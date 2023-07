[株式会社PlayBlue]

"大宮の魅力"と"サスティナブルな暮らし"にふれる二日間 ローカル、アップサイクル、エシカルブランドなどパリから大宮まで約30の多様なブランドが参加



大切な服と全国の染工房を結ぶ“洋服染め直し”アップサイクルプラットフォーム「somete」の運営や地域で服の循環を生み出すアップサイクルコミュニティ「まちのクローゼット」、国内外のアップサイクルブランドが集結した「THE UP CYCLE MARKET」の開催、地域活性事業などを展開する株式会社PlayBlue(CEO:青野祐治、本社:東京都千代田区、以下:PlayBlue)が大宮を中心とした、さいたま市エリアの地域活性プロジェクト「OMIYA DAIMON」に参画。



全体コンセプト立案やネーミング開発、メディア立ち上げ/編集、イベントプロデュースなど幅広い領域に携わる本プロジェクトの第一弾企画として、2023年7月29日(土)~7月30日(日)の2日間に渡り、「東日本の玄関口」埼玉県大宮門街にてローカルとサスティナブルブランドが集う『OMIYA DAIMON MARKET』を開催します。









【イベントコンセプト】



『OMIYA DAIMON MARKET』

~Touch The Omiya Story & Sustainable Life~



“大宮の魅力”と“サスティナブルな暮らし”に触れる2日間



かつて賑わいを見せた大宮区大門町を舞台に、

“大宮の今”を伝え、“新しい発見と繋がり"をつくる

ローカルOMOメディア「DAIMON」。



我々が注目する、大宮近隣エリアのローカルブランドや

これからの時代に求められるエシカルやアップサイクルを取り入れた

国内外のサスティナブルブランドが集結。



「OMIYA DAIMON MARKET」が“大きな門”のように、

新しい大宮カルチャーのゲートウェイへ。







【イベント空間イメージ】



※画像はイメージです。実際のイベントとは異なる可能性がございます。







【『OMIYA DAIMON MARKET 』-“大宮の魅力”と“サスティナブルな暮らし”に触れる2日間-概要】



■日程: 2023年7月29日(土)~7月30日(日)の2日間

■会場:大宮門街広場(1F)

■時間:11:00~17:00 ※開催時間は変更になる場合がございます。

■概要:大宮(+近郊)エリアのローカルブランドやサスティナブル(エシカル、アップサイクルなど)をテーマとした、ファッション、フード、インテリアなど様々なクリエイターやブランドが集うポップアップショップとワークショップからなるマーケットイベント

■出展ブース数:約30(出店ブランド数は変更になる場合がございます。)

■主催:OMIYA DAIMON(大宮のローカルOMOメディア)

■全体プロデュース/企画・運営:株式会社PlayBlue、株式会社大成総合不動産

■空間プロデュース:株式会社Rootfor







【『OMIYA DAIMON MARKET』出店ブランド一覧】



<サスティナブルブランド>









MoEa(モエア)



【果物や植物から作られるVEGANスニーカー】

フランス・パリで2021年に設立されたばかりのスニーカーブランド。パイナップル・アップル・グレープ・コーン・サボテンの廃棄物などから作られるVEGANレザーを使い、全てのパーツがリサイクル素材で構成されたエシカルブランド。

HP:https://cheyennerich.theshop.jp/

Instagram:@cheyennerich_lifestyle





BathCafe(バスカフェ)



北海道コカ・コーラボトリング(株)が手掛けるコーヒー好きのためのバスグッズブランド「BathCafe」は、コーヒー飲料「GEORGIA」を製造する時にうまれるコーヒー豆かすを使用した、人と自然にやさしい石鹸、入浴剤、ボディスクラブ、クレンジングなど全5商品を販売中です。

HP:https://bathcafe.official.ec/

Instagram:@bathcafe_official





Bee Eco Wraps Japan(ビーエコラップ ジャパン)



何度も洗って使える、地球に優しいフードラップ!

