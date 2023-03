[Happy Care Life株式会社]

自社で収穫から搾油までを行った質の高い国産オイル“茶実オイル”を活用することで、お客様へ美と健康を提供するだけでなく、中山間地の雇用創出にも繋がるエステサロンです。



Happy Care Life株式会社は(本社:佐賀県嬉野市、代表取締役:中林正太、以下 Happy Care Life)、2023年4月1日(土)神奈川県横浜市青葉区にて、オールハンドエステを提供するサロン「retreat salon as is(リトリート サロン アズイズ)、以下 as is 」を開業することをお知らせいたします。

使用するマッサージオイルには、佐賀県嬉野市にある人口100人の中山間地(春日地区)に住む住民の皆さまにご協力いただいたことにより収穫から搾油までが実現した、質の高い国産オイル「茶実オイル(成分表示名:チャ種子油)」を贅沢に配合したオリジナルのオイルとなっており、エステを受けたお客様の美と健康はもちろん、地方の雇用を創出する一端となることも目指しています。











retreat salon as is 公式ホームページ : https://salon-asis.com



「as is」とは「ありのまま」、「そのまま」 という意味。

日々の生活の中で、気がつけば自分らしさを失っている人にとって、自分を取り戻し、本来の自分に戻り、

ありのままの自分でいられる時間と空間。それが、retreat salon as isです。

こだわり抜いた施術システムで、「人が持つ、本来の美しさを取り戻す」をテーマに心安らぐひとときを提供します。







「retreat salon as is」の特徴



業界でも珍しい茶実オイルを使用

as isで使用する施術用オイルは、生産が希少な「茶実オイル」です。歴史を紡いできた茶園から摘み取られた「茶の実」は生命力そのもの。抽出されたオイルにはオレイン酸とビタミンEが多く含まれています。

施術の際に使用することで肌にしっとりと馴染み、お客様の健康と美容をサポートします。



オールハンドエステへのこだわり

最近の美容需要の高まりから、機械を使った施術を提供するサロンも、増加傾向にあります。

そんな中、as isでは人の手によるオイルトリートメントにこだわりました。人を解き放つなら、人の手で。

丁寧なアプローチをオールハンドで施すことで、より快適な施術をご提供します。



施術前の丁寧なカウンセリング

お客様の体も心も十人十色。当然、一人ひとりでお悩みも違うはずです。

as isでは、お客様の心に寄り添うカウンセリングを行うことで、それぞれに最適な施術方法をご提案。

オリジナルの施術メニューで、よりご満足いただけるサービスの提供を目指しています。











茶実オイルのこと



茶実オイルはかつて中国で「不老長寿の油」と呼ばれ、世界三大美女の一人“楊貴妃”が愛用したといわれており、成分としてはオレイン酸やビタミンEが多く含まれている質の高いオイルです。

近年日本の茶園では、茶葉へ少しでも多くの栄養を与えるために、花を咲かせない、実を成らせない管理が行われてきたことで、茶実オイルに触れる機会はほとんどなくなってしまいました。

以上のことから、国産の茶実オイルはとても高価な油となり、市場では1g70円~100円で取引がなされています。



耕作放棄された茶園に自生する茶実



しかし、この数年、生産農家の高齢化や、価格の低迷を理由に、どんどん茶葉の生産量は減少しており(平成25年:84,800t、令和2年:69,800t/ 農林水産省統計部「作物統計」)、それに伴い耕作放棄される茶園も急激に増え続けています。

この耕作放棄された茶園は、茶葉を取るための管理がなされなくなった結果、茶実が自生することになりました。



地域住民の力を借りたことにより実現したエステ事業



Happy Care Lifeは、人口100人高齢化率約50%の中山間地「佐賀県嬉野市嬉野町春日地区」にある廃校となった分校を活用し、2016年より飲食店「分校Cafe haruhi」の運営を行ってきました。(2022年より宿泊拠点としてリニューアル)

その取り組みを通して、地域住民との信頼関係を構築してきたことで、春日地区にある耕作放棄された茶園の活用、収穫から搾油までを地域住民協力のもと実現することができ、「as is」としてエステ事業を開始することが出来ました。



中山間地と関東を繋ぐエステサロンへ



中山間地の住民と共に質の高い茶実油を生産し、関東のas isで使用することによりお客様に喜んでいただき、中山間地の住民の雇用や耕作放棄茶園の整備として還元される。

そのような中山間地と関東を繋ぐエステサロンが【retreat salon as is】です。













施設基本情報



retreat salon as is

住所:横浜市青葉区新石川2丁目13-18 グレイスビーノ106

電話:090-3653-5857

営業時間 / 10:00~17:00

定休日 / 毎週月曜日



メニュー



フルボディーコース:60分18,000円~

フルボディーコース:90分24,000円~



