[ベルギー・フランダース政府貿易投資局]

注目のスタートアップとB2Bビジネスマッチングのチャンス



ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo、在日ドイツ商工会議所、イタリア大使館貿易促進部、ベルギー・フランダース政府貿易投資局、トヨタコネクティッド株式会社が主催となり、各国のスタートアップによるモビリティ技術をテーマとしたビジネス・ピッチコンテスト『TechBIZKON VI Mobility - A journey into the future』を2022年12月6日(火)にリアルの会場とオンラインのハイブリッド型イベントで開催(共催:日欧産業協力センター、DWIH東京)。これに伴い、参加するスタートアップとの個別ビジネスマッチングをオンラインで開催します。





第6回目の開催となる今年のテーマは「A journey into the future」(未来への旅)と題され、自動車の電化、自動運転、IoT、AI、コネクテッドなど次世代モビリティ技術の活用に焦点をあてます。主催国であるオーストリア、ドイツ、イタリア、ベルギー・フランダース、日本のスタートアップと大手中堅企業やベンチャーキャピタル、アクセラレーター等の支援機関が参加し、参加各国のスタートアップへの投資や協業の検討、ネットワーク構築や海外進出の機会を創出します。将来のモビリティや先進技術、またスタートアップとの協業にご関心のある企業の皆さまにとっては最適の交流イベントです。



■『TechBIZKON VI Mobility – A journey into the future』概要





日時:2022年12月6日 15:30~21:00

形式:リアルの会場とオンラインのハイブリッド型イベント

場所:axle 御茶ノ水 東京都千代田区神田小川町三丁目28-5



■『TechBIZKON VI Mobility』オンライン B2B ビジネスマッチング 概要

日時:

・12月6日(火) 19:00~21:00 (1企業あたり30分)

・12月7日(水)~9日(金) 16:00~21:00 (1企業あたり30分)

形式:オンライン

ビジネスマッチング詳細・申込み:

https://techbizkon-vi-mobility.b2match.io/

参加企業情報:https://techbizkon-vi-mobility.b2match.io/components/22464

※参加企業は随時更新されます。



2021年に開催されたTechBIZKON V Greentechのイベント



■『TechBIZKON VI Mobility』B2B ビジネスマッチングとは

TechBIZKON参加各国のスタートアップや企業との個別ビジネスマッチングをオンラインにて開催します。参加企業情報は専用サイトにログイン後、企業一覧からご確認いただけます。

新しいモビリティソリューションや先進技術、またモビリティ分野における革新的スタートアップに出会うまたとないチャンスです。ぜひ奮ってご参加ください。



■TechBIZKONとは

TechBIZKONは欧州と日本のスタートアップ、ベンチャーキャピタル、大手中堅企業の関係者を対象とする最先端のテクノロジーをビジネステーマとしたスタートアップイベント。2017年から毎年開催されており、参加国のスタートアップエコシステム間の長期的な技術・経済交流を促進することを目的に開催されています。これまでハイテク、AI、デジタルヘルス、グリーンテクノロジーをテーマとして扱いました。

今回は「モビリティ技術」をテーマに参加国から選ばれた15社のスタートアップによるピッチングコンテストを行います。欧州と日本の専門家によるビジネスとテクノロジーの観点から見たモビリティの課題に関するパネルディスカッションや、参加スタートアップ企業による展示コーナーを設けます。日欧のモビリティ関連企業の代表が集まり、ビジネスマッチングや参加国の名物料理が楽しめるネットワーキング・レセプションも開催します。



2021年の開催では日欧のスタートアップ30社が参加し、10名のパネリストが登壇、155名の参加者を迎え、盛況のうちに閉幕しました。昨年開催されたTechBIZKONの様子はこちらからご覧になれます。

https://www.youtube.com/watch?v=ZY223AqdGpI



イベント詳細・申込み:https://techbizkon-vi-mobility.b2match.io/



主催:

・ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo(オーストリア大使館商務部)

・在日ドイツ商工会議所

・イタリア大使館貿易促進部

・ベルギー・フランダース政府貿易投資局

・トヨタコネクティッド株式会社

共催:

・日欧産業協力センター

・ドイツ 科学・イノベーション フォーラム 東京(DWIH Tokyo)

スポンサー:

・Austrian Business Agency

・CMB.TECH

・Continental

・BMW GROUP

・BOSCH

・German Accelerator

・Global Incubator Network Austria

・Lufthansa

・Flanders Investment & Trade (Inward Invest Dept.)

・トヨタ不動産株式会社

・横浜未来機構 YOXO

・Hannover Messe

・Red Bull

・プロセッコDOC保護協会(Consorzio Tutela Prosecco DOC)



後援:

・公益社団法人日本ロジスティクス システム協会(JILS)

・公益社団法人自動車技術会(JSAE)

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会(JVCA)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-18:16)