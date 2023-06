[NInjaGameGuild]

NFTゲームを通して日本とアフリカの架け橋となり、アフリカの社会問題の解決を目指す。



GUILD株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:小宮滉)が運営する「Ninja Game Guild」はナイジェリア・ラゴスにあるラゴス大学(UNILAG)にてWeb3イベントを開催いたしました。













イベント概要

”Future of Web3 between Nigeria and Japan"は、NFTゲームを中心としたWeb3について、パネリストや参加者と共に、お互いの知識や経験を共有し、ナイジェリアと日本のWeb3について考え、未来を一緒に作り上げることを目標としたイベントです。Web3が流行りつつある途上国であるナイジェリアにおいて、NFTゲームは "Play to Earn" や "Play and Earn" という若者がお金を稼ぐ手段だけではなく、”Play to Learn"という今までハードルの高かったWeb3分野を、ゲームを通して学ぶ体験を若者に提供できると考えています。ゲーム好きのナイジェリア人が、Web3を学ぶためのマスアダプションの鍵になるはずです。今回、代表取締役の小宮が実際にナイジェリアに渡航し、ラゴス大学の学生コミュニティと協力してWeb3イベントを初開催したことは、これからNinjaGameGuildがより大きく魅力的なギルドになるための大きな一歩だと考えています。











スポンサー企業様一覧

味の素株式会社様

大塚製薬株式会社様

Digital Entertainment Asset様

鳥取県eスポーツ協会|TeSA様

BOUNTY HUNTERS様

Cyberstella(Murasaki B.V.)様

Crypto Kirari様

DragonMaster様

Bitken Labs様

ekolance様

AlphaBlocks様

O3financeschool様

United Africa Blockchain Association様





また、弊社はWeb3に限らず、ビジネスにおいて日本とナイジェリアの架け橋になりたいと考えております。その点において、日本を代表する大手企業である味の素株式会社様や、飲料品会社の大塚製薬株式会社様をスポンサー企業に迎え入れることができたことに、大きな意義があると考えています。これからも、GUILD株式会社はNFTゲームギルドの運営を通して、ナイジェリアにおいてのNFTゲームの普及に努めるとともに、日本とナイジェリアのビジネスの橋渡しになれるように活動して参ります。





【番外編】

パネリストや運営者と共に撮影した写真です。日本とナイジェリアの架け橋となることを目標としている弊社は、「いただきます」ポーズを流行らせることにも成功致しました。





GUILD株式会社概要





GUILD株式会社はアフリカを中心としたゲームギルドである「Ninja Game Guild」を運営しており、NFTゲームを用いて、場所や年齢による経済的な問題を解決することを目的に設立されました。

会社名:GUILD株式会社

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

代表取締役:小宮滉

事業内容:NFTゲームギルド運営、ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売

連絡先:akira.komiya@ninjagameguild.com

Ninja Game Guild(EN): https://twitter.com/NinjaGameGuild

Ninja Game Guild(JP): https://twitter.com/ngg_japan

Ninja Game Guildゲームメディア: https://ninjagameguild.jp/