天然材料からできた独自ワックスをオーガニック生地にしみ込ませ、オーストラリアにて全て手作りで生産しています。

HP:https://www.beeecowraps.jp

Instagram:@beeecowraps.japan





ANNUAL(アニュアル)

ニュージーランド産メリノウールにこだわった高品質ウールウェアブランド。ANUUALでは、羊毛の買い付けから製品が完成するまで全ての工程に関わり、人にも羊にも安全で高品質

なモノづくりを徹底しています。熟練の職人の手によって生まれた柔らかな天然素材の肌触りとベーシックなデザインで、10年先も着られる“本当に良いもの”を作り上げました。

HP:https://annual-nz.com/

Instagram:@annual_nz





Annaut(アンノウト)

デニム裁断くずをアップサイクルしたメランジデニムブランド。回収されたデニム製品を裁断・反毛し、コットンと混紡することでパステル調のデニムが出来上がります。生産過程で使われなかったモノや、一度役目を終えたモノと向き合い、再度価値のあるモノへと生まれ変わらせることもモノづくりに関わる私たちの大きな役目です。

HP:https://annaut.com/

Instagram:@annaut_official





BANANA CLOTH(バナナクロス)

バナナから生まれた地球にやさしい次世代天然繊維です。実はバナナからは年間約10億トンの廃棄物が出ていることをご存じでしょうか。多年草でありながら一度しか実をつけないバナナは収穫後に茎を伐採する必要があり、私たちはこの茎を衣類の繊維として使用しています。

HP:https://launch-park.com/

Instagram:@launchpark_mag





WA.CLOTH(ワクロス)

紙からつくられた天然の高機能デイリーウェアブランド。アバカの葉鞘を使用した紙糸は、非常に軽量で優れた吸放湿性を持っています。更に、天然由来の抗菌防臭・UVカット機能が備わった、身体と環境に優しいウェアを新たにご提案致します。

HP:https://www.wacloth.com/webstore

Instagram:@wa.cloth_official





EARTH FRIENDLY(アースフレンドリー)

「愛あふれる、自然とときめく暮らしを」

美しい、命の集合体である「自然」。そんな、“自然“と共に暮らすことを楽しみ、日常に取り入れたとき、つい“自然と“ときめく瞬間を届けられるような、想いのこもったライフスタイルアイテムを提供しています。

HP:https://earth-friendly.life/

Instagram:@earth_friendly_official





GOOD COFFEE FARMS(グッドコーヒーファームス)

自転車を用いた方法で、コーヒーの小規模農家と一緒に高品質のスペシャルティコーヒーを生産・流通し、日本および世界の消費者に直接お届けしています。

HP:https://www.goodcoffeefarms.com/

Instagram:@goodcoffeefarms

Twitter:@goodcoffeefarms





pecheco(ペシェコ)

使われることなく捨てられてしまう野菜がもったいない!フードロス問題を解決したい!

その想いから生まれた、規格外やアップサイクルな素材を使用したスイーツの専門店です。

きび砂糖や米油を使用し、体にも環境にも優しいサスティナブルなスイーツをぜひ!きび砂糖や米油を使用し、体にも環境にも優しいサスティナブルなスイーツをぜひ ︎

HP:https://pechecobake.base.shop/

Instagram:@pecheco_oyatsu.bake





CRAFT BEER PAPER(クラフトビールペーパー)

「クラフトビールペーパー」は、クラフトビール醸造過程で廃棄となる「モルト粕」を混ぜて作られたアップサイクル再生紙です。ほんのりビール色がそそる、ところどころに粕が残ったあたたかみのある紙に仕上がりました。

クラフトビール好きはもちろん、お酒を飲まない方も楽しめるクラフトビールペーパーのポストカードです。夏にぴったりの爽やかなビールデザインや、ハリネズミのイラストを中心に制作する「あとりエミリー」とのコラボ作品を販売します。

HP:https://cbp.kitafuku-project.com/

Instagram:@kitafukupj





Garbags(ガーバッグ)

ポルトガル発のアップサイクルブランド「Garbags(ガーバッグ)」は食品パッケージ、自転車のチューブ、シートベルトなどを使ってバック・財布などの雑貨を製造販売をしています。今後日本でも古着の着物を使った商品も新たに製造販売をしていく予定です。

Instagram:@garbags_japan

Twitter:@Garbags_Japan





WAcKA(ワッカ)

