:8月発売開始予定

・公式ウェブサイト: https://artfair.asia



■一般社団法人アートフェアアジア福岡

アジアをコンセプトとした日本唯一のアートフェア、「ART FAIR ASIA FUKUOKA」を2015年より福岡で開催しています。アジアの玄関口として機能する福岡の街で、「日本とアジアのアートマーケットの架け橋に」をテーマに、アジアの未来を背負うアーティストを紹介するとともに、国内の文化芸術の魅力をアジアへ発信し、アジアのアートマーケットを活性化する、グローバルなアートフェアを目指しています。

https://corp.artfair.asia



