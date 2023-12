[パスフード株式会社]

ハワイ・ホノルルで注目を浴びるスパニッシュレストラン「EL CIELO by Chef Masa」の姉妹店が神戸北野にイタリアンレストランとしてOPEN。



パスフード株式会社がこの度2023年12月12日にイタリアンレストラン「EL CIELO 北野坂店」を出店。

神戸のエスプリを感じる街、北野坂に位置し、JR・阪急三宮駅より徒歩4分圏内の好アクセスな立地。

本場イタリアで修行した兄弟シェフが織りなす珠玉の料理をぜひお楽しみください。







ワイキキの人気レストラン「EL CIELO」の姉妹店。





ハワイ・ホノルルのスパニッシュレストラン「EL CIELO TAPAS & WINE BY CHEF MASA」

日系3世であるマサ・具志堅シェフが日本・スペイン・ハワイ等各国のエッセンスを取り入れた、イマジネーションあふれる料理は瞬く間にハワイの人々を魅了し、米国のナンバーワンレビューサイト「yelp」にてホノルル地区1位の快挙を成し遂げ、更には米国の主要紙「USA TODAY」企画の「10BEST READERS' CHOICE AWARDS」の、「BEST NEW RESTAURANT NOMINEES」にノミネートされる等、注目が注がれています。

数多くの著名人が訪れ、オープン間もなく予約困難店となった「EL CIELO」の姉妹店が、この度日本に初上陸いたします。シェフ・マサのスピリットを受け継いだ、鮮やかで洗練されながらも、伝統と本質を見極めた料理の数々をご体験ください。



本場イタリアで修行を重ねた兄弟シェフのコンビネーション





神戸生まれの仲井睦/裕三シェフ。

ともにイタリアンの道に進んだ2人は2018年に揃ってイタリアへ渡航。

北部から南部までの星付きレストラン・トラットリア・ピッツェリアで研鑽を重ね、経験豊かなシェフ達と交流、各地に根付くトラディショナルな料理に触れました。

帰国後、そこから得たメソッドやこだわりを豊かに昇華させ、独自の世界観を展開。

地産地消の素材と兄弟らしい息のあったコンビネーションで、この度北野坂にシェフとしてお店をオープンさせるに至りました。



イタリア時代の仲井裕三(ゆうぞう)/睦(むつみ)シェフ



木のぬくもりと、海をイメージした解放感あふれるインテリア







テラスには外を見渡せるガラス張りのボックス席、春にはテーブルを設置し外でお食事を楽しめるテラス席をご用意。





温かみのあるウッドを活かしたエントランスに入ると、ゴージャスなフラワーモニュメントが出迎えます。

暖色のライティングで少し暗く演出した店内はリッチで落ち着きのある空間ながら、適度にカジュアルで気取らない時間を演出いたします。





様々なシーンでのご利用のほか、事前にご相談いただけましたら貸切も可能です。

歓送迎会や打ち上げ、パーティーなどにもぜひご利用ください。



イタリアの名物料理をアレンジ。EL CIELOでしか味わえないユニークな料理







◆スパゲッティカルボナーラ、ガブリのレシピ



◆牛ホホ肉の濃厚赤ワイン煮込み



◆黒毛和牛のローストビーフ、トンナートソースピエモンテーゼ



◆黒毛和牛内もものタルタルとポルチーニ茸、牛骨と卵黄のソース



この他にも様々なグランドメニューに加え、日替わりの旬な素材を使用したおすすめメニューもご用意。

四季折々の味覚をご堪能ください。



ソムリエがお選びするとっておきの一本。





お料理の他、イタリアを中心に厳選されたワインを数多くご用意しました。

常駐ソムリエがお客様のお好みをお聞きし、相応しい一本をセレクトいたします。





【店舗概要】







EL CIELO(エルシエロ) 北野坂店

電話:078-333-7737

住所:神戸市中央区加納町4丁目 7-19 SIDE VALLEY北野坂 1F

アクセス:各線三宮駅 徒歩4分

営業時間:[火~金]17:30~23:00 [土日祝]17:00~22:00

定休日:月曜日

座席数:44席(テラス個室:10席、テラス10名 ※来春、テーブル4名席×6)

Instagram:https://www.instagram.com/elcielo_kitanozaka

ご予約はお電話の他、食べログから受付けております。

ご予約(食べログ):https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28068396/



【会社概要】

社名:パスフード株式会社

本社所在地:〒651-0079 神戸市中央区東雲通3丁目3番12号 88ビル

代表取締役:藤森 竜弘

事業内容: 飲食店経営

設立: 令和2年2月20日

HP:https://www.pathfood.jp/



