[株式会社七十八]

総合芸能情報プラットフォーム「STAND FOR ARTISTS」の一周年を記念し、方南ぐみの名作「The 面接」を開催致します。さらに、今作の出演者3名はシステム内オーディションにより選出!



株式会社七十八と株式会社HIKEが共同主催する舞台「The 面接」に出演する全キャストが決定しました。

先んじて公開した凰稀かなめ、大倉空人(原因は自分にある。)、八木将康(劇団EXILE)、谷佳樹、大迫一平に加え、新たに吉村卓也、江端英久、真詩が出演。

3名は本公演のエグゼクティブプロデューサーを務める「STAND FOR ARTISTS」代表、株式会社七十八代表取締役CEOの秋山真太郎(劇団EXILE)が昨年リリースした総合芸能情報プラットフォーム「STAND FOR ARTISTS」内で実施したオーディションを勝ち抜き選出された。

うち、吉村卓也と真詩はフリーの役者である。







舞台「The 面接」は舞台上に椅子のみというストレートプレイ。1997年の初演以降、たびたび上演が重ねられてきた作品で、劇中では某企業の最終就職面接の会場で、なんとしても受かりたい求人応募者と面接官によるプライドを懸けたやりとりが繰り広げられます。

■舞台 「The 面接」概要

公演名:舞台「The 面接」

脚本・演出:樫田正剛

出演

・凰稀かなめ





・大倉空人(原因は自分にある。)





・大迫一平





・谷佳樹





・八木将康(劇団EXILE)





*敬称略、五十音順

オーディションにより選出

↓

・江端英久





・真詩





・吉村卓也





*敬称略、五十音順

日程:2023年7月13日(水)~7月17日(月・祝)

会場:渋谷区大和田 伝承ホール

主催:「The 面接」2023製作委員会



<ストーリー>

某月某日。某企業の一室で最終の最終の最終の最終試験が行われた。 なんとしても働きたい面接者たち。 なんとしても最高の人材を見つけたい最終の最終の最終の最終面接官。 この一室にいる者たちは一癖も二癖もある曲者ばかり。 互いの知恵とプライドと明日を賭けて熾烈な闘いが今、はじまる。 生き残るのは誰だっ!!

これぞ究極の面接ストーリー。



公演の詳細につきましては公式ホームページ、Twitterをご覧ください。

HP:https://nanajuhachi.jimdosite.com/

Twitter:https://twitter.com/Themensetsu2023



