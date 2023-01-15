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野沢雅子が主演！ アニメ「5億年ボタン」Blu-ray 全話BOX 【通常版】1月14日（土）発売！ Blu-ray3枚+特典CD2枚の豪華5枚組！

［株式会社STUDIO SOTA］

ナレーションは銀河万丈！三森すずこ、大空直美、高野麻里佳ら豪華声優陣が集結！

株式会社STUDIO SOTA（代表取締役社長：菅原壮太）は、TV アニメ『5億年ボタン【公式】～菅原そうたのショートショート～』のBlu-ray全話BOX【通常版】を2023年1月14日（土）に発売したことを発表します。


(C)STUDIO SOTA



TVアニメ「5億年ボタン【公式】～菅原そうたのショートショート～」Blu-ray全話BOX


【ストーリー】
5億年ボタン… そのボタンを押すと100万円が出てくる… その代わり億年間何もない空間で過ごさなくてはならないというバイト…
しかし、5億年経った瞬間、記憶は消され元の状態 押した本人の感覚では一瞬で100万円というバイト…
5歳のトニオ 14歳のジャイ美 17歳のスネ子の3姉弟は、入院中の父親の治療費が払えず途方に暮れていた…そんなとき、3姉弟の前に、5億年ボタンをもった人物が現れるのであった…


TVアニメ 5億年ボタン【公式】Blu-ray 全話BOX 【通常版】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BS31YJMK

(C)STUDIO SOTA


1話～12話まで完全収録！
Blu-ray3枚+特典CD2枚豪華5枚組！

(C)STUDIO SOTA


◆Blu-ray映像特典
・ノンテロップ「オープニング・エンディング」
・キャラ別アングルエンディング
・ED水着Ver.
・シャイニングスターダンス

◆通常版特典
・未公開ロングVer.アドリブ大喜利CD1枚
・SOTA哲学ラップCD1枚（歌詞カード1枚）

(C)STUDIO SOTA
(C)STUDIO SOTA
(C)STUDIO SOTA


【収録内容詳細】

◆Blu-ray Disc01
本編：#1～#4
特典映像：ノンテロップOP（#1～#4）、ノンテロップED（#1、#2、#3、#4）、#2EDマルチアングル8パターン

◆Blu-ray Disc02
本編：#5～#8
特典映像：ノンテロップOP（#5～#8）、ノンテロップED（#5、#6、#7、#8）、#5EDマルチアングル8パターン

◆Blu-ray Disc03
本編：#9～#12
特典映像：ノンテロップOP（#9～#11、#12）、ノンテロップED（#9、#10、#11、#12）、#9マルチアングル3パターン、#12EDマルチアングル8パターン
スペシャル特典映像：ED水着Ver.、シャイニングスターダンス

◆通常版特典CD
未公開ロングVer.アドリブ大喜利 CD
・#3、#5、#7

◆通常版特典CD
SOTA哲学RAP CD
01.ソクラテス-無知の知
02.死生観＜キリスト教バージョン＞
03.死生観＜仏教バージョン＞
04.死生観＜現代科学バージョン＞
05.死生観＜ヒンズー教バージョン＞ウパニシャッド哲学 梵我一如


【商品概要】

商品名：TVアニメ 5億年ボタン【公式】Blu-ray 全話BOX 通常版
価格：12,100円（税込）
発売日：2023年1月14日（土）
収録時間：300分
製品サイズ：13.5×1.4×19cm、190g
EAN：4595642339039
製造元リファレンス：‎SSBD0002
監督：菅原そうた
出演：野沢雅子、三森すずこ、大空直美、高野麻里佳、三上枝織、ボルケーノ太田、羊宮妃那、銀河万丈
言語：日本語 (PCM Stereo)
ASIN：B0BS31YJMK
ディスク枚数：5枚（Blu-ray×3枚、CD×2枚）
発売元：STUDIO SOTA
販売元：アシスト


アニメ公式グッズ情報

◆EIZO T
https://eizot.jp/
アニメ「5億年ボタン【公式】」#1のOP、#1～#12のEDノンテロップ映像から
動画の好きな場面をキャプチャーして、自分だけのオリジナルＴシャツが作れます！

