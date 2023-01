[株式会社仙台放送]



株式会社仙台放送(仙台市青葉区、代表取締役社長:稲木 甲二、以下「仙台放送」)は、クラウド上で会員認証型の動画ポータルサイトを簡単に作成でき、会員向けの動画配信や販売、ライブ配信などが可能なコンテンツ配信プラットフォーム「Zero Stream(ゼロストリーム)」を開発し、事業者専用のセキュアな動画配信プラットフォームとして提供する新サービスを開始しました。



Zero Streamは、仙台放送が自社の動画コンテンツを配信・販売するためにクラウドサーバー上に構築したもので、事業者向けに幅広い利用ニーズに対応するためのカスタマイズを行い、サービス提供に至りました。

当サービスを活用することで、事業者は会員向けのセミナーや、社内での動画コンテンツの共有、音楽ライブなどイベントの有料配信といった様々な用途の動画を安心・安全に配信することが可能になります。



Zero Streamの特徴

1.テレビ局目線での開発

自社の動画コンテンツの配信・販売のために開発したシステムを事業者向けに汎用性を高めて提供する動画配信プラットフォームです。



2.自在なセキュア配信

暗号化による保護の他、会員認証型の動画ポータルサイトとして、アカウント認証による限定配信なども可能です。



3.個別課金に対応

国内の決済代行サービスと連携が可能で動画ごとのレンタル販売が可能です。

※決済システムのご利用には、別途決済代行サービス会社による審査・申込みが必要となります。





Zero Streamの主な機能

1.オンデマンド配信

直観的に操作が可能な管理画面から、お持ちの動画ファイルをアップロードするだけで、簡単にストリーミング配信ができます。高画質/中画質/低画質の映像が自動生成されるため、デバイスや電波状況など、ユーザー環境に合わせた画質での配信が可能です。



2.ライブ配信

セミナーやイベントなどで、スマートフォンやエンコード機材、ライブ配信ソフトからライブ配信ができます。また、その動画のアーカイブ配信も可能です。自動で高画質/中画質/低画質に変換されるため、デバイスや電波状況など、ユーザー環境に合わせた画質での配信が可能です。



3.セキュリティ&認証型ポータルサイト

会員認証型の動画ポータルサイトを簡単に作成することができるので、セミナー動画や、社内教育、動画マニュアル用に登録済みのメンバーのみに動画を配信することが可能です。会員認証の他、IP制限や、オプションでDRM(デジタル著作権管理)にも対応しており、ニーズに合わせたセキュリティ対応ができます。



4.個別課金

動画毎に個別の料金設定と、レンタル期間を設定して、コンテンツの有料レンタル販売が可能です。無料動画と有料動画を混在して設定できるため、サイトを分けて作る必要がなく、観覧・管理がシンプルです。



5.その他機能

●検索 ●カテゴリ設定 ●公開期間設定 ●サムネイル設定 ●チャプター機能 ●コメント管理

●倍速再生 ●埋め込みタグ生成 ●チャット機能 ●自動トランスコード

●RTMP配信 ●SRT配信(オプション) ●動画ごとの料金設定 ●レンタル期間の設定

●二次元バーコード生成 ●字幕アップロード ●複数管理者設定 ●動画ダウンロード

●SSL対応 ●アクセスIP制限 ●会員管理 ●DRM(オプション)





活用シーンの具体例

多彩な機能を活用することで、あらゆる用途に応じた動画を配信することができます。



<オンデマンド配信>

Webサイトでの販促・プロモーション

教育・研修

マニュアル動画

従業員や代理店への情報共有

IR・SRイベントのアーカイブ配信

ウェビナーのアーカイブ配信



<コンテンツ販売>

自社製品のマニュアル販売

生涯学習用の有料動画

コミュニティメンバー向けプレミアム動画

セミナー動画の有料配信

動画コンテンツのPoC



<ライブ配信>

ライブ配信

オンラインイベント

ウェビナー(Webセミナー)

バーチャル株主総会

限定動画配信

動画プロモーション





料金プラン









制作から配信までをワンストップでサポート

長年にわたりニュースや情報を分かりやすくまとめ、届け続けてきたテレビ局としての実績に基づき、事業者が抱える課題を解決するため、「伝わる動画」の企画・立案から配信までをワンストップでサポートするサービスも併せて提供します。



当サービスを利用することで、コンテンツ制作に関する個別の打ち合わせや各社との契約、面倒な配信作業などをカットし、スムーズに制作から配信までを遂行することが可能です。







仙台放送は1961年東北に設立されて以来、東北地域の基幹局として地上波番組の企画・制作に60年以上携わり、またコロナ禍ではニュース・イベント・セミナーなどのコンテンツを配信でも届けるべく、多くの動画配信を実施し、県域を越えた発信力の強化も図って参りました。

そうしたノウハウを活かし、今後は当サービスを通じて「伝わる動画」を「安全安心」に届け、事業者の皆様のビジネスの加速をお手伝いできるよう努めて参ります。



【「Zero Stream」公式Webサイトはこちら → https://www.ox-tv.co.jp/zero-stream/】

【仙台放送公式Webサイトはこちら → https://www.ox-tv.co.jp 】



