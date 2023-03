[トヨタファイナンシャルサービス(株) my route PR事務局]

24時間いつでも、どこでも、購入可能。この春注目の大河ドラマ館を起点に岡崎の街の魅力を再発見しませんか?



トヨタファイナンシャルサービス(株)は運営する「my route(マイルート)」において、2023年3月24日より「どうする家康 岡崎 大河ドラマ館」(販売元:(株)トヨタツーリストインターナショナル)のデジタルチケットを販売開始します。







「どうする家康 岡崎 大河ドラマ館」のデジタルチケットが購入できるようになりました! my routeなら、24時間いつでもキャッシュレスで購入可能。 岡崎公園内にある「三河武士のやかた家康館」が、1年間限定の大河ドラマ館としてオープン。1階フロアでは、ドラマに登場する衣装や小道具、作品紹介パネル、オリジナル映像シアターなど、ドラマの世界観を体感いただけます。地階では史実に基づいた家康公の一生と三河武士についての展示もご覧いただけます。

引き換えた紙券の半券提示で、岡崎市内の様々なお店で割引などの特典も受けられます!

▼デジタルチケット利用方法



お得におでかけページの愛知エリア>「店舗・施設」タブからチケットを購入



大河ドラマ館の券売所3番窓口へ



券売所係員の目の前でチケットの「利用開始」ボタンをタップ



紙券と引き換えて入場







また、my routeでは、「どうする家康 岡崎 大河ドラマ館」までの様々な交通手段での行き方の検索や、最寄りの「食べる」「買う」「遊ぶ」「観る」のカテゴリーでおでかけスポットがみつかります。



【サービス情報】■おでかけアプリ「my route」とは】 https://top.myroute.fun/



my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今度の週末どこ行こう」「いつも同じところに行っている」そんな悩みをもっていませんか?

「近くの行きたい場所やイベントが見つかる」、「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お友達のおすすめお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる。」

「お得な交通チケットが買える」そんな機能が満載。ダウンロードは無料。ログインなしで直ぐ使えます。(チケット購入には会員登録・クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ・活動」応援アプリです。



【アプリ画面】





【myステーションとおでかけメモ】



myステーションはご自宅の最寄りの駅、バス停を登録すると、交通情報や発車時間、時刻表が確認できます。おでかけメモは「行きたい場所やイベント」を保存し、自分だけのおでかけリストが作れます。







【企業情報】



<株式会社トヨタツーリストインターナショナル>



代表者:代表取締役社長 石本隆

所在地:名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル7F

URL:https://www.toyotatourist.co.jp/



トヨタツーリストは、海外、国内の団体旅行、個人旅行の他にトヨタグループ各社の海外への業務出張や赴任も取り扱う旅行会社です。 愛知県を主な拠点とし、東京、大阪他、海外にもネットワークを持ち、安心・信頼して頂けるサービスをご提供できるように改善を日々重ねています。 最近では、デジタルを活用した業務の拡大やモータースポーツに力を注いでいます。



<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者:代表取締役社長 頃末 広義所在地:〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15FURL:https://www.tfsc.jp自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融事業の競争力・収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国・地域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い商品・サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。以上