価格：3,300円（税込）

(C)STUDIO SOTA


◆eeo store
https://eeo.today/store/101/title/2665
缶バッジ（ブラインド）
・単品 価格：550円（税込）
・コンプリートBOX 価格：3,300円（税込）
アクリルぷちスタンド（ブラインド）
・単品 価格：900円（税込）
・コンプリートBOX 価格：5,400円（税込）
キャラクリアケース（A5サイズ）
価格：900円（税込）
スマキャラスタンド
価格：1,760円（税込）

(C)A3


◆AMNIBUS　※数量限定 二次受注中
https://amnibus.com/products/title/1007
発送予定：2023年2月中旬より順次発送

トニオＴシャツ（メンズ／ レディース）
価格：4,180円（税込）
トニオBIGアクリルスタンド
価格：1,980円（税込）
缶バッジセット
価格：880円（税込）
トニオ 場面写A3マット加工ポスター
価格：880円（税込）

(C)arma bianca


◆LINEスタンプ
https://store.line.me/stickershop/product/20228565/ja
Part 1（1セット24種）
価格：250円（税込）または100コイン

(C)STUDIO SOTA


◆BOOTH 5億年ボタン【公式】SHOP
https://500000000.booth.pm/

◆SUZURI 5億年ボタン【公式】SHOP
https://suzuri.jp/500000000


TVアニメ『5億年ボタン【公式】～菅原そうたのショートショート～』基本情報


PV第1弾



◆放送情報（2022年夏アニメ）

TOKYO MX、AT-X

◆配信情報（2022年夏アニメ）
ABEMA、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、dアニメストア ニコニコ支店、FOD、ニコニコ生放送、アニメタイムズ、dTV、ひかりTV、auスマートパスプレミアム、TELASA、メガパック、milplus（みるプラス）、Amazon Prime Video、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット、music.jp、アニメカ、バンダイチャンネル、GYAO！、GYAO！ストア、U-NEXT、SBMアニメ放題、Rakuten TV、Hulu、Google Play、TVer、VIDEX、HAPPY!動画

◆レンタル情報
Youtube（レンタル）

◆キャスト
トニオ：野沢雅子
ジャイ美：三森すずこ
スネ子：大空直美
井上博士：高野麻里佳
ウン子ちゃん：三上枝織
ドラゴン：ボルケーノ太田
ハナちゃん：羊宮妃那

ナレーション：銀河万丈

◆オープニングテーマ
「TIME」 幸祜 (KAMITSUBAKI RECORD)
作詞・作曲：大沼パセリ
編曲：安宅秀紀

◆エンディングテーマ
「チクタクボーイ」 理芽 (KAMITSUBAKI RECORD)
作詞・作曲：永井聖一


◆スタッフ
監督：菅原そうた / 原作：菅原そうた / シリーズ構成・脚本：菅原そうた /キャラクター原案・デザイン：菅原そうた /作画監督:菅原そうた　/　美術設定：菅原そうた / 美術監督：菅原そうた / 撮影監督：菅原そうた / 編集：菅原そうた/音響監督：菅原そうた / 音楽：とくさしけんご 菅原そうた /音響効果：徳永義明　菅原そうた
制作　STUDIO SOTA

◆イントロダクション
あの「5億年ボタン」が原作者によりついにTVアニメ化！一瞬で100万円が手に入るボタンを巡る飛び交う思考実験。ボタンを押したその先に待ち受ける衝撃の結末とは！？

◆原作マンガ
『みんなのトニオちゃん』著者：菅原そうた
『みんなのトニオちゃんRETURNS』著者：菅原そうた
(C)SOTA SUGAHARA

絶版となっておりましたが、2022年9月17日（土）より各電子書店にて2冊同時に順次配信開始しております。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000103161.html


インフォメーション


アニメ公式HP：https://500000000button.com/
アニメ公式twitter：https://twitter.com/500000000button
アニメ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCQN2SNupuW-sZVL6VlYpF5A


※ロゴ、イラストを使用する際には下記権利表記を記載ください。
(C)STUDIO SOTA

(C)STUDIO SOTA

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/15-10:46）

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