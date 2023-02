[株式会社乙栄商会]

設立してから約10年の間で400社、約6500件のクリエイティブワークを受注してきたフリーランスのエージェント事業を行う株式会社乙栄商会が B to B 向け 新サービスをリリース



株式会社乙栄商会(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:乙丸 英広)は、フリーランス・個人事業主に特化した、スキルシェアサービス「フリーランスワーカー.jp」のB to B 向け 発注窓口『プロフェッショナルクリエイター』を2023年4月頃から開始します。







サービスサイト: https://freelanceworker.jp/



2023年4月頃からスキルシェアサービス フリーランスワーカー.jpの法人用 発注窓口『プロフェッショナルクリエイター』を開始します。



運営会社である、株式会社乙栄商会は2013年に設立してから約10年の間で400社、約6500件のクリエイティブワークを乙栄商会が窓口となり、フリーランスが業務を行う形で受注してきました。



受注してきた業種は商品撮影・出張撮影・Webライティング・デザイン制作・HP制作・音楽データのアーカイブ作業・音楽家による出張演奏 ...etc などなど多岐にわたる事業を受注し、ノウハウを集約してきました。



これらの事業を更に円滑にできる法人用窓口が『プロフェッショナルクリエイター』です。



※Professional creatorは商標登録出願中(商願2023-006212)





サービスリリースの背景





インボイス制度が2023年10月から開始されます。制度に登録すると、売上先は仕入税額を控除できますが、登録しない免税事業者との仕入は消費税の控除を受けられません。このため、免税事業者は取引停止や取引価格の引き下げを求められる可能性がでてきました。





アンケート調査(※)では、企業のほぼ半数(46.7%)が今後の対応を検討中としており、今後、免税事業者との取引を中止する動きが加速する恐れも出てきました。



現状では「免税事業者とは取引しない」との回答が10.2%と、取引停止や取引価格引き下げを免税事業者に求める意向の企業が少しずつ増加してきています。



フリーランスと多くの取引を行なっている弊社としては、この事態を打開すべく、新たな法人用発注窓口『プロフェッショナルクリエイター』を設けることになりました。



※参照:2022年12月 東京商工リサーチ(TSR) https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20221214_01.html







サービス概要





プロフェッショナルクリエイター とは?



商品撮影・出張撮影・動画撮影・動画編集・Webライティング・デザイン・Web制作...etc 幅広いクリエイティブワークをワンストップで対応する法人窓口です。B to B取引で対面打ち合わせや請求書や領収書の発行にも対応します。



・「フリーランスと直取引は不安だ」

・「非課税事業者との取引はできない」

・「発注ボリュームが多すぎる」…と、お悩みの方でも安心。





2013年の法人(課税事業者)が運営しております。ボリュームのある案件でもご安心ください。プロのクリエイター集団 約200名が全力でサポート致します。







サービス開始時期



2023年4月頃にフリーランスワーカー.jp( URL: https://freelanceworker.jp/ )上でサービス開始をアナウンス致します。

当サービスについて詳細につきましては、お問い合わせください。

※『フリーランスワーカー.jp』は株式会社 乙栄商会の登録商標です。(登録番号 第6517582号)



