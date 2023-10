[NPO法人Farmers Market Association]

オリジナルカップのご購入で、会場内の各ブースで心ゆくまでお茶を味わえます



NPO法人Farmers Market Association(代表:諸橋洋勝)にて、2023年11月11日(土)・12日(日)に第5回目となるお茶の祭典「 Tea for Peace 」を開催。今回は2019年春の会以来、約4年ぶりの開催です。



国内外から約40店舗の生産者、お茶屋さんによる100種類以上のお茶が集う他、お茶の時間を作るお菓子や器、本などが集まります。事前と当日に販売する台湾製のオリジナルカップがあれば、会場内の各ブースで好きなだけお茶を楽しむことができます。



また「千人茶会」と称して会場全体でお茶会に参加するような体験を楽しんでいただけます。お茶を作る生産者の方に直接話を聞きながら、あるいはお茶屋さんでおすすめのお茶や飲み方を聞きながら、それぞれにお気に入りのお茶を見つけてください。中国雲南省よりプーアール茶や紅茶の生産者の方をはじめ、初出店のブースも多数出店。







イベント概要

名称:Tea For Peace 05

日程:2023年11月11日(土)12日(日)11時ー17時

入場料:無料

会場:国際連合大学中庭(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-70)

主催:NPO法人Farmers Market Association

公式Instagram:https://www.instagram.com/tea.for.peace/

事前購入サイト:https://tea-for-peace-ippuku.square.site/

イベントニュースページ:https://farmersmarkets.jp/tea-for-peace_05/

*『「Tea for Peace」 は、株式会社サザビーリーグの登録商標です。』



Tea for Peace

2018年にFarmers Market @ UNUで始まったお茶の祭典。国内の生産者を中心に、日本茶、中国台湾茶、紅茶にハーブティ、垣根を超えて全てのお茶とお茶の時間を共有する場です。「ちょっと一服」と言うことは、一休みしたり、タバコをちょっと吸ったり、お茶を一杯飲むと言う時に使いますが、現在の世界を見ると、この一服することがとても意味がある様に思われます。先ずお茶を一杯。Ippuku, Tea for peace.



Tea For Peaceの見どころ

台湾製のオリジナル磁器カップで100種類以上のお茶を飲み比べ







グラフィックデザイナー小林一毅氏と小林寛氏が手掛ける、台湾で製作したオリジナルの磁器製カップを会場内で販売。カップがあれば会場内で心ゆくまでお茶を楽しむことができます。試飲に参加するのは約40の生産者やショップ。日本国内のショップはもちろん、韓国、中国、台湾からの出店も。生産者の方に産地や製法の話を聞きながら、お茶屋さんにおすすめのお茶や淹れ方を尋ねながら、ここでしか出会えない人やお茶との出会いをそれぞれに楽しんでいただけます。事前購入限定で、飲み比べに使える茶杯・蓋碗を割引価格にてご案内しています。



◎事前購入サイト:https://tea-for-peace-ippuku.square.site/

*当日販売価格 茶杯(写真右):税込1,200円 / 蓋碗(写真左):2,500円



出店者一覧(*リストは随時更新中。最新情報は以下のニュースページにて更新)







出店者情報掲載ページ:https://farmersmarkets.jp/tea-for-peace_05/



Farmer (生産者)

月ヶ瀬健康茶園 / 【New】駄農園 / 宮崎茶房 / at leafs / camino natural Lab/カミーノナトラルラボ (12日のみ) / HERBSTAND / 有機・自然栽培のお茶 善光園 / 宮崎上水園 / 【New】しばきり園 / 【New】木花茶寮 / お茶のカジハラ / 【New】TEA FACTORY GEN / 苍麻(海外からの出店) / 【New】東坂茶園



Shop (販売者)

ジュンチヤバリ茶園(11日のみ) / モクシャチャイ(12日のみ) / Ponchice / FAR EAST GROCERY TOKYO / 茶苑 CHA-EN(海外からの出店) / TEATHERAPYNEW(海外からの出店) / ハーブと漢方のお店 ヘルシアス / unithe ウニテ / THE NODOKA / MWL STORE / 桐箱オザキショウタロウ (11日のみ) / オーガニック・プーアール / luonluon(12日のみ) / 【New】herb tea yado Kuramae / 【New】台湾烏龍茶舗 縁 / L’echelle / YouCha / 【New】shopULU (ショップウル) / いわしや /【New】 LEAFMANIA(11日のみ) / 【New】noi / 【New】torinos / 【New】chayoi



ワークショップ、その他

Verseau Herb & TEA Mini Shop / 名和靖高 / 【New】なわチャイ / 余韵(12日のみ) / chanowa 出野尚子 / teteria(11日のみ) / TEATHERAPYNEW(海外からの出店) / 茶酔



フードトラック

リキシャカフェマユラ / _SHIP KOMBUCHA



会場内で茶を囲む、一期一会を楽しむ「千人茶会」







*写真はイメージとなり、当日の開催風景とは異なります。



熊本県を拠点に活動する「chanowa」出野尚子氏、静岡を拠点に活動する「teteria」大西進氏、佐賀県を拠点に活動する「余韵」によるそれぞれの茶会をはじめ、会場内ではこの日だけのワークショップや茶会が開かれます。事前予約が必要な会や当日予約が可能なもの、無料で参加できる会もあるのでそれぞれの会の詳細はウェブページをご覧ください。



◎イベント概要ページ:https://farmersmarkets.jp/tea-for-peace_05/

◎茶会のご予約はこちらから:https://tea-for-peace-ippuku.square.site/



茶器や焼き菓子、お花や骨董など。お茶の時間を更に楽しむ物販ブースも







会場内には、お茶だけではなくお菓子や器、花屋さんや骨董なども並びます。今回初出店のお店がほとんどで、この日のために茶器の用意をしてくださった作家さんの作品も並びます。お気に入りのお茶が見つかったら、きっとお茶の時間のピースを探したくなるはず。



本リリース、取材等に関するお問い合わせ先

NPO法人Farmers Market Association

ai@farmersmarkets.jp(担当:長谷川)

公式Instagram:https://www.instagram.com/tea.for.peace/

取材問い合わせフォーム:https://form.run/@contact-8



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-10:16)