捨てられる運命にあった新品衣料を様々な形でアップサイクル。その生産工程では、福祉作業所との取り組みでウェルフェア-トレードを実現。

使えば減る衣料品廃棄!使えば増える福祉雇用! 消費する事で、社会に貢献できる参加型ブランドです。

HP:http://wacka.jp

Instagram:@wacka_upcycle

Twitter:@WAcKA0113





shoeface(シューフェイス)

古いスカーフや着物の反物、国内外の伝統的な生地などを「靴紐」としてリプロダクトしています。

HP:https://shoeface.jp

Instagram:@shoefacejp

Twitter:@shoefacejp





somete(ソメテ)

クローゼットの中に眠る思い入れのある服の"染め直し"を全国の染工房に依頼できるアップサイクルプラットフォームです。染め直しサービスの受付や染め直した服の展示予定です。

HP:https://somete.jp/

Instagram:@somete_jp

Twitter:@somete_jp









<大宮ローカルブランド>







ORGANIC&CO(オーガニックアンドコー)



ORGANIC&CO.はオーガニック野菜や果物専門の『八百屋』です。

全国の提携農家さんから届いたみずみずしい野菜や果物が毎日並び、その青果物から作るオーガニックスムージーとクラフトビールなどのドリンクが店内併設の『ボタニカル・バー』でお楽しみいただけます。

HP:https://organic-co.jp/

Instagram:@organicco.omiya





おてんばHIMMELI(オテンバヒンメリ)



自然農の畑「おてんば農園」でヒンメリ用ライ麦を育て、ヒンメリワークショップの開催や、動画付きヒンメリキットの販売をしています。

艶やかな天然の麦わらに触れ、無心で作品を作ることで、やすらぎ、はなやぎ、癒しを感じていただければうれしいです。

HP:https://otenba.amebaownd.com/

Instagram:@yumeko.natural





petalwork(ペタルワーク)



『手でものをつくる』その過程での発見、日々の暮らしの中で出会うモノやコトをヒントにいつもの生活が少し楽しくなるような木の家具や小物を作っています。

HP:https://www.petalwork.info/

Instagram:@petalwork_kinokomono





atelier 紡(アトリエ ツムギ)



地産地消を目指し、埼玉県産の食材を中心に心と身体に優しい米粉のお菓子を作っています。材料にこだわり、甜菜糖や平飼い卵、できるだけオーガニックのものを使用しています。

Instagram:@ateliertsumugi





FUCURAMU COFFEE ROASTERY(フクラムコーヒーロースタリー)



たのしくて、おいしくて、幸せになるうちCafeをお届けするロースター、毎日を彩るコーヒースタンドです。コーヒー豆の焙煎からお菓子の製造も行い最高のコーヒーペアリングをお届け致します。

HP:https://www.fucuramu.com/

Instagram:@fucuramu.coffee.roastery

Twitter:@FucuramuC





JasMine(ジャスミン)

「JasMine 」は大宮開成高等学校の生徒が「リアビズ高校生模擬企業グランプリ」に参加し、金賞を受賞した会社です。ネットショップや対面販売で今回の商品を販売しました。特別にその商品を再販致します!ぜひ購入してください。

HP:https://www.goodcoffeefarms.com/

Instagram:@jasmine9_ok

Twitter:@jasmine9_ok





Bikelore(バイクロア)

ロングスリーブTシャツ、キャップ、サコッシュ、バイクロアオリジナル商品。

HP:https://bikelore.jp/

Instagram:@BIKELORE

Twitter:@bikelore_jp





<大宮古着ブランド>







BANKARA(バンカラ)



大宮一宮通り沿いの古民家で古着と植物、古道具、雑貨を取り扱っています。

古着はメンズ6割レディース4割程度です。

Instagram:@bankara_vintage





grin days memory(グリン デイズ メモリー)

古着でしか味わえない、『︎1点物のお気に入りに出会える喜びをたくさんの人に』をコンセプトにオンライン古着屋をしています。

HP:https://shop.grin-days-memory.com

Instagram:@grin.days.memory





DUFF(ダフ)

