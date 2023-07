[Genvid Holdings Inc.]

何百万人もの行動が、「ボーダーランズ」のユニバースを舞台にしたこの新しいインタラクティブシリーズの物語の結末を決定します。



ハイライト:

・このインタラクティブ・シリーズでは、Eden-6を訪れた8人の観光客に降りかかった"不運な"冒険について描きます。ヴォルト・ハンターの足跡を辿る "アドベンチャー・サファリ"に参加して彼らの栄光にあやかろうとしていた観光客たちでしたが、無防備なまま危険の中に置き去りにされてしまい、やむを得ず冒険へと乗り出す羽目になります。

・このまったく新しいキャラクターたちが、ただの役立たずからヒーローに成り上がれるのかどうか、プレッシャーにどう対処するのか、互いにどう関係を築くのか、そしてそれぞれがどんな人間で、将来ヴォルト・ハンターになれるのかどうかを世界中の観客が決めていきます。

・ファンは、『ボーダーランズ・エコービジョン・ライブ』のストーリーやキャラクターに直接的かつ永久的な影響を与えることができます。観客全員がストーリーの決定に関与し、結末を共有する物語が展開します。







サンディエゴ - 現地時間2023年7月21日 - マッシブリー・インタラクティブ・ライブ・イベント(MILE)と呼ばれる次世代型エンターテインメントの開発者であり供給者であるGenvid Entertainmentと、受賞タイトル「ボーダーランズ」シリーズのクリエイターであるGearbox Entertainment Companyは、「ボーダーランズ」ユニバースを軸にしたインタラクティブ・ストリーミング・シリーズ、『ボーダーランズ・エコービジョン・ライブ』を発表しました。



物語

8人のヴォルト・ハンター志願者が、苦労して稼いだ金をはたいて、Eden-6の安全なガイド付きツアーに参加します!~ 危険はなく、興奮がすべて!どこに問題が起きる可能性があるかって?



蓋を開けたら問題だらけ!



辺境の街グレイウォーター・ジャンクションを旅行していた観光客が、自分達がそこに取り残され彷徨っていることに気付いた時、3週間の休暇は永遠の悪夢に変わってしまいます。残忍な殺人者、盗賊、劣悪な環境に四方を囲まれた不運なアマチュア冒険者たちは、恐怖、失敗、欲深さを克服し、結束してこの局面を乗り越え、自分達を狙ってくるたくさんの・・・非常にたくさんの弾丸を避けなければなりません。



大勢の観客による意思決定

大規模なコミュニティーの参加を体験の中核に据えて一から設計された本作では、世界中の参加者が、この「ボーダーランズ」のアドベンチャーがどのような顛末を迎えるかに対して、直接影響を与えることになります。観客は、ただの役立たずから”なんちゃって”ヒーローへと成り上がろうとするこのキャラクターたちが、どのようにグレイウォーター・ジャンクションの危機的な状況に立ち向かおうとするのかを決定していきます。登場人物たちの評判、人間関係、そして報酬までもが危険にさらされている中で、数百万人の行動が彼らの運命を左右することになるのです。



「あなたが下すすべての決定、あなたが参加するすべての瞬間が重要です。」とGenvid EntertainmentのCEO、ジェイコブ・ナボク(Jacob Navok)は述べています。「これは、あなたが痕跡を残し、この世界にレガシーを残すチャンスです。決定にはリセットボタンがなく、全ての参加者と共有されます。Genvidのグローバルプラットフォームに『ボーダーランズ・エコービジョン・ライブ』を新たな大型フランチャイズからのエクスクルーシブコンテンツとして迎えることができ、嬉しく思います。」



「「ボーダーランズ」のユニバースが愛されている理由は、ファンベースがその多様なキャラクター、心を動かす物語、そして大胆なユーモアに完全に心を開いているからです。それらは私たちの共同ストーリーテリングのフォーマットに完璧にフィットしています。」とGenvid Entertainmentのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ステファン・ブーガイ(Stephan Bugaj)は話します。「『ボーダーランズ・エコービジョン・ライブ』は「ボーダーランズ」のユニバースに設定された新たな物語とキャストであるだけでなく、全ての観客が物語の結果を推すために協力し競い合う、このフランチャイズにとって新しいタイプのエクスペリエンスです。」



「Genvidは、我々がこれからさらに模索したいと思っていたアプローチについて、エキサイティングな機会をもたらしてくれました。それは、観客を運転席に座らせ、これらのキャラクターが辿る旅を一緒に作り上げるというものです。」とGearbox Entertainmentのチーフ・ビジネス・オフィサー、ショーン・ハラン(Sean Haran)氏はコメントしました。「私は私たちのコミュニティがこの体験とどのように関わり、Eden-6でどのような冒険を生み出すのかを見るのが待ちきれません。」



Genvid Entertainmentについて

Genvid Entertainment, LLCはGenvid Holdings, Inc.の子会社であり、マッシブリー・インタラクティブ・ライブイベント(MILE)と呼ばれる次世代型エンターテインメントを世に送り出している初のパブリッシャーです。『The Walking Dead(TM): Last Mile』や『PAC-MAN(TM) Community』など、世界的に有名なIPとコラボレーションして作品を制作しており、受賞歴もあります。人気IPの世界観に寄り添った没入感のある物語、そしてあらゆるデバイスで鑑賞可能なハイクオリティなストリーミング映像を特徴とします。さらに世界中から参加する視聴者は、多様な方法でお気に入りのキャラクターやその世界に大小さまざまな影響をリアルタイムに及ぼし、何が起こるのかを決定し、コンテンツの設定の形成にインパクトを与えることができます。このようなインタラクティブ・シリーズの最新作品として、2023年に配信予定の『SILENT HILL: Ascension』を発表しています。http://www.genvid.com/



Gearbox Entertainment Companyについて

Gearbox Entertainment Company, LLCは、受賞歴のあるトランスメディアエンターテインメントのクリエイターであり、ディストリビューターです。Gearbox Entertainmentは、成功を収めたゲーム・フランチャイズや、買収した『Duke Nukem』や『Homeworld』で広く知られ、世界中で配信しています。Gearbox EntertainmentはGearbox Software、Gearbox Publishing、Gearbox Studio、Gearbox Propertiesという4つの子会社で構成されています。Gearbox Softwareは1999年に業界のベテランチームによって設立されました。テキサス州フリスコに本社を置き、『Tiny Tina’s Wonderlands』、『Brothers in Arms』、『Borderlands』などのヒットビデオゲームやフランチャイズの開発で世界中に知られています。Gearbox Publishingは、世界中の開発者が独自のクリエイティブなビジョンを保ちながら製品を市場に投入できるよう支援することを目的に、2016年に設立されました。Gearbox Studiosは2022年に設立され、『Borderlands』や『Duke Nukem』を題材にした近日公開予定の映画や、『Brothers in Arms』を題材にしたシリーズなど、最先端のトランスメディアを創造しています。Gearbox Propertiesは2022年に設立され、あらゆる製品、媒体、商品カテゴリーにわたるGearboxの多種多様な知的財産を管理しています。



Gearbox Entertainment Companyは、Nasdaq StockholmにEMBRAC Bのティッカーで上場しているEmbracer Group ABファミリーの一員です。詳細についてはwww.Gearbox.comをご覧ください。



