日本に数多く眠る良質で美味しい水。”瑞 みずのみず”という名をつけたこのブランド天然水が世界中で人々を”喜び”に包みます。



毎日に寄り添う「みず」の価値の再定義



たとえば、”シャンパン”という泡のお酒が、フランスのシャンベリーヌという地域から生まれたように、わたしたちが作る「瑞みずのみず」という、日本独自の成分比率を持った水を「日本の”みず”」として世界中で、さまざまなシーンで好まれるプロダクトとしたい。これが創業メンバーの想いです。



日本には偉大なる天然資源がたくさんあります。その中でも日本の気候や地形から生み出される天然水は世界に誇るべき貴重資源です。 世界を代表する日本ブランドをこの「みず」を基軸に作りあげたいと思います。





「みず」で実現する”美・健康・癒し”



当社のプロダクトには製品名のほかに、時間と用途が記載してあります。









"瑞 みずのみず 06:01 for health & recovery"

アスリートをターゲットにした高機能な回復用の酸素水。高濃度バナジウム天然水に、ウルトラファインバブル500億個/Lの酸素を注入したオリジナル技術で、製造時溶存酸素50ppmもの酸素を注入した製品。激しく体力を消耗するアスリートの即時回復用としての効果が期待されます。https://mizunomizu.com/lp/#product-first



※高濃度酸素を体内に取り込むことで、疲労物質の除去が促進され、筋疲労や筋痛から早期回復が期待できることが示されています(出典:京都大学大学院レポート:Effects of Hyperbaric Exposure with High Concentration of Oxygen on Recovery of Muscle Stiffness)



"瑞 みずのみず 19:03 for wine & food"

富士山の天然水を純水とした高濃度バナジウムで超軟水。稀有なミネラル配列の天然水で、ミシュランを始めたとした高級レストランやBAR、リゾートホテルを中心に展開し、ワインのチェイサーやウイスキーの水割り用、お酒が飲めない方への特別な天然水として提供されています。https://mizunomizu.com/lp/#product-second







「みず」の新しい価値を”正しい価値”として創造する



世界中で水不足が叫ばれる中、2050年には世界の約半数の人々が水が足りない事態に陥ると言われています。そんな中、日本人の環境問題への意識は世界的に見ても未だ低く、生活用水としての日本人の一人当たりの水量は、世界トップクラスに高く、いつか水に恵まれた日本は、水不足に悩む日本になりかねません。







蛇口をひねれば常に綺麗な水が出てくる日本において、水は身の回りにある当たり前の物とされ、その効果や重要性について深く考える人は少ない現状があると考えています。



しかしながら、私たちがあまり意識しない日本の水には、たくさんのミネラルが含まれており、例えば当社が提供する"瑞 みずのみず 19:03 for wine & food"は、ただ美味しい水、というだけでなく、高濃度バナジウムが豊富(150μg/L)で、そのミネラルには糖尿病や美肌効果、便秘改善、血糖値の正常化など、多数の論文が発表されています。※アサヒ飲料株式会社飲料研究所ほか数社の共同論文より







当社はこの日本の良質な天然水の「正しい価値」を適切に世界にPRし、日本の最高品質プロダクト/ブランドとして世界マーケットに展開していきます。







水不足を「みず」で解決する











現在、当社の水の売上の一部は、NPO法人ウォーターエイド・ジャパン様を通じて、世界の水不足解消のために使われております。地球から頂いた水の恩恵(売上)を「恩恵を受けられなかった地域」に再分配することで、循環型社会に貢献していきます。また今後は寄付だけでなく、投資事業を立ち上げ、途上国の水施設や海洋新技術への投資を通じて、今後数百年、水に困らない地球規模の貢献活動をしてまいります。





■会社概要

社名:ボーアンドベル・ジャパン株式会社(英名:Beau&Belle Japan Inc.)

経営陣:

代表取締役 CEO 小寺 毅

取締役 COO 藤野 大二郎

取締役 CMO 谷内田 貴子

所在地:

本社オフィス:千葉県市川市新井1−15

東京オフィス:東京都渋谷区神宮前3−24−1

事業:みず事業(「瑞 みずのみず」開発/販売)/OEM事業(天然水のOEM提供)

取引銀行:みずほ銀行・千葉銀行・GMOあおぞらネット銀行

設立日 2022年1月11日