アメカジファッションには欠かせないラルフローレンから、デニムやミリタリーアイテム、チャンピオンなど、1点モノを中心に取り揃えています。状態やサイズにも拘り、厳選されたアイテムが強みとなっています。

HP:https://www.duff.to/

Instagram:@duff__vintage





BACK YARD(バックヤード)

色々な方達に支えられてここ大宮で24年目を迎えました。いつも誠にありがとうございます。今回もリーズナブルなプライス設定でお待ちしております!!︎

HP:https://www.goodcoffeefarms.com/

Instagram:@backyard_omiya

Twitter:@goodcoffeefarms





Boo-Bee / CLEO(ブービー/クレオ)

ブランド古着とアメカジ古着の買取&販売。

HP:https://www.boo-bee.jp/





WhiteHeadEagle(ホワイトヘッドイーグル)

レギュラー古着・ヴィンテージから国内外のセレクトブランド、雑貨まで幅広く取り扱っております。

HP:https://whe.theshop.jp/

Instagram:@whiteheadeagle





GROGGROG(グロッググロッグ)

Lady‘s Vintage & Used shop

Instagram:@groggrog_omiya_vintage

Twitter:@GROG_OMIYA





<キッチンカー>

Koyarim BAR(コヤリン バー)※7/29(土)のみ出店予定



スパイスの配合から全てオリジナルに拘ったスパイスカレーを提供しています。淡路島産の玉ねぎの甘みを引き出す為、じっくり時間をかけて煮込んでいます。また15種類以上のスパイスを独自で調合し、甘みと辛さのグラデーションをだし日本人に好まれる味に仕上げています。

Instagram:@koyarinn_bar





Mo'Grill(モグリル)

Mo'Grillの始まりはDANCEと呼ばれる、レゲエのイベントです。

日本やジャマイカで食べたジャークチキンの美味しさに衝撃を受け、自分の味を作りたいと始めました。

丁寧な下処理、炭火を使った調理など、本場を追いつつ、美味しいと思って頂ける事を第一に営業しています。

Instagram:@_mogrill_







『OMIYA DAIMONについて』

ブランドストーリーを届けるWebメディア「OMIYA DAIMON」と

ブランドに触れるイベント「OMIYA DAIMON MARKET」が融合した、ローカルOMOメディアです。

・OMIYA DAIMON:https://omiya-daimon.com/

・Instagram:https://www.instagram.com/omiyadaimon/

・Twitter:https://twitter.com/Omiya_Daimon/



OMIYA DAIMONコンセプト





「新しい大宮のゲートウェイ」



かつて賑わいを見せた大宮区大門町を舞台に、

“大宮の今”を伝え、“新しい発見と繋がり”を

つくるローカルOMOメディア「OMIYA DAIMON」。



クリエイティブな人や多様なカルチャー、

サスティナブルな取り組みが地域で循環し、あらゆる才能が交差する。



有機的につながった人々が、

新たなプロジェクトやカルチャーを生み出していく。



ここには、オンラインとオフライン、

グローバルとローカル、

年齢、職業、出身地の境界線はない。



あらゆる垣根を超え、

クリエイティブなコミュニティを目指し、

大宮をアップデートしていく。



「DAIMON」が“大きな門”のように、

新しい大宮カルチャーのゲートウェイへ。







<株式会社PlayBlueについて>

社名 :株式会社PlayBlue

代表者 :青野祐治

所在地 :東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD

設立 :2022年3月

URL :https://somete.jp/

事業内容 :アップサイクルプラットフォーム「somete(https://somete.jp/)」の運営や地域で服の循環を生み出すアップサイクルコミュニティ「まちのクローゼット」、国内外のアップサイクルブランドが集結した「THE UP CYCLE MARKET」の開催など、アップサイクルなどによる社会課題解決や地域活性化事業を展開

受賞歴等:

渋谷QWS9期プロジェクト採択 (新江戸エコノミー)



「Gaiax Startup Studio」にてスタートアップスタジオ賞を受賞



共創プロジェクト「まちのクローゼット」が「OPAアクセラレーションプログラム2021」に採択



循環型経済をデザインするグローバル・アワード「crQlr Awards (サーキュラー・アワード)2022」にて審査員賞を受賞